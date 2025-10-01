Kettős mérce Brüsszel-módra: kígyót-békát kiáltanak Magyarországra, de Dániának mindent elnéznek

Feszültség a tetőfokon: Koppenhágában néz farkasszemet Orbán és Zelenszkij
„Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz” – fogalmazott korábban Orbán Viktor.
Míg az EU Magyarországot támadja a jogállamisággal kapcsolatban, addig Dániában ugyanezt figyelmen kívül hagyja.
„A dán jogállamiság mítosza” címmel jelent meg cikk a 24nyt weboldalán. A dán Justitia tanulmánya alapján a dán jogállamiság helyzete évek óta romlik, a jogbiztonság csökken, és a jogsértések gyakran észrevétlenek maradnak.
A cikk szerzője arról ír, hogy a Justitia 2014 óta évente vizsgálja a dán jogállamiságot és a dánok alapvető jogainak tiszteletben tartását, és minden évben arra a következtetésre jut, hogy a jogbiztonság romlott.
A tanulmány szerint a dán jogállamiságot erodáló intézkedések száma egyre gyakrabban és egyre erőszakosabban jelentkezik. A politikusok és a köztisztviselők pedig egyre kevesebb figyelmet fordítanak a dánok jogbiztonságára és jogaira.
Példaként említi a cikk, hogy a dán törvényhozás a dán parlament szokásos határidőit és normáit figyelmen kívül hagyva sietve fogadja el a törvényeket.
A jogsértések között említik, hogy egyre gyakoribb a kártalanítás nélküli kisajátítás – egy új tendencia a dán politikában, amelynek keretében a politikusok önkényesen elveszik a polgárok tulajdonát, és másoknak adják. Az alkotmány ugyan engedélyezi a kisajátítást, de egyértelműen előírja, hogy az a „közjó” érdekében történjen, teljes kártalanítással és törvényes úton, nem pedig pusztán adminisztratív úton.
A dán politikában egy másik tendencia az, hogy a hatalom birtokosai a válságokat arra használják, hogy apránként aláássák a jogállamiság alapelveit – olvasható a cikkben.
Ez történt a koronavírus-járvány idején a sokat vitatott járványügyi törvénnyel, amikor az akkori szociáldemokrata kormány elfogadott egy törvényt, amely legalizálta a kényszerkórházi kezelést és a kényszerizolációt.
A cikk megjegyzi, hogy az Európai Bizottság egy jelentésében bírálta a magyar parlamentet azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek rendkívüli hatáskört adott, hogy a koronavírus-válság megoldása érdekében határozatlan ideig rendeletekkel kormányozza az országot. Dánia, ahol Mette Frederiksen felfüggesztette a parlamenti ellenőrzést, leállította az országot és rövid határidővel, indoklás és hatékonyságának dokumentálása nélkül drasztikus korlátozásokat vezetett be, a jelentésben egyáltalán nem szerepel – mutat rá a hamis mérlegre a cikk.
