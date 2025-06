Feltétlen támogatás? – Németország érdekes módon áll Ukrajna EU-csatlakozásához

Mindezeken túl Kijev 7 milliárd euróra számíthatna más programokból.

Bruegel elemzése azonban hozzá teszi, ha az ország nem tudja visszahódítani a megszállt keleti területeket, és területe, lakossága és gazdasági erőforrásai a jelen háborús trendjeinek megfelelően tartósan csökkennek, akkor a juttatott összeg is alacsonyabb lesz, várhatóan 110 milliárd euróra csökken.

Másfelől azt is hangsúlyozza az összefoglaló, hogy még akkor is, ha az ország lendületesen talpra állna is a háború után, sokkal szegényebb maradna, mint a legszegényebb EU-ország, Bulgária.

Ezek a számítások azonban nem veszik figyelembe a háború utáni újjáépítési költségeket, illetve az újjáépítés komoly tőkeigényét, amelynek elszívó hatása következtében visszaeshetnek a jelenleg amúgy sem túl acélos európai beruházások.

Arra sem térnek ki a jelenleg elérhető gazdasági elemzések, hogyan változtatja meg az Európai Unió hiteligényeit, illetve eladósodásának lehetőségeit a hatalmas és rendkívül problémás keleti állam csatlakozása.

Mindez Németország számára nemcsak azért volna megterhelő, mert Berlin az EU legnagyobb nettó befizetője, de azért is, mert az EU legnagyobb munkaadója és lakossága számára az Unió egyik legjelentősebb szociális ellátórendszerét működteti.

