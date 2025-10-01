Ft
10. 01.
szerda
Koppenhága orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Tanács

Feszültség a tetőfokon: Koppenhágában néz farkasszemet Orbán és Zelenszkij

2025. október 01. 12:16

„Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz” – fogalmazott korábban Orbán Viktor.

2025. október 01. 12:16
null

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán Koppenhágába utazott az Európai Tanács ülésére, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. 

A miniszterelnök a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont világos: 

  • „Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.
  • Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.
  • És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába”

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 124 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kukasmacska
2025. október 01. 14:26
Szerbia, Montenegró, stb vezetői is ott vannak?
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 01. 14:11 Szerkesztve
alenkagyozoporgorugasa 2025. október 01. 14:05 Jó nagy a pofád az agyadhoz képest!...fingyuri fasz, te meg a torzszülött fajtád csupán tisztességes, hazaszerető embereket gyaláz!."" 😂😂👍Most úgy felháborodtál mint a parlamenti felszólalásodon.Szeretnél mégegyszer védőbeszédet mondani magadról?🤣🤣😂✌ Tudjuk nincs bűnös viszonyod. Vásárhelyi János-nak sem volt😂😂😂🤣Azt mondja nem magyarországon él hanem srilankán.😂😂🤣 Akkor mit keresel itt gyógyegér?😂😂😂🤣Tudjuk nő is vagy, aki nem él magyarországon de fideszes.😂😂🤣👍Sajnos mennem kell ,tudom nem bánjátok, de csá mindenkinek.👍
Válasz erre
0
1
patikus-3
•••
2025. október 01. 14:09 Szerkesztve
A despota pszichikai működése komplikált. Kampányol Soros ellen, aztán Netanjahu oldalán köt ki. Nemzeti szuverenitásról beszél, aztán zsidó kalapban látható Izraelben. Önállóságot hirdet, de aláveti magát az apartheid államnak. Kereszténységről szól, de gondosan ellátja a zsidó fosztóképzővel, nehogy valaki Jézusra merjen gondolni. A magyar érdekről szónokol, miközben a román sovén szélsőséghez közelit. A szabadság harcosának állítja be magát, de azokat, akik tényleg szeretik a szabadságot, terroristáknak minősíti. Az emberi élet értekéről halandzsázik, de azokat, akik a gyermekek élete védelmében gyülekeznek, a terroristák támogatóinak nevezi. A művészi szabadságot lecseréli a művésznek az ország területéről való kitiltásával. Igazán komplikált, de azért nem teljesen átláthatatlan, mely hatalom szolgája.
Válasz erre
1
3
patikus-3
2025. október 01. 14:07
A szumudi – somogyi! – flotta napokon belül meg fogja tépázni Netanjahu elnök tekintélyét Izraelben. Különösen, ha kétségbeesésében lövetni kezd. Sokan várnak rá az országon belül is, főleg a zsidó népi baloldal és a progresszió, akiknek elegük van a vallási fundamentalisták terrorjából, hogy a háborús elnök végre lelépjen. Ha Bibi megy, Orbán Viktor sem maradhat sokáig pozíciójában. Összenő, ami összetartozik. Mi együtt bukunk, együtt süllyedünk.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!