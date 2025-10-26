Megdöbbentő pálfordulás: Fico hátat fordíthat a baloldalnak, Orbán Viktorral tárgyal a Patriótákhoz való csatlakozásról

Az Euronews értesülései szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Fico pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért (PfE) frakciójához az Európai Parlamentben.

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak megerősítette Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésének margóján:

Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között.”

Ha Fico csatlakozik, a Patriótákhoz – a cseh választások eredménye miatt – akár két új kormányfővel is bővülhet a blokk élvonalában.