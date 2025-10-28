Ft
10. 28.
kedd
magyar szövetség útjelző kétnyelvűség magyarellenesség Szlovákia

Hiába borult ki a szlovák hivatalvezető a magyar feliratokon: folytatódik a kétnyelvű táblák kihelyezése!

2025. október 28. 20:47

Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium hivatalvezetője újabb közösségi médiás kirohanással hívta fel magára a figyelmet. Ezúttal a kétnyelvű táblák zavarták meg a nyugalmát, ám hiába a felháborodás: a magyar-szlovák feliratokból egyre több kerül majd ki az utak mellé.

null

Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium hivatalvezetője ismét a középpontba került, miután a kétnyelvű útjelző táblák miatt fakadt ki a közösségi médiában. Bejegyzésében arról írt, hogy a kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos túllépte a hatáskörét, káoszt teremtett az utakon, és még Apponyi Alberthez is hasonlította őt. A hivatalvezető szerint „a szlovákok jószívűségének is megvannak a határai”, a kulturális tárca pedig nem ért egyet az ilyen jelzésekkel.

Szlovákiában botrányt kavartak a magyar feliratok, de a kétnyelvű táblák ügye eldőlt: a hivatalvezető haragja hiába, a jog világos.
Szlovákiában botrányt kavartak a magyar feliratok, de a kétnyelvű táblák ügye eldőlt: a hivatalvezető haragja hiába, a jog világos.
Forrás: Facebook/Csenger Tibor

Machala nem ismeri a kétnyelvű táblákra vonatkozó törvényt

A kisebbségi kormánybiztos, Horony Ákos a Paraméternek elmondta, Machala bejegyzése arról árulkodik, hogy a hivatalvezető nincs teljesen tisztában a kétnyelvű táblákra vonatkozó előírásokkal. Hozzátette, hogy a kulturális minisztériumnak semmi köze a kérdéshez, hiszen az ilyen ügyek a közlekedési és a belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak. Horony szerint az, hogy a hivatalvezető a Facebookon fakadt ki, nem több egy félreértésnél, amelyet könnyen el lehetett volna kerülni, ha Machala előbb tájékozódik.

A kormánybiztos azt is jelezte, hogy a jövőben további kétnyelvű táblák fognak kikerülni, hiszen a kisebbségi nyelvhasználatot jogszabályok garantálják, és annak támogatása Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásai közé tartozik.

A Magyar Szövetség közösségi oldalán úgy reagált: 

A kétnyelvű feliratok nem valamiféle helyi vagy globális összeesküvés eredményei, hanem a szlovák jogszabályoké.

Hozzátették:

 A nyelvi jogok nem a jóindulat megnyilvánulásai, hanem a demokrácia természetes részét kellene, hogy képezzék.

Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa emlékeztetett, hogy Machala már korábban is tett magyarellenes lépéseket: eltávolíttatta a magyar feliratokat a nagymegyeri fürdőből, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának vezetőjét méltatlanul menesztette, és a Kisebbségi Kulturális Alap megszüntetését is ő javasolta.

 A jövőben is helyeznek majd ki kétnyelvű útjelző táblákat

– hangsúlyozta Orosz.

A józan ész hiánya a sértődés mögött

A Piros7es véleménycikke szerint Machala újabb példáját adta annak, hogyan válik a szlovák nemzeti gőg a józan ész helyettesévé. A portál szerint a kétnyelvű irányjelző tábla teljesen törvényes, és az, hogy Machala ezt vitatja, tájékozatlanságának újabb bizonyítéka. A cikk ironikusan úgy fogalmaz: 

A Machala-féle szlovák jóságnak valóban vannak határai, ott húzódnak, ahol az értelem véget ér.

Machala bejegyzésében nem pusztán a kétnyelvű táblák ellen emelt szót, hanem történelmi párhuzamot is vont, amellyel sikerült teljesen félreértelmeznie a múltat. A hivatalvezető ugyanis Horony Ákost Apponyi Alberthez hasonlította, méghozzá negatív értelemben – mintha Apponyi az elnyomás, nem pedig a nemzeti önazonosság védelmének szimbóluma volna. 

Ezzel Machala azt sugallta, hogy a magyar nyelv megjelenése az utakon valamiképp a szlovákokra kényszerített „magyarosítás” új formája lenne. 

A valóság ezzel szemben az, hogy Horony Ákos nem korlátozni, hanem épp jogot érvényesíteni próbál, hiszen a kétnyelvű táblákat a szlovák jogszabályok is lehetővé teszik. Machala tehát nemcsak a törvényeket értelmezte félre, hanem a történelmet is: Apponyi példáját a kisebbségi jogok bővítésével azonos helyzetben, de fordított logikával használta fel.

A Farnadon kihelyezett magyar-szlovák tábla tehát nem törvénysértés, hanem éppen a törvény szellemének megfelelő gyakorlat. A kétnyelvű feliratok pedig nem a szlovák államot gyengítik – épp ellenkezőleg, a kölcsönös tiszteletet és együttélést erősítik.

Nyitókép: Facebook/Csenger Tibor

