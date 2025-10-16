Ft
Kína fityiszt mutatott Trumpnak, megfenyegette az Egyesült Államokat és leszögezte: kitart Oroszország mellett

2025. október 16. 13:22

Bedurvult a hangnem Peking és Washington között.

2025. október 16. 13:22
null

Donald Trump korábban felszólította Pekinget, hogy állítsa le az orosz kőolaj vásárlását, mire válaszként a kínai kormány csütörtökön leszögezte: gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködése Oroszországgal jogszerű.

„Kína szokásos gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködése a világ minden országával, így Oroszországgal is jogszerű és törvényes” – hangsúlyozta Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Lin Csien határozottan elítélte Trump és az Egyesült Államok törekvését arra, hogy megtörjék Kína gazdasági együttműködését Oroszországgal:

Az Egyesült Államok lépései tipikus egyoldalú megfélemlítésnek és gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek súlyosan aláássák a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, valamint veszélyeztetik a globális ipari és ellátási láncok biztonságát és stabilitását.

Lin szerint Kína „mindig objektív és igazságos álláspontot képviselt az ukrajnai válság kapcsán”, és ez a hozzáállás „nyílt, világos, széles körben elismert”. A szóvivő egyúttal élesen bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte „visszatérően Kínát használja ürügyként, miközben visszaél az egyoldalú, illegális szankciók alkalmazásával és joghatósága kiterjesztésével” – fogalmazott.

Ha Kína jogait megsértik, akkor mi határozott válaszintézkedéseket fogunk hozni, és megvédjük szuverenitásunkat, fejlődésünket és biztonsági érdekeinket

– tette hozzá.

Donald Trump szerdán Washingtonban számolt be arról, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök megígérte neki: India leállítja az orosz olaj vásárlását. Az amerikai elnök hozzátette: célja, hogy ugyanezt Kínánál is elérje.

(MTI)

Nyitóképen: Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, SUO TAKEKUMA / AFP / POOL)

