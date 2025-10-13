Ft
10. 13.
hétfő
Közel-Keleten Donald Trump Hamász világháború Egyesült Államok

Minden kritikusra rácáfolt Donald Trump: a harmadik világháború nem a Közel-Keleten fog kirobbanni

2025. október 13. 20:46

Az elnök kiemelte, hogy Amerika célja az, hogy sehol se robbanhasson ki újra a világháború.

2025. október 13. 20:46
null

„Évek óta azt hallgatom, hogy ez a legnagyobb békekötés, amire mindenki azt mondta, nem fog megvalósulni” – hívta fel a figyelmet Donald Trump mondataira Bohár Dániel riporter.

Mindig azt mondták, a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kirobbani. Ez azonban nem fog történni”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke azt követően, hogy Egyiptomban hivatalosan is bejelentette, véget ért a Hamász és Izrael közti háború.

Az elnök kiemelte azt is, hogy Amerika érdeke az, hogy a harmadik világháború sehol máshol – így Ukrajnában – se robbanjon ki.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

 

hexahelicene
2025. október 13. 21:20
"Az elnök kiemelte azt is, hogy Amerika érdeke az, hogy a harmadik világháború sehol máshol – így Ukrajnában – se robbanjon ki." Micsoda képmutató szarházi ez a Trump, folyamatosan löveti az oroszokat a HIMARS/ATACMS/ERAM fegyverekkel, nemsokára jön hozzájuk a Tomahawk is. Sunyi módon háborúzik az aranyhajú genyó, mert nyíltan nem mer - mert akkor az USA is elpusztulna.
tictac
2025. október 13. 21:00
Ezer éve háborús terület. Ezer évig még az is marad.
akitiosz
2025. október 13. 20:56
Ez bennfentes jóslás. Úgy könnyű kitalálnia, hogy ő az amerikai elnök.
