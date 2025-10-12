LaSzajha Vagisztán esete a Harvarddal, avagy az egyetem eszményének kigúnyolása

A Harvardnak valaha az akadémiai kiválóság, a tudományos erő és a múltja adta meg a súlyát. Ma nem a munka és a kihívás, hanem az identitás és a provokáció nyer, amely elvonja a figyelmet a valódi tudományos kérdésekről.

Amíg a világranglisták élén járó elitegyetem ilyen irányba megy, rossz hírünk van az egyetemek jövőjéről:

ha a klasszikus tudomány, a kritikai diskurzus, az igazság keresése nem jut helyhez az identitáspolitikával szemben, akkor nem ez lesz az utolsó ilyen botrány, csak az egyik mérföldkő a tudomány visszaszorulásában.

A nyugati egyetemeken a tudás átadását egyre inkább felváltja az identitáspolitikai színház. A mai kultúrvesztett, gyökérvesztett, értelemtől eltávolodott oktatás az érzésre és az identitás(hiány)ra épít. A hallgatót nem gondolkodni tanítják, hanem önkifejezésre, nem vitázni, mérlegelni, hanem pozíciót elfoglalni – gyakran az áldozat vagy elnyomott szerepét.

Egy drag oktató először radikálisan szélsőségesnek tűnhet ahhoz, hogy európai valósággá váljon, de a tendencia az óceán ezen felén is érezhető. Ha valaki figyeli a hazai közéletet, láthatja, hogy ugyanez a logika Magyarországra is begyűrűzött. Az elmúlt években megjelentek a társadalmi nemekkel kapcsolatos kurzusok, tanszékek.