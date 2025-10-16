Kína fityiszt mutatott Trumpnak, megfenyegette az Egyesült Államokat és leszögezte: kitart Oroszország mellett

Donald Trump korábban felszólította Pekinget, hogy állítsa le az orosz kőolaj vásárlását, mire válaszként a kínai kormány csütörtökön leszögezte: gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködése Oroszországgal jogszerű.

„Kína szokásos gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködése a világ minden országával, így Oroszországgal is jogszerű és törvényes” – hangsúlyozta Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Lin Csien határozottan elítélte Trump és az Egyesült Államok törekvését arra, hogy megtörjék Kína gazdasági együttműködését Oroszországgal:

Az Egyesült Államok lépései tipikus egyoldalú megfélemlítésnek és gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek súlyosan aláássák a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, valamint veszélyeztetik a globális ipari és ellátási láncok biztonságát és stabilitását.

Lin szerint Kína „mindig objektív és igazságos álláspontot képviselt az ukrajnai válság kapcsán”, és ez a hozzáállás „nyílt, világos, széles körben elismert”. A szóvivő egyúttal élesen bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte „visszatérően Kínát használja ürügyként, miközben visszaél az egyoldalú, illegális szankciók alkalmazásával és joghatósága kiterjesztésével” – fogalmazott.