Nagy dilemmában a balliberális lap: nem tudja, hogy Orbánt vagy Ficót utálja-e jobban

Új vetélytársa akadt Orbán Viktornak a Putyin-barátság tekintetében, Robert Ficóval azon versenyeznek, ki az orosz elnök és Moszkva nagyobb barátja az unióban – írja a Libération szerzője.

Nelly Didelot hozzáteszi, Fico most azzal hergel, hogy a jövő heti EU-csúcson Szlovákia nem áll ki a legújabb Oroszország elleni szankciós csomag mellett,