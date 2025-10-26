Megdöbbentő pálfordulás: Fico hátat fordíthat a baloldalnak, Orbán Viktorral tárgyal a Patriótákhoz való csatlakozásról

Babiš színre lép: újabb ország fordulhat Brüsszel ellen
Az orosz–ukrán háború árnyékában tartott választások akár az uniós egységet is megrengethetik – Brüsszelben egyre nagyobb a félelem Babiš visszatérésétől.
Ez a lépés 91 mandátumra duzzaszthatná a Patrióták Európáért frakciót, és akár három kormányfői széket is hozhatna az Európai Tanácsban.
Az Euronews értesülései szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Fico pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért (PfE) frakciójához az Európai Parlamentben.
Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak megerősítette Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésének margóján:
Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között.”
Ha Fico csatlakozik, a Patriótákhoz – a cseh választások eredménye miatt – akár két új kormányfővel is bővülhet a blokk élvonalában.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz–ukrán háború árnyékában tartott választások akár az uniós egységet is megrengethetik – Brüsszelben egyre nagyobb a félelem Babiš visszatérésétől.
Az Euronews felidézi, hogy a Smer-t a múlt héten egységes döntéssel kizárták az európai szociáldemokraták (PES) soraiból, „az értékek megsértésére” hivatkozva.
A PES az Euronews-nak korábban is többször bírálta Ficót euroszkeptikus, illetve Ukrajna-ellenes narratívái miatt.
A Patriótákohoz való átállás drámai szakítást jelentene a Smer történeti baloldali pozíciójával, hiszen az Euronews értékelése szerint ezzel a párt a „radikális” jobboldalhoz sorolná magát az EP-ben.
Ugyanakkor az Euronews rámutat, Fico és Orbán Brüsszelben közös napirendet visz:
keményebb migrációs álláspontot, a Zöld Megállapodás elutasítását és LMBTQ-ellenes irányvonalat.
Az Euronews számításai alapján a Patrióták Európáért jelenleg 86 mandátummal a harmadik legnagyobb EP-frakció; a Smer 5 képviselője 91-re növelheti ezt a számot.
A változás túlmutathat az EP-arányokon: ha Babiš Prágában kormányt alakít, a patriótáknak három miniszterelnöke lehetne az Európai Tanácsban, ahol minden tagállami vezető vétójoggal bír.
Balázs Orbán az Euronews-nak magabiztosan beszélt erről a forgatókönyvről: „Nyitva az ajtó a mi oldalunkról… meglátjuk, hogyan döntenek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Szlovákiában aligha lesz politikai következménye a döntésnek.
A döntés ugyanakkor még nem végleges: az Euronews megkeresésére Fico hivatala, a Smer pozsonyi központja és brüsszeli EP-képviselői elismerték, hogy pártügyben zajlanak az egyeztetések, de részleteket nem közöltek.
Fico Abu-Dzabiban úgy fogalmazott: több frakciótól kapott ajánlatot, és „alaposan meg fogja fontolni” a lépést. Külön is nekiment a PES-nek, amely szerinte elhagyta az „autentikus baloldali értékeket”, s az Euronews által idézett szlovák sajtó szerint odáig ment, hogy a szocialistákat „európai homoszexuálisok és háborús uszítók pártjának” nevezte.
A Smer azt is mérlegelheti, hogy új EP-csoportot alapítson baloldali nacionalista pártokkal, például a német Sahra Wagenknecht Szövetséggel (BSW/ASW).
A Patrióták Európáért frakcióban ülő képviselők az Euronewsnak azt mondták, szívesen látnák a Smert.
Volt, aki név nélkül úgy fogalmazott: a tárgyalásokat magyar részről kormányfői szinten vezetik; a portugál Chega és a spanyol Vox küldöttségei is nyitottságot jeleztek – noha a Smer korábban a portugál és spanyol szocialistákkal ápolt kapcsolatot.
„A megtérőket mindig üdvözöljük” – idéz az Euronews egy névtelenséget kérő EP-képviselőt, aki szerint a Smer álláspontjai „igen konvergensek” a Patrióták tagjaiéval migráció, LMBTQ-jogok és a Zöld Megállapodás ügyében.
Az Euronews összegzése felidézi Fico korábbi EU-konfliktusait: Moszkvával szembeni szankciók halogatása, viták az LMBTQ-jogokról, klímapolitikáról és Kínáról.
Az liberális lap emlékeztet, az Európai Bizottság is bírálta, amiért idén részt vett a moszkvai Győzelem napi díszszemlén, ahol a Vörös Hadseregnek mondott köszönetet Szlovákia felszabadításáért; a lépést Kaja Kallas uniós főképviselő is ellenezte.
Ezt is ajánljuk a témában
A Libération szerint a szlovák és a magyar államfő azon vetélkedik, ki húz jobban Putyin felé...
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP