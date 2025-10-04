Hadházy nem bír leállni: újra támad egy régi esemény miatt

Úgy tűnik, Hadházy Ákos nem tud leszállni a jól bevált politikai sémáról: újabb Facebook-bejegyzésében ismét Semjén Zsoltot és Orbán Viktort támadta, ezúttal a „Zsolti bácsis” ügyre és a miniszterelnök legutóbbi interjújára reagálva.

A független képviselő most is a már évekkel ezelőtti, unalomig ismételt helikopteres vadászatra próbálja felhívni a figyelmet,

ahol Semjén – Hadházy szerint – „ajándékba” vett részt, és „röhögött”, miközben a lelőtt szarvast helikopterrel szállították el.

Bejegyzésében Hadházy azt írta: „A képen Semjén Zsolt egyik áldozata látható. ERRŐL az emberről ezt merte nyilatkozni Orbán Viktor, a bűnszervezet korrupt vezetője: Nem mondom, hogy szent ember, de majdnem az.”

A képviselő hozzátette: „Ha Magyarország valóban demokrácia lenne, Semjént már régen elzavarták volna.”