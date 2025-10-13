Minden kritikusra rácáfolt Donald Trump: a harmadik világháború nem a Közel-Keleten fog kirobbanni

„Évek óta azt hallgatom, hogy ez a legnagyobb békekötés, amire mindenki azt mondta, nem fog megvalósulni” – hívta fel a figyelmet Donald Trump mondataira Bohár Dániel riporter.

Mindig azt mondták, a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kirobbani. Ez azonban nem fog történni”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke azt követően, hogy Egyiptomban hivatalosan is bejelentette, véget ért a Hamász és Izrael közti háború.