Robert Fico Putyin Liberation EU-csúcs Orbán Viktor

Nagy dilemmában a balliberális lap: nem tudja, hogy Orbánt vagy Ficót utálja-e jobban

2025. október 19. 21:53

A Libération szerint a szlovák és a magyar államfő azon vetélkedik, ki húz jobban Putyin felé...

2025. október 19. 21:53
null

Új vetélytársa akadt Orbán Viktornak a Putyin-barátság tekintetében, Robert Ficóval azon versenyeznek, ki az orosz elnök és Moszkva nagyobb barátja az unióban – írja a Libération szerzője. 

Nelly Didelot hozzáteszi, Fico most azzal hergel, hogy a jövő heti EU-csúcson Szlovákia nem áll ki a legújabb Oroszország elleni szankciós csomag mellett,

ha nem kap valódi segítséget az energiaárak csökkentésében és az autóiparban tapasztalható problémák megoldásában.

Ficónak nem ez az első rendezési kísérlete Moszkvával, tavaly már felkerste Putyint, ezt a háború kezdete óta csak Orbán Viktor és a korábbi osztrák kancellár tette meg” – jegyzi meg az újságíró.

Idézi Jana Vargovsiková politológust, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a szláv testvériség gondolata nem most szökkent szárba: a Smer egyik fő célja mindig is az volt, hogy „az összes szomszéddal jóban kell lenni, beleértve az oroszokat is”. Ennek oka az energiafüggés mellett az eredendően oroszpárti közvélemény és hogy a többség bizalmatlan az Egyesült Államokkal szemben – szögezi le a szerző. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Reszelő Aladár
2025. október 19. 23:23
Ők úgy tesznek a gyűlölet ellen, hogy gyűlölnek és gyűlöletre hívnak fel mindenkit, aki nem akarja Vlagyimirt holtan látni a családjával együtt. A realitásokat meg hagyjuk. A győzelmet elég akarni és jóeNbernek lenni, makd megtörténik csak úgy.
Hohokam
2025. október 19. 23:20 Szerkesztve
"a Smer egyik fő célja mindig is az volt, hogy „az összes szomszéddal jóban kell lenni, beleértve az oroszokat is”. Bár egy térkép értelmezése időnként kihívással járhat, Szlovákiának nem szomszédja Oroszország. Egyelőre. Még egy pár hét, és a helyzet változik....
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 22:46
neszteklipschikkiazazsoltibacsi 2025. október 19. 22:31 • Szerkesztve "Na és?" Horn Gyuluska pufajkás gyilkos volt, Megyó meg a D-209-es spicli, mégis a kebledre ölelted őket, te rühes kutya! Ezek tények! Jó'mondom, hazátlan takony? A gazdád-urad meg KISZ-titkár, liberális és Soros-ösztöndíjas. Na próbáld letagadni a múltat, te birka.
ekeke1
2025. október 19. 22:24
Ficónak nem ez az első rendezési kísérlete Moszkvával, tavaly már felkerste Putyint, ezt a háború kezdete óta csak Orbán Viktor és a korábbi osztrák kancellár tette meg” – jegyzi meg az újságíró." Mivel a liberation " franszia ", kizárt hogy pont ők ne tudnák hogy 2022-ben Macron is járt Moszkvában..
