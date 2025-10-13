Minden kritikusra rácáfolt Donald Trump: a harmadik világháború nem a Közel-Keleten fog kirobbanni

Sokan eddig a pillanatig hitetlenkedtek: ünnepélyesen is bejelentette Trump, lezártnak nyilvánította a háborút (VIDEÓ)
„Most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek” – mondta az amerikai elnök.
Az elnök kiemelte, hogy Amerika célja az, hogy sehol se robbanhasson ki újra a világháború.
„Évek óta azt hallgatom, hogy ez a legnagyobb békekötés, amire mindenki azt mondta, nem fog megvalósulni” – hívta fel a figyelmet Donald Trump mondataira Bohár Dániel riporter.
Mindig azt mondták, a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kirobbani. Ez azonban nem fog történni”
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke azt követően, hogy Egyiptomban hivatalosan is bejelentette, véget ért a Hamász és Izrael közti háború.
Az elnök kiemelte azt is, hogy Amerika érdeke az, hogy a harmadik világháború sehol máshol – így Ukrajnában – se robbanjon ki.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
