Ezrével indulnak Németország felé az ukrán fiatalok

Kemény télre készül Kijev polgármestere
Vitalij Klicsko szerint nehéz körülményekre kell készülniük a kijevi lakosságnak.
A német belügyminisztérium adatai szerint a növekedés közvetlenül azután indult meg, miután Ukrajna augusztus 28-án feloldotta a 18-22 év közötti férfiak kiutazási tilalmát.
A tízszeresére nőtt a Németországban ideiglenes védelmet kérő ukrán menedékkérők száma azóta, hogy Ukrajna engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiak külföldre utazását – szúrta ki a Kárpáthír, a Welt német portálra hivatkozva.
A német lap a belügyminisztérium adataira hivatkozva számolt be arról, hogy a heti mintegy 100 fős szám 1000-re emelkedett az utazási korlátozások enyhítése után.
A Welt azt is kiemelte, hogy az adatok szerint a növekedés közvetlenül azután indult meg, miután Ukrajna augusztus 28-án feloldotta a 18-22 év közötti férfiak kiutazási tilalmát. A tárca szóvivője elmondta, hogy egyenlőre nem tudják megmondani, hogy ez a tendencia tartós marad-e.
A minisztérium adatai azt a tényt is megerősítik, hogy a nyár folyamán általánosságban is nőtt a Németországban menedéket kereső ukránok száma. Míg 2025 májusában 7961 főt regisztráltak, addig augusztusban már 11 277-et.
A Külföldiek Központi Nyilvántartásában 2025. október 4-i állapot szerint összesen 1 293 672 olyan személy szerepelt, aki 2022 februárja óta az ukrajnai háború miatt menekült Németországba.
Lengyelországban is tapasztalható volt a változás, hiszen a helyi határőrség közlése szerint augusztus 28. és szeptember 19, között közel 40 ezer a fentebb már említett korosztályba tartozó ukrán férfi belépését regisztrálták.
A lap végül kiemelte, hogy az ukrán menekültek olyan tartózkodási engedélyt kapnak, amely azonnali hozzáférést biztosít számukra a munkaerőpiachoz és a szociális juttatásokhoz, ellentétben a szíriai vagy afgán menedékkérőkkel.
