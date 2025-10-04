Ft
10. 04.
szombat
vadászat tádamd Hadházy Ákos Semjén Zsolt

Hadházy nem bír leállni: újra támad egy régi esemény miatt

2025. október 04. 12:44

A képviselő legújabb Facebook-posztjában ismét Semjén Zsoltot vádolja – ezúttal is ugyanazzal a helikopteres vadászattal, amiről már évek óta beszél, de eddig semmilyen új tényt nem mutatott be.

2025. október 04. 12:44
null

Úgy tűnik, Hadházy Ákos nem tud leszállni a jól bevált politikai sémáról: újabb Facebook-bejegyzésében ismét Semjén Zsoltot és Orbán Viktort támadta, ezúttal a „Zsolti bácsis” ügyre és a miniszterelnök legutóbbi interjújára reagálva. 

A független képviselő most is a már évekkel ezelőtti, unalomig ismételt helikopteres vadászatra próbálja felhívni a figyelmet, 

ahol Semjén – Hadházy szerint – „ajándékba” vett részt, és „röhögött”, miközben a lelőtt szarvast helikopterrel szállították el.

Bejegyzésében Hadházy azt írta: „A képen Semjén Zsolt egyik áldozata látható. ERRŐL az emberről ezt merte nyilatkozni Orbán Viktor, a bűnszervezet korrupt vezetője: Nem mondom, hogy szent ember, de majdnem az.” 

A képviselő hozzátette: „Ha Magyarország valóban demokrácia lenne, Semjént már régen elzavarták volna.” 

Hadházy szerint a vadászatot egy „EU-s pénzeket csaló vállalkozó” fizette, 

ám állításait most sem tudta semmilyen konkrét bizonyítékkal alátámasztani.

A politikus ezután az Orbán-interjúban elhangzottakat is kiforgatta, mondván, a miniszterelnök „hazugságot” állított, amikor azt mondta, hogy a keresztény politikusok elleni támadások valójában az egyházakat érik. 

Hadházy szerint „az árt a keresztény egyházaknak, aki keresztény politikusként vadászik helikopterről”

A bejegyzés tehát ugyanazt a sémát követi, mint korábbi posztjai: 

erkölcsi felháborodásba csomagolt politikai provokáció, amely inkább a baloldali tábor mozgósítását célozza, mintsem tényfeltárást.

Semjén Zsolt korábban már több alkalommal reagált a vadászattal kapcsolatos vádakra, jelezve, hogy minden törvényesen történt, a svédországi esemény magánút volt, és nem érintett semmilyen közpénzt. 

Hadházy viszont továbbra is újra és újra előveszi az ügyet, miközben a közéleti hitelességét leginkább az általa terjesztett félrevezető állítások rombolják.

A politikus láthatóan tovább építi a jól ismert „antikorrupt” imázst – miközben évek óta ugyanazt a történetet meséli, új tények nélkül.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook

