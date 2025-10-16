Ft
belügyminisztérium Ukrajna orosz-ukrán háború

Ezrével indulnak Németország felé az ukrán fiatalok

2025. október 16. 06:48

A német belügyminisztérium adatai szerint a növekedés közvetlenül azután indult meg, miután Ukrajna augusztus 28-án feloldotta a 18-22 év közötti férfiak kiutazási tilalmát.

2025. október 16. 06:48
null

A tízszeresére nőtt a Németországban ideiglenes védelmet kérő ukrán menedékkérők száma azóta, hogy Ukrajna engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiak külföldre utazását – szúrta ki a Kárpáthír, a Welt német portálra hivatkozva.

A német lap a belügyminisztérium adataira hivatkozva számolt be arról, hogy a heti mintegy 100 fős szám 1000-re emelkedett az utazási korlátozások enyhítése után.

A Welt azt is kiemelte, hogy az adatok szerint a növekedés közvetlenül azután indult meg, miután Ukrajna augusztus 28-án feloldotta a 18-22 év közötti férfiak kiutazási tilalmát. A tárca szóvivője elmondta, hogy egyenlőre nem tudják megmondani, hogy ez a tendencia tartós marad-e.

A minisztérium adatai azt a tényt is megerősítik, hogy a nyár folyamán általánosságban is nőtt a Németországban menedéket kereső ukránok száma. Míg 2025 májusában 7961 főt regisztráltak, addig augusztusban már 11 277-et.

A Külföldiek Központi Nyilvántartásában 2025. október 4-i állapot szerint összesen 1 293 672 olyan személy szerepelt, aki 2022 februárja óta az ukrajnai háború miatt menekült Németországba.

Lengyelországban is tapasztalható volt a változás, hiszen a helyi határőrség közlése szerint augusztus 28. és szeptember 19, között közel 40 ezer a fentebb már említett korosztályba tartozó ukrán férfi belépését regisztrálták.

A lap végül kiemelte, hogy az ukrán menekültek olyan tartózkodási engedélyt kapnak, amely azonnali hozzáférést biztosít számukra a munkaerőpiachoz és a szociális juttatásokhoz, ellentétben a szíriai vagy afgán menedékkérőkkel. 

Nyitókép forrása: MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau

Obsitos Technikus
2025. október 16. 08:20
Akik nálunk vannak, azok is mehetnek nyugodtan. Erősen unom őket.
Héja
2025. október 16. 08:18
Szerencsétlen ukránok... Keményen sújtja őket a demográfia is.
uszoda
•••
2025. október 16. 08:15 Szerkesztve
egyenlőre nem tudják megmondani, hogy ---- an kell leírni az "egyelőre" szót egy Man dineres betű-kopáncsnak... akinek fingja se lehet még a meztelen és "mezítelen" szavak közötti külöbség és "külömbség"-éről avagy, nem láttuk jönni, "váratlan" szófordulatai árnyékában.... stb...
tajoska
2025. október 16. 08:14
Ki hitte volna?
