10. 01.
szerda
10. 01.
szerda
jogállamiság válság jogbiztonság Dánia rendelet

Kettős mérce Brüsszel-módra: kígyót-békát kiáltanak Magyarországra, de Dániának mindent elnéznek

2025. október 01. 14:03

Míg az EU Magyarországot támadja a jogállamisággal kapcsolatban, addig Dániában ugyanezt figyelmen kívül hagyja.

2025. október 01. 14:03
null

 „A dán jogállamiság mítosza” címmel jelent meg cikk a 24nyt weboldalán. A dán Justitia tanulmánya alapján a dán jogállamiság helyzete évek óta romlik, a jogbiztonság csökken, és a jogsértések gyakran észrevétlenek maradnak.

Denmark EU summit
Mette Frederiksen dán miniszterelnök/Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

A jogállamiság egyre inkább erodálódik

A cikk szerzője arról ír, hogy a Justitia 2014 óta évente vizsgálja a dán jogállamiságot és a dánok alapvető jogainak tiszteletben tartását, és minden évben arra a következtetésre jut, hogy a jogbiztonság romlott. 

A tanulmány szerint a dán jogállamiságot erodáló intézkedések száma egyre gyakrabban és egyre erőszakosabban jelentkezik. A politikusok és a köztisztviselők pedig egyre kevesebb figyelmet fordítanak a dánok jogbiztonságára és jogaira.

Példaként említi a cikk, hogy a dán törvényhozás a dán parlament szokásos határidőit és normáit figyelmen kívül hagyva sietve fogadja el a törvényeket. 

A jogsértések között említik, hogy egyre gyakoribb a kártalanítás nélküli kisajátítás – egy új tendencia a dán politikában, amelynek keretében a politikusok önkényesen elveszik a polgárok tulajdonát, és másoknak adják. Az alkotmány ugyan engedélyezi a kisajátítást, de egyértelműen előírja, hogy az a „közjó” érdekében történjen, teljes kártalanítással és törvényes úton, nem pedig pusztán adminisztratív úton. 

A dán politikában egy másik tendencia az, hogy a hatalom birtokosai a válságokat arra használják, hogy apránként aláássák a jogállamiság alapelveit – olvasható a cikkben.

Ez történt a koronavírus-járvány idején a sokat vitatott járványügyi törvénnyel, amikor az akkori szociáldemokrata kormány elfogadott egy törvényt, amely legalizálta a kényszerkórházi kezelést és a kényszerizolációt.

A cikk megjegyzi, hogy az Európai Bizottság egy jelentésében bírálta a magyar parlamentet azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek rendkívüli hatáskört adott, hogy a koronavírus-válság megoldása érdekében határozatlan ideig rendeletekkel kormányozza az országot. Dánia, ahol Mette Frederiksen felfüggesztette a parlamenti ellenőrzést, leállította az országot és rövid határidővel, indoklás és hatékonyságának dokumentálása nélkül drasztikus korlátozásokat vezetett be, a jelentésben egyáltalán nem szerepel – mutat rá a hamis mérlegre a cikk. 

 Nyitókép: Unsplash/Nick Karvounis

***

 

zakar zoltán béla
2025. október 01. 14:27
Helsingörben William MohameDÁLIA?
recipracio-2
•••
2025. október 01. 14:26 Szerkesztve
A magyar családpolitika újabb fényes sikere Ugye ön is örül, hogy mától Lévai Anikó, Novák Katalin, (Áderné) Herczegh Anita, Polt-Palásthy Marianna, Porkoláb Györgyi (Kósa Lajos neje), Orbán Ráhel és a többi NER-es milliárdosfeleség egy fillér szja-t sem fizet? Hatalmas segítség ez a magyar családoknak, meg a társadalmi igazságosságnak.a társadalmi igazságosság miatt is, nagyon nem mindegy, hogy valaki mondjuk több generáció szorgos munkája/sikeres vállalkozása folytán saját kútfőből, vagy az Orbán-rezsim 15 évnyi kiszolgálása, netán az OV-hoz fűződő családi kötelék nyomán lett (közpénzből) milliárdos. . Nem arról van szó, hogy "ha nekik is jó", hanem arról, hogy ez alapvetően a sokat keresőknek nagyon jó, az alul lévőknek meg nem jó semennyire. Miközben valószínűtlen, hogy a milliárdosok bevállalnak még egy gyereket az adókedvezmény miatt (holott az egésznek elvileg családpolitikai indoka lenne). Ennyit az igazságos Fidesz-kormányról.
auditorium
2025. október 01. 14:25
Az őszinte, szókimondó embert utálni szokták társaságban. Igy van ez velünk is. Ami a szivünkön az a szájunkon, kimondjuk kerek-perec, álszent hazudozás, szépités, mosolygós hizelgés helyett.
pemahe
2025. október 01. 14:15
Örüljünk. hogy nagy a különbség Magyarok és MohameDánok között...
