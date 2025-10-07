Irigykednek a románok – a milliárdos üzletember olyan vezetőt akar országának, mint Orbán Viktor

Ion Țiriac, egykori román teniszező és üzletember ismét politizálásra adta a fejét. Țiriac az iamsport.ro nyomtatott kiadványának adott interjújában elégedetlenkedett egy sort a román politikusok kapcsán.

A milliárdos üzletember a lapnak azt is elárulta,

olyan vezetőt szeretne Románia számára mint Orbán Viktor, Magyarország kormányfője vagy Lech Walesa, Lengyelország volt elnöke

– szúrta ki a nyilatkozatot a maszol.ro.

„Nincs egyetlen ember sem, aki képes lenne sarkára állni..