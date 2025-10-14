Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot
Ha már érdemben nem tud, hát így próbál jelentőségteljesnek tűnni a békért folytatott harcban.
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Drasztikusan csökkent az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek mértéke az elmúlt hónapokban a Kiel Intézet október 14-én közzétett jelentése szerint, annak ellenére, hogy bevezették a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) programot – írja a Kyiv Independent.
A júliusi és augusztusi időszakban 43%-kal kevesebb katonai támogatást kapott Ukrajna, mint 2025 első felében
annak ellenére, hogy a NATO és az Egyesült Államok július 14-én aláírták a PURL megállapodást, amely program lehetővé teszi Ukrajna európai NATO-szövetségesei számára, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak Kijev számára.
Az év elején, amikor az Egyesült Államok leállította az új katonai segélycsomagok szállítását, Ukrajna európai szövetségesei léptek előre a hiány pótlására. Kijev 2025 első felében folyamatos, jelentős támogatást kapott. De ennek vége, derült ki, hiába a nagy szöveg.
A kimutatás szerint
júliusban és augusztusban azonban az Európából érkező katonai segélyek 57%-kal csökkentek.
Több európai ország is ígéretet tett Ukrajna támogatására a PURL kezdeményezésen keresztül, de – mint az bebizonyosodott – a valóság a számokban rejtőzik, nem a szavakban.
