Kettős mérce Brüsszel-módra: kígyót-békát kiáltanak Magyarországra, de Dániának mindent elnéznek

Példaként említi a cikk, hogy a dán törvényhozás a dán parlament szokásos határidőit és normáit figyelmen kívül hagyva sietve fogadja el a törvényeket.

A jogsértések között említik, hogy egyre gyakoribb a kártalanítás nélküli kisajátítás – egy új tendencia a dán politikában, amelynek keretében a politikusok önkényesen elveszik a polgárok tulajdonát, és másoknak adják. Az alkotmány ugyan engedélyezi a kisajátítást, de egyértelműen előírja, hogy az a „közjó” érdekében történjen, teljes kártalanítással és törvényes úton, nem pedig pusztán adminisztratív úton.

A dán politikában egy másik tendencia az, hogy a hatalom birtokosai a válságokat arra használják, hogy apránként aláássák a jogállamiság alapelveit – olvasható a cikkben.

Ez történt a koronavírus-járvány idején a sokat vitatott járványügyi törvénnyel, amikor az akkori szociáldemokrata kormány elfogadott egy törvényt, amely legalizálta a kényszerkórházi kezelést és a kényszerizolációt.

A cikk megjegyzi, hogy az Európai Bizottság egy jelentésében bírálta a magyar parlamentet azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek rendkívüli hatáskört adott, hogy a koronavírus-válság megoldása érdekében határozatlan ideig rendeletekkel kormányozza az országot. Dánia, ahol Mette Frederiksen felfüggesztette a parlamenti ellenőrzést, leállította az országot és rövid határidővel, indoklás és hatékonyságának dokumentálása nélkül drasztikus korlátozásokat vezetett be, a jelentésben egyáltalán nem szerepel – mutat rá a hamis mérlegre a cikk.