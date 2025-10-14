Ft
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Emmanuel Macron Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország

Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot

2025. október 14. 06:27

Ha már érdemben nem tud, hát így próbál jelentőségteljesnek tűnni a békért folytatott harcban.

2025. október 14. 06:27
null

A Kárpát Hír arról ír, hogy Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en osztotta meg gondolatait

A francia elnök szerint az ukrajnai háborúnak is véget kell érnie annak fényében, hogy a közel-keleti tűzszüneti megállapodás „a béke reményének szikráját” jelenti. 

Ha Oroszország kitart a makacs háborús uszítása és a tárgyalóasztalhoz való visszatérés elutasítása mellett, meg kell fizetnie az árát” 

– fogalmazott Macron.

Hangsúlyozta: Franciaország partnereivel közösen vizsgálja a lehetőségeket Ukrajna létfontosságú szolgáltatásainak helyreállítására és biztosítására.

Kiemelte, hogy

Franciaország minden eddiginél jobban Ukrajna mellett áll”.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

 

Dixtroy
2025. október 14. 09:17
"Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en osztotta meg gondolatait" Sose jó ötlet éjjel, bebaszva írogatni.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 14. 09:16
Remélem akkor is ott fog állni, amikor a sortüzet vezénylik a náci koboldra.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 14. 09:00
"Ha Oroszország kitart a makacs háborús uszítása és a tárgyalóasztalhoz való visszatérés elutasítása mellett" Ez a mese is hogy megváltozott, eddig az ukránok nem akartak tárgyalni, vagy ha igen, akkor olyan feltételeket mondtak, ami biztosan nem tárgyalási alap, erre az oroszok a hibásak? Barom.
Válasz erre
3
0
Ergit
2025. október 14. 08:23
A nagy francia forradalom óta akkora mellénnyel mászkálnak a franciák, hogy nem veszik észre, mennyire nevetségesek! Ők a szabadság egyedüli ősbirtokosai (az amerikaiak szintén ezt hiszik magukról, és az angolok is, bár ők inkább a demokrácia őseinek tartják magukat), miközben a nagy nyakazás következtében a nemzetük génállományának értékes részét eltüntették. Semmi kiemelkedőt nem alkottak azóta, a művészetük szörnyű, de nem annyira, hogy már jó legyen. Mondhatni, egy elfuserált nép már több, mint 200 éve. Semmi önkritikájuk nincs!! Akkora a szájuk, hogy ideje lenne, hogy valakik észre térítsék őket!
Válasz erre
5
0
