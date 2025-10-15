Ft
tél Vitalij Klicsko energia Kijev orosz-ukrán háború infrastruktúra

Kemény télre készül Kijev polgármestere

2025. október 15. 20:51

Vitalij Klicsko szerint nehéz körülményekre kell készülniük a kijevi lakosságnak.

2025. október 15. 20:51
null

Kijev lakosainak további áramkimaradásokra kell készülniek ezen a télen – figyelmeztetett Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere. Az orosz Izvesztyija beszámolója szerint

Klicsko azt mondta, hogy a közelgő tél „nehéz lesz”, és arra kérte a polgárokat, hogy tervezzenek előre.

„Különböző forgatókönyveket kell kidolgozni, beleértve a rosszakat is” – tette hozzá. Arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy „legyenek felkészülve, ami azt jelenti, hogy legyen vízkészletük, élelmiszer-tartalékuk vészhelyzeti tárolásra, meleg ruházatuk, vagyis arra az esetre, ha a múlt heti helyzet megismétlődne.”

A múlt héten az ukrán fővárost hatalmas orosz drón- és rakétatámadás érte, amely a főváros energia-infrastruktúráját célozta. A támadás város egyik fő áramszolgáltatóját érte, ami jelentős áramkimaradásokat okozott. Az Orosz Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy erői nagyszabású csapást mértek Ukrajna energetikai infrastruktúrájára válaszul arra, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott.

Az ukrán főváros ért csapás újra felszította a Klicsko és Volodimir Zelenszkij közötti régóta tartó viszályt. Polgármester a múlt héten azt mondta, hogy „elégedetlen” a főváros védelmével. Válaszában Zelenszkij bár jogosnak nevezte a kritikát, de azzal vádolta a polgármestert, hogy nem végzi rendesen a munkáját. Klicsko erre úgy reagált, hogy „minden intézkedést végrehajtottak a Vezérkar követelményeinek megfelelően.”

Nyitókép forrása:  Szergej SUPINSKY / AFP

Összesen 2 komment

orokkuruc-2
2025. október 15. 21:37
Talán ha nem raktátok volna a nyakatokba a faszpianínós orosz zsidót, nem kéne ennyi terv a télre.
0
Szamóca bácsi
2025. október 15. 21:01 Szerkesztve
az ukránok kemények, nem adják fel a harcot. minden áron megvédik a Szovjetunió ukrán vezetői által felduzzasztott országukat.
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!