10. 26.
vasárnap
10. 26.
vasárnap
Fico Orbán Viktor Patrióta

Megdöbbentő pálfordulás: Fico hátat fordíthat a baloldalnak, Orbán Viktorral tárgyal a Patriótákhoz való csatlakozásról

2025. október 26. 12:13

Ez a lépés 91 mandátumra duzzaszthatná a Patrióták Európáért frakciót, és akár három kormányfői széket is hozhatna az Európai Tanácsban.

2025. október 26. 12:13
null

Az Euronews értesülései szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Fico pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért (PfE) frakciójához az Európai Parlamentben. 

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak megerősítette Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésének margóján: 

Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között.”

Ha Fico csatlakozik, a Patriótákhoz – a cseh választások eredménye miatt – akár két új kormányfővel is bővülhet a blokk élvonalában.

Az Euronews felidézi, hogy a Smer-t a múlt héten egységes döntéssel kizárták az európai szociáldemokraták (PES) soraiból, „az értékek megsértésére” hivatkozva. 

A PES az Euronews-nak korábban is többször bírálta Ficót euroszkeptikus, illetve Ukrajna-ellenes narratívái miatt. 

A Patriótákohoz való átállás drámai szakítást jelentene a Smer történeti baloldali pozíciójával, hiszen az Euronews értékelése szerint ezzel a párt a „radikális” jobboldalhoz sorolná magát az EP-ben. 

Ugyanakkor az Euronews rámutat, Fico és Orbán Brüsszelben közös napirendet visz: 

keményebb migrációs álláspontot, a Zöld Megállapodás elutasítását és LMBTQ-ellenes irányvonalat.

Az Euronews számításai alapján a Patrióták Európáért jelenleg 86 mandátummal a harmadik legnagyobb EP-frakció; a Smer 5 képviselője 91-re növelheti ezt a számot. 

A változás túlmutathat az EP-arányokon: ha Babiš Prágában kormányt alakít, a patriótáknak három miniszterelnöke lehetne az Európai Tanácsban, ahol minden tagállami vezető vétójoggal bír. 

Balázs Orbán az Euronews-nak magabiztosan beszélt erről a forgatókönyvről: „Nyitva az ajtó a mi oldalunkról… meglátjuk, hogyan döntenek.”

A döntés ugyanakkor még nem végleges: az Euronews megkeresésére Fico hivatala, a Smer pozsonyi központja és brüsszeli EP-képviselői elismerték, hogy pártügyben zajlanak az egyeztetések, de részleteket nem közöltek. 

Fico Abu-Dzabiban úgy fogalmazott: több frakciótól kapott ajánlatot, és „alaposan meg fogja fontolni” a lépést. Külön is nekiment a PES-nek, amely szerinte elhagyta az „autentikus baloldali értékeket”, s az Euronews által idézett szlovák sajtó szerint odáig ment, hogy a szocialistákat „európai homoszexuálisok és háborús uszítók pártjának” nevezte. 

A Smer azt is mérlegelheti, hogy új EP-csoportot alapítson baloldali nacionalista pártokkal, például a német Sahra Wagenknecht Szövetséggel (BSW/ASW).

A Patrióták Európáért frakcióban ülő képviselők az Euronewsnak azt mondták, szívesen látnák a Smert.

Volt, aki név nélkül úgy fogalmazott: a tárgyalásokat magyar részről kormányfői szinten vezetik; a portugál Chega és a spanyol Vox küldöttségei is nyitottságot jeleztek – noha a Smer korábban a portugál és spanyol szocialistákkal ápolt kapcsolatot. 

„A megtérőket mindig üdvözöljük” – idéz az Euronews egy névtelenséget kérő EP-képviselőt, aki szerint a Smer álláspontjai „igen konvergensek” a Patrióták tagjaiéval migráció, LMBTQ-jogok és a Zöld Megállapodás ügyében.

Az Euronews összegzése felidézi Fico korábbi EU-konfliktusait: Moszkvával szembeni szankciók halogatása, viták az LMBTQ-jogokról, klímapolitikáról és Kínáról. 

Az liberális lap emlékeztet, az Európai Bizottság is bírálta, amiért idén részt vett a moszkvai Győzelem napi díszszemlén, ahol a Vörös Hadseregnek mondott köszönetet Szlovákia felszabadításáért; a lépést Kaja Kallas uniós főképviselő is ellenezte.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

ördöngös pepecselés
2025. október 26. 13:32
egyre jobban kristályosodnak ki az új választóvonalak a nemzetközi politikában, nyugdíjba küldve az elavult bal-jobb feloszlást mert mindenki beemelte a saját célja közé azt ami amit az ellenoldalon jónak tart ezért aztán legjobb lenne normálisak és bolondok, patrióták és globalisták vagy nacionalisták és internácik felosztásról beszélni
Treeoflife
2025. október 26. 13:30
Ennek a tárgyalásnak már rég el kellett volna kezdődni. Teljesen egyértelmű lesz lassan, hogy a pártalapú frakciószerveződés ma már lassan nem politikai, hanem társadalom tervezési irányvonal mentén csoportosulhat. Annyira eltolódtak az irányvonalak, hogy a béke-háború, a normalitás-abnormalitás, vagy éppen a szexuális irányultság mentén sokkal inkább meghatározó, mint politikai nézet szerint. Azok fognak egy oldalon lenni, akiknek a hit, a család, a béke és emberbarátság sokkal többet jelent, mint egyéb elvont abnormalitás. És ezt az irányvonalat a józan élet- és emberszeretet határozza meg. Egy jakobinus vagy bolsevik szemléletű egyén világa a felsoroltakba nem fér bele, bármennyire is nem elfogadott a jelenkori magyar ellenzék és a brüsszeli elit irányvonalának.
Ekrü123
2025. október 26. 13:25
Megváltozott a világ. Ma már nem a szocialista vs konzervatív a felállás, hanem a globalista vs szuverenista . Ha az Európai Néppártból globalista lehet, akkor Fico pátjából meg szuverenista. Nem Fico változott, hanem a körülötte lévő világ.
westend
2025. október 26. 13:24
ekeke1 2025. október 26. 13:13 • " tényleg ez a szlovák politika legfontosabb kérdése, Orbán újraválasztása, illetve az ellenzék szempontjából, annak megakadályozása?" - nincs ebben semmi meglepő, a szlovák ellenzék a nyugateurópai neobolsi-internáci moslék része, persze hogy feladatuk Orbán ellen küzdeni. De ezt teszik a polák meg a cseh moslékoldaliak is, amolyan haladál munkamegosztásként. Orbánnak az a nagy szerencséje, hogy #nincshálózat :)
