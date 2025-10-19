Nagy dilemmában a balliberális lap: nem tudja, hogy Orbánt vagy Ficót utálja-e jobban

Levegőhöz jutunk Brüsszelben: végre nem csak Magyarország vétózik az uniós csúcson
Szlovákia nem járul hozzá „Ukrajna megszállott támogatásához”. Robert Fico helyretette az Európai Tanács elnökét.
A Libération szerint a szlovák és a magyar államfő azon vetélkedik, ki húz jobban Putyin felé...
Új vetélytársa akadt Orbán Viktornak a Putyin-barátság tekintetében, Robert Ficóval azon versenyeznek, ki az orosz elnök és Moszkva nagyobb barátja az unióban – írja a Libération szerzője.
Nelly Didelot hozzáteszi, Fico most azzal hergel, hogy a jövő heti EU-csúcson Szlovákia nem áll ki a legújabb Oroszország elleni szankciós csomag mellett,
ha nem kap valódi segítséget az energiaárak csökkentésében és az autóiparban tapasztalható problémák megoldásában.
„Ficónak nem ez az első rendezési kísérlete Moszkvával, tavaly már felkerste Putyint, ezt a háború kezdete óta csak Orbán Viktor és a korábbi osztrák kancellár tette meg” – jegyzi meg az újságíró.
Idézi Jana Vargovsiková politológust, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a szláv testvériség gondolata nem most szökkent szárba: a Smer egyik fő célja mindig is az volt, hogy „az összes szomszéddal jóban kell lenni, beleértve az oroszokat is”. Ennek oka az energiafüggés mellett az eredendően oroszpárti közvélemény és hogy a többség bizalmatlan az Egyesült Államokkal szemben – szögezi le a szerző.
