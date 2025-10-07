Ft
Lech Walesa Lengyelország milliárdos Magyarország kormányfő nyilatkozat Orbán Viktor Románia

Irigykednek a románok – a milliárdos üzletember olyan vezetőt akar országának, mint Orbán Viktor

2025. október 07. 20:54

„De jó lenne, ha lenne egy Orbánom, de jó lenne, ha lenne egy Lech Walesám” – fogalmazott Ion Țiriac.

2025. október 07. 20:54
null

Ion Țiriac, egykori román teniszező és üzletember ismét politizálásra adta a fejét. Țiriac az iamsport.ro nyomtatott kiadványának adott interjújában elégedetlenkedett egy sort a román politikusok kapcsán. 

A milliárdos üzletember a lapnak azt is elárulta, 

olyan vezetőt szeretne Románia számára mint Orbán Viktor, Magyarország kormányfője vagy Lech Walesa, Lengyelország volt elnöke

– szúrta ki a nyilatkozatot a maszol.ro.

„Nincs egyetlen ember sem, aki képes lenne sarkára állni.. 

De jó lenne, ha lenne egy Orbánom, de jó lenne, ha lenne egy Lech Walesám”

– fogalmazott a hajdani sportoló.

Ion Țiriac azt a kérdést is feltette, hogy kire számíthatna, aki a sarkára áll. „Aki egyenesen kiáll Brüsszelben, hogy azt mondta: egy pillanat. Én vagyok Európa határa” – sorolta.

A 86 éves sportember gondolatmenetét azzal zárta, hogy „lehülyéztetek, alkalmatlannak neveztetek (...) ha különbek lennétek nálam, idejöttetek volna és tettetek volna valamit, ha már az Európai Államok Uniója vagyunk”.

Nemcsak a románok követelnek maguknak egy „saját” Orbánt

Pár hónappal ezelőtt Dieter Stein kommentárjában arról írt, hogy szerinte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sikeresen építi a konzervatív hálózatot Európában, amelyhez immár az AfD is csatlakozik Alice Weidel vezetésével.

A Junge Freiheit cikke szerint

a magyar kormányfő kiemelkedik azzal, hogy felismerte a konzervatív együttműködés hiányát, és aktívan dolgozik annak megszilárdításán.

A szerző hozzátette, Orbán Viktor politikai érzéke jelentős szerepet játszik abban, hogy megnyitotta az utat az AfD előtt az európai színtéren, különösen Donald Trump amerikai elnök választási győzelme után.

Nyitókép: Valery HACHE / AFP

