Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot

A Kárpát Hír arról ír, hogy Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en osztotta meg gondolatait

A francia elnök szerint az ukrajnai háborúnak is véget kell érnie annak fényében, hogy a közel-keleti tűzszüneti megállapodás „a béke reményének szikráját” jelenti.