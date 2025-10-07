Friss adatok bizonyítják: a Fidesz már nyolc százalékponttal előzi a Tiszát

A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon Start Program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől.
A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a 8 százalékpontos hátrányán,
ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja.
A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóbotrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is.
A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével sem talált magára, és a párt által napirendre emelt Szőlő utcai álhírbotrány pedig inkább visszaesést, mintsem áttörést okozott.