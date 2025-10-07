Ft
Friss adatok bizonyítják: a Fidesz már nyolc százalékponttal előzi a Tiszát

2025. október 07. 15:56

A kiábrándult tiszások elsősorban a Kétfarkú Kutya Pártnál és a Mi Hazánknál találtak új politikai otthonra.

2025. október 07. 15:56
null

A Magyar Társadalomkutató friss adatai alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött. A pártverseny átrendeződése leginkább a kispártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is 8 százalékpontos lemaradásban van.

A kiábrándult tiszások elsősorban a Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra. 

A Demokratikus Koalíció eközben tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak 2 százalékon áll.

A felmérés alapján jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom. Jelen állás szerint a 4 százalékos Kétfarkú Kutya Párt is közel áll, hogy átlépje a belépési küszöböt. A Demokratikus Koalíció támogatottsága viszont messze elmarad a parlamenti bejutás határától.

Forrás: Magyar Társadalomkutató

A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon Start Program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől. 

A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a 8 százalékpontos hátrányán, 

ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. 

A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóbotrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is.

A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével sem talált magára, és a párt által napirendre emelt Szőlő utcai álhírbotrány pedig inkább visszaesést, mintsem áttörést okozott.

A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is jobboldali kormánykritikus alternatívát kínál, és tartani tudja parlamenti küszöb feletti támogatottságát. Mivel a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt hónapok politikai mozgásai nyomán megközelítette az 5 százalékos bejutási küszöböt, így a kutatási közleményben ismét önálló pártként szerepel, és immár nem része a „egyéb pártok” kategóriájának.

Nyitókép: Mandiner

 

llnnhegyi
2025. október 07. 18:25
A Józanész 90% az MJK ® többmilliós táborának a birtokában van.
balbako_
2025. október 07. 18:22
Lesz az még több is. Futóbolondokkal dilinyósokkal, zazákkal nem lehet politikát csinálni. És mostanra már a magyar embereknek van nem is kicsi veszteni valójuk. A Szaros és bandája ezt ajánlja fel Brüsszelnek és az ukránoknak a hatalomért cserébe.
llnnhegyi
•••
2025. október 07. 18:21 Szerkesztve
Mivel az elmúlt hét elemzése nálunk 12÷15%-s Fidesz-Kdnp koalícizós pártok előnyt mutatnak,elhiszem ezt a tendenciát náluk is. sapka infó.hu /MJK ® többmilliós tábora/
csakis_a_tisza
2025. október 07. 18:20
A Fidesz rendszere nagyvonalakban: 1. A tanulatlan vidékiekre építi a szavazótáborát, mert az alacsony intelligenciájú embereket könnyű irányítani. 2. A markában tartott médiából, egy propaganda gépezetet csinált, amivel folyamatosan polarizálja a társadalmat. 3. Az infláció mesterséges magasan tartásával az árakon keresztül is befolyásolja a közvéleményt. 4. Folyamatos ellenségképet tart fenn, hogy elvonja magáról a figyelmet. 5. Pénzügyi machinációk egész sorával, felfoghatatlan vagyonhoz juttatta a holdudvarát, töretlen lojalitásért cserébe. 6. Hazaáruló ellenségnek állít be mindenkit, aki csak kicsit is másként gondolkodik, mint ők. 7. Gond nélkül elfogadhatná az EU ajánlatát, de mivel Putyin lekötelezetje, ezért foggal-körömmel ragaszkodik az orosz kapcsolatokhoz. 8. Kivérezteti azokat az önkormányzatokat, amik nem az ő irányításuk alatt áll: Lásd Budapest esetét.
