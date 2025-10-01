Feszültség a tetőfokon: Koppenhágában néz farkasszemet Orbán és Zelenszkij

Orbán Viktor: „Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”
„A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – szögezte le a miniszterelnök közösségi oldalán.
„Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz” – fogalmazott korábban Orbán Viktor.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán Koppenhágába utazott az Európai Tanács ülésére, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont világos:
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
