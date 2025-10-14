Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot

Minden kritikusra rácáfolt Donald Trump: a harmadik világháború nem a Közel-Keleten fog kirobbanni
Az elnök kiemelte, hogy Amerika célja az, hogy sehol se robbanhasson ki újra a világháború.
Ha már érdemben nem tud, hát így próbál jelentőségteljesnek tűnni a békért folytatott harcban.
A Kárpát Hír arról ír, hogy Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en osztotta meg gondolatait
A francia elnök szerint az ukrajnai háborúnak is véget kell érnie annak fényében, hogy a közel-keleti tűzszüneti megállapodás „a béke reményének szikráját” jelenti.
Ha Oroszország kitart a makacs háborús uszítása és a tárgyalóasztalhoz való visszatérés elutasítása mellett, meg kell fizetnie az árát”
– fogalmazott Macron.
Hangsúlyozta: Franciaország partnereivel közösen vizsgálja a lehetőségeket Ukrajna létfontosságú szolgáltatásainak helyreállítására és biztosítására.
Kiemelte, hogy
Franciaország minden eddiginél jobban Ukrajna mellett áll”.
Ez már a hatodik 2022 óta. Teljes a káosz.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin
