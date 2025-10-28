Hiába borult ki a szlovák hivatalvezető a magyar feliratokon: folytatódik a kétnyelvű táblák kihelyezése!

Elveszítheti jogalanyiságát a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium hivatalvezetője újabb közösségi médiás kirohanással hívta fel magára a figyelmet. Ezúttal a kétnyelvű táblák zavarták meg a nyugalmát, ám hiába a felháborodás: a magyar-szlovák feliratokból egyre több kerül majd ki az utak mellé.
Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium hivatalvezetője ismét a középpontba került, miután a kétnyelvű útjelző táblák miatt fakadt ki a közösségi médiában. Bejegyzésében arról írt, hogy a kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos túllépte a hatáskörét, káoszt teremtett az utakon, és még Apponyi Alberthez is hasonlította őt. A hivatalvezető szerint „a szlovákok jószívűségének is megvannak a határai”, a kulturális tárca pedig nem ért egyet az ilyen jelzésekkel.
A kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos a Paraméternek elmondta, Machala bejegyzése arról árulkodik, hogy a hivatalvezető nincs teljesen tisztában a kétnyelvű táblákra vonatkozó előírásokkal. Hozzátette, hogy a kulturális minisztériumnak semmi köze a kérdéshez, hiszen az ilyen ügyek a közlekedési és a belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. Horony szerint az, hogy a hivatalvezető a Facebookon fakadt ki, nem több egy félreértésnél, amelyet könnyen el lehetett volna kerülni, ha Machala előbb tájékozódik.
A kormánybiztos azt is jelezte, hogy a jövőben további kétnyelvű táblák fognak kikerülni, hiszen a kisebbségi nyelvhasználatot jogszabályok garantálják, és annak támogatása Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásai közé tartozik.
A Magyar Szövetség közösségi oldalán úgy reagált:
A kétnyelvű feliratok nem valamiféle helyi vagy globális összeesküvés eredményei, hanem a szlovák jogszabályoké.
Hozzátették:
A nyelvi jogok nem a jóindulat megnyilvánulásai, hanem a demokrácia természetes részét kellene, hogy képezzék.
Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa emlékeztetett, hogy Machala már korábban is tett magyarellenes lépéseket: eltávolíttatta a magyar feliratokat a nagymegyeri fürdőből, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának vezetőjét méltatlanul menesztette, és a Kisebbségi Kulturális Alap megszüntetését is ő javasolta.
A jövőben is helyeznek majd ki kétnyelvű útjelző táblákat
– hangsúlyozta Orosz.
Ami egyben önállóságának megszűnését és Jarábik Gabriella menesztését is jelentheti.
A Piros7es véleménycikke szerint Machala újabb példáját adta annak, hogyan válik a szlovák nemzeti gőg a józan ész helyettesévé. A portál szerint a kétnyelvű irányjelző tábla teljesen törvényes, és az, hogy Machala ezt vitatja, tájékozatlanságának újabb bizonyítéka. A cikk ironikusan úgy fogalmaz:
A Machala-féle szlovák jóságnak valóban vannak határai, ott húzódnak, ahol az értelem véget ér.
Machala bejegyzésében nem pusztán a kétnyelvű táblák ellen emelt szót, hanem történelmi párhuzamot is vont, amellyel sikerült teljesen félreértelmeznie a múltat. A hivatalvezető ugyanis Horony Ákost Apponyi Alberthez hasonlította, méghozzá negatív értelemben – mintha Apponyi az elnyomás, nem pedig a nemzeti önazonosság védelmének szimbóluma volna.
Ezzel Machala azt sugallta, hogy a magyar nyelv megjelenése az utakon valamiképp a szlovákokra kényszerített „magyarosítás” új formája lenne.
A valóság ezzel szemben az, hogy Horony Ákos nem korlátozni, hanem épp jogot érvényesíteni próbál, hiszen a kétnyelvű táblákat a szlovák jogszabályok is lehetővé teszik. Machala tehát nemcsak a törvényeket értelmezte félre, hanem a történelmet is: Apponyi példáját a kisebbségi jogok bővítésével azonos helyzetben, de fordított logikával használta fel.
A Farnadon kihelyezett magyar-szlovák tábla tehát nem törvénysértés, hanem éppen a törvény szellemének megfelelő gyakorlat. A kétnyelvű feliratok pedig nem a szlovák államot gyengítik – épp ellenkezőleg, a kölcsönös tiszteletet és együttélést erősítik.
