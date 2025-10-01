Tovább is van, mondjam még? Csak az idei esztendő első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz eredetű LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség. Ez ám a képmutatás!!

Eközben ugyanis a brüsszeli vezetés napi szinten csuklóztatta Magyarországot, mondván, Moszkva érdekében jár el, amikor a párbeszéd lehetőségének fenntartását, a tűzszüneti tárgyalások megkezdését szorgalmazza – ja, és földrajzi adottságai miatt nem mond le az orosz gázról és kőolajról.

Most pedig ott tartunk, hogy az Európai Unió a saját jövőjét egy (egyelőre mindenképp) kudarcos háborús projekthez, illetve egy romokban heverő, korrupt országhoz kötné, Moszkvával pedig »örök időkre« megszakítaná a kapcsolatot. Ez így együtt furcsa csomag: aki nem akarja lenyomni Putyint, és feláldozni magát Ukrajnáért, az nem jó európai, de aki eurómilliárdokért vesz az oroszoktól LNG-t, az igen. Hogy is van ez!?”