Drasztikusan csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot – írja a Kyiv Independent.

A júliusi és augusztusi időszakban 43%-kal kevesebb katonai támogatást kapott Ukrajna, mint 2025 első felében

annak ellenére, hogy a NATO és az Egyesült Államok július 14-én aláírták a PURL megállapodást, amely program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.

Az év elején, amikor az Egyesült Államok leállította az új katonai segélycsomagok szállítását, Ukrajna európai szövetségesei léptek előre a hiány pótlására. Kijev 2025 első felében folyamatos, jelentős támogatást kapott. De ennek vége, derült ki, hiába a nagy szöveg.