Kijev lakosainak további áramkimaradásokra kell készülniek ezen a télen – figyelmeztetett Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere. Az orosz Izvesztyija beszámolója szerint

Klicsko azt mondta, hogy a közelgő tél „nehéz lesz”, és arra kérte a polgárokat, hogy tervezzenek előre.

„Különböző forgatókönyveket kell kidolgozni, beleértve a rosszakat is” – tette hozzá. Arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy „legyenek felkészülve, ami azt jelenti, hogy legyen vízkészletük, élelmiszer-tartalékuk vészhelyzeti tárolásra, meleg ruházatuk, vagyis arra az esetre, ha a múlt heti helyzet megismétlődne.”

A múlt héten az ukrán fővárost hatalmas orosz drón- és rakétatámadás érte, amely a főváros energia-infrastruktúráját célozta. A támadás város egyik fő áramszolgáltatóját érte, ami jelentős áramkimaradásokat okozott. Az Orosz Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy erői nagyszabású csapást mértek Ukrajna energetikai infrastruktúrájára válaszul arra, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben orosz olajfinomítókat és olajvezetékeket támadott.

Az ukrán főváros ért csapás újra felszította a Klicsko és Volodimir Zelenszkij közötti régóta tartó viszályt. Polgármester a múlt héten azt mondta, hogy „elégedetlen” a főváros védelmével. Válaszában Zelenszkij bár jogosnak nevezte a kritikát, de azzal vádolta a polgármestert, hogy nem végzi rendesen a munkáját. Klicsko erre úgy reagált, hogy „minden intézkedést végrehajtottak a Vezérkar követelményeinek megfelelően.”