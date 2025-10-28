Hiába borult ki a szlovák hivatalvezető a magyar feliratokon: folytatódik a kétnyelvű táblák kihelyezése!

Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium hivatalvezetője ismét a középpontba került, miután a kétnyelvű útjelző táblák miatt fakadt ki a közösségi médiában. Bejegyzésében arról írt, hogy a kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos túllépte a hatáskörét, káoszt teremtett az utakon, és még Apponyi Alberthez is hasonlította őt. A hivatalvezető szerint „a szlovákok jószívűségének is megvannak a határai”, a kulturális tárca pedig nem ért egyet az ilyen jelzésekkel.

Forrás: Facebook/Csenger Tibor

Machala nem ismeri a kétnyelvű táblákra vonatkozó törvényt

A kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos a Paraméternek elmondta, Machala bejegyzése arról árulkodik, hogy a hivatalvezető nincs teljesen tisztában a kétnyelvű táblákra vonatkozó előírásokkal. Hozzátette, hogy a kulturális minisztériumnak semmi köze a kérdéshez, hiszen az ilyen ügyek a közlekedési és a belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. Horony szerint az, hogy a hivatalvezető a Facebookon fakadt ki, nem több egy félreértésnél, amelyet könnyen el lehetett volna kerülni, ha Machala előbb tájékozódik.