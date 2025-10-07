Irigykednek a románok – a milliárdos üzletember olyan vezetőt akar országának, mint Orbán Viktor

Olyan dicséret érkezett Németországból, amilyen még soha: erre csak Orbán képes!
„De jó lenne, ha lenne egy Orbánom, de jó lenne, ha lenne egy Lech Walesám” – fogalmazott Ion Țiriac.
Ion Țiriac, egykori román teniszező és üzletember ismét politizálásra adta a fejét. Țiriac az iamsport.ro nyomtatott kiadványának adott interjújában elégedetlenkedett egy sort a román politikusok kapcsán.
A milliárdos üzletember a lapnak azt is elárulta,
olyan vezetőt szeretne Románia számára mint Orbán Viktor, Magyarország kormányfője vagy Lech Walesa, Lengyelország volt elnöke
– szúrta ki a nyilatkozatot a maszol.ro.
„Nincs egyetlen ember sem, aki képes lenne sarkára állni..
De jó lenne, ha lenne egy Orbánom, de jó lenne, ha lenne egy Lech Walesám”
– fogalmazott a hajdani sportoló.
Ion Țiriac azt a kérdést is feltette, hogy kire számíthatna, aki a sarkára áll. „Aki egyenesen kiáll Brüsszelben, hogy azt mondta: egy pillanat. Én vagyok Európa határa” – sorolta.
A 86 éves sportember gondolatmenetét azzal zárta, hogy „lehülyéztetek, alkalmatlannak neveztetek (...) ha különbek lennétek nálam, idejöttetek volna és tettetek volna valamit, ha már az Európai Államok Uniója vagyunk”.
Pár hónappal ezelőtt Dieter Stein kommentárjában arról írt, hogy szerinte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sikeresen építi a konzervatív hálózatot Európában, amelyhez immár az AfD is csatlakozik Alice Weidel vezetésével.
A Junge Freiheit cikke szerint
a magyar kormányfő kiemelkedik azzal, hogy felismerte a konzervatív együttműködés hiányát, és aktívan dolgozik annak megszilárdításán.
A szerző hozzátette, Orbán Viktor politikai érzéke jelentős szerepet játszik abban, hogy megnyitotta az utat az AfD előtt az európai színtéren, különösen Donald Trump amerikai elnök választási győzelme után.
Nyitókép: Valery HACHE / AFP
Hatalmas fordulatot jelentett Donald Trump amerikai győzelme.
