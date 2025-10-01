A képmutatás magasiskolája: ez a három uniós állam többet költött orosz LNG-re, mint Ukrajna támogatására
Hiába a háború és a szankciók, az orosz LNG-be ömlenek az uniós milliárdok – derül ki a Greenpeace jelentéséből.
Miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított.
„Hoppá! Franciaország, Belgium és Spanyolország 2022 és 2025 júniusa között összesen 34,3 milliárd eurót fizetett az orosz cseppfolyósított földgázért, miközben Ukrajna támogatására mindössze 21,2 milliárdot fordított – mutatott rá a Greenpeace friss jelentése.
Tovább is van, mondjam még? Csak az idei esztendő első felében az Európai Unió összesen 12,8 milliárd köbméter orosz eredetű LNG-t vásárolt, ami 67 százalékkal több, mint a 2021 első felében mért mennyiség. Ez ám a képmutatás!!
Eközben ugyanis a brüsszeli vezetés napi szinten csuklóztatta Magyarországot, mondván, Moszkva érdekében jár el, amikor a párbeszéd lehetőségének fenntartását, a tűzszüneti tárgyalások megkezdését szorgalmazza – ja, és földrajzi adottságai miatt nem mond le az orosz gázról és kőolajról.
Most pedig ott tartunk, hogy az Európai Unió a saját jövőjét egy (egyelőre mindenképp) kudarcos háborús projekthez, illetve egy romokban heverő, korrupt országhoz kötné, Moszkvával pedig »örök időkre« megszakítaná a kapcsolatot. Ez így együtt furcsa csomag: aki nem akarja lenyomni Putyint, és feláldozni magát Ukrajnáért, az nem jó európai, de aki eurómilliárdokért vesz az oroszoktól LNG-t, az igen. Hogy is van ez!?”
