Hoppá: Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért

2025. október 01. 08:16

Miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított.

2025. október 01. 08:16
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Hoppá! Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért, miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – mutatott rá a Greenpeace friss jelentése.

Tovább is van, mondjam még? Csak az idei esztendő első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz eredetű LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség. Ez ám a képmutatás!!

Eközben ugyanis a brüsszeli vezetés napi szinten csuklóztatta Magyarországot, mondván, Moszkva érdekében jár el, amikor a párbeszéd lehetőségének fenntartását, a tűzszüneti tárgyalások megkezdését szorgalmazza – ja, és földrajzi adottságai miatt nem mond le az orosz gázról és kőolajról.

Most pedig ott tartunk, hogy az Európai Unió a saját jövőjét egy (egyelőre mindenképp) kudarcos háborús projekthez, illetve egy romokban heverő, korrupt országhoz kötné, Moszkvával pedig »örök időkre« megszakítaná a kapcsolatot. Ez így együtt furcsa csomag: aki nem akarja lenyomni Putyint, és feláldozni magát Ukrajnáért, az nem jó európai, de aki eurómilliárdokért vesz az oroszoktól LNG-t, az igen. Hogy is van ez!?”

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

