Kiel Intézet NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Egyesült Államok

Hivatalos jelentés: itt a vége, beszakadt Ukrajna támogatása

2025. október 14. 08:59

A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.

2025. október 14. 08:59
Drasztikusan csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot – írja a Kyiv Independent.

A júliusi és augusztusi időszakban 43%-kal kevesebb katonai támogatást kapott Ukrajna, mint 2025 első felében

annak ellenére, hogy a NATO és az Egyesült Államok július 14-én aláírták a PURL megállapodást, amely program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.

Az év elején, amikor az Egyesült Államok leállította az új katonai segélycsomagok szállítását, Ukrajna európai szövetségesei léptek előre a hiány pótlására. Kijev 2025 első felében folyamatos, jelentős támogatást kapott. De ennek vége, derült ki, hiába a nagy szöveg.

A kimutatás szerint 

júliusban és augusztusban azonban az Európából érkező katonai segélyek 57%-kal csökkentek.

Több európai ország is ígéretet tett Ukrajna támogatására a PURL kezdeményezésen keresztül, de – mint az bebizonyosodott – a valóság a számokban rejtőzik, nem a szavakban.

Nyitókép: ARDA KUCUKKAYA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

csulak
2025. október 14. 11:42
nem erdekel ukrajna
nemecsekerno-007-01
2025. október 14. 11:30
Na, az ukránokat se Orbán vagy Szijjártó verte át ilyen csúnyán.
Obsitos Technikus
2025. október 14. 11:21
Zselé máris rohant Amerikába koldulni.
Dixtroy
2025. október 14. 11:18
"lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára" De kis butik vagytok, hát azt hittétek pénzt akarnak adni az országok az usának? Macron is csak azért hemzsegett, mert azt bulizta ki, hogy az eu fizesse ki neki azt a muníciót, amit jól megdrágítva az ukránoknak adnak, és ugyanígy a németek és a többiek, csak ki akarták söpörni a raktáraikat, jó pénzért.
