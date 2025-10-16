Ezrével indulnak Németország felé az ukrán fiatalok

A tízszeresére nőtt a Németországban ideiglenes védelmet kérő ukrán menedékkérők száma azóta, hogy Ukrajna engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiak külföldre utazását – szúrta ki a Kárpáthír, a Welt német portálra hivatkozva.

A német lap a belügyminisztérium adataira hivatkozva számolt be arról, hogy a heti mintegy 100 fős szám 1000-re emelkedett az utazási korlátozások enyhítése után.

A Welt azt is kiemelte, hogy az adatok szerint a növekedés közvetlenül azután indult meg, miután Ukrajna augusztus 28-án feloldotta a 18-22 év közötti férfiak kiutazási tilalmát. A tárca szóvivője elmondta, hogy egyenlőre nem tudják megmondani, hogy ez a tendencia tartós marad-e.