Hadházy nem bír leállni: újra támad egy régi esemény miatt

Kiderült: a Szőlő utcai álhírbotrány kulcsfigurája a Tisza Párt hangos agitátora
A „Zsolti bácsis” történet mögött álló férfi nyakló nélkül közvetíti Magyar Péter üzeneteit.
A képviselő legújabb Facebook-posztjában ismét Semjén Zsoltot vádolja – ezúttal is ugyanazzal a helikopteres vadászattal, amiről már évek óta beszél, de eddig semmilyen új tényt nem mutatott be.
Úgy tűnik, Hadházy Ákos nem tud leszállni a jól bevált politikai sémáról: újabb Facebook-bejegyzésében ismét Semjén Zsoltot és Orbán Viktort támadta, ezúttal a „Zsolti bácsis” ügyre és a miniszterelnök legutóbbi interjújára reagálva.
A független képviselő most is a már évekkel ezelőtti, unalomig ismételt helikopteres vadászatra próbálja felhívni a figyelmet,
ahol Semjén – Hadházy szerint – „ajándékba” vett részt, és „röhögött”, miközben a lelőtt szarvast helikopterrel szállították el.
Bejegyzésében Hadházy azt írta: „A képen Semjén Zsolt egyik áldozata látható. ERRŐL az emberről ezt merte nyilatkozni Orbán Viktor, a bűnszervezet korrupt vezetője: Nem mondom, hogy szent ember, de majdnem az.”
A képviselő hozzátette: „Ha Magyarország valóban demokrácia lenne, Semjént már régen elzavarták volna.”
Hadházy szerint a vadászatot egy „EU-s pénzeket csaló vállalkozó” fizette,
ám állításait most sem tudta semmilyen konkrét bizonyítékkal alátámasztani.
A politikus ezután az Orbán-interjúban elhangzottakat is kiforgatta, mondván, a miniszterelnök „hazugságot” állított, amikor azt mondta, hogy a keresztény politikusok elleni támadások valójában az egyházakat érik.
Hadházy szerint „az árt a keresztény egyházaknak, aki keresztény politikusként vadászik helikopterről”.
A bejegyzés tehát ugyanazt a sémát követi, mint korábbi posztjai:
erkölcsi felháborodásba csomagolt politikai provokáció, amely inkább a baloldali tábor mozgósítását célozza, mintsem tényfeltárást.
Magyar Péter kezdhet komolyan izgulni.
Semjén Zsolt korábban már több alkalommal reagált a vadászattal kapcsolatos vádakra, jelezve, hogy minden törvényesen történt, a svédországi esemény magánút volt, és nem érintett semmilyen közpénzt.
Hadházy viszont továbbra is újra és újra előveszi az ügyet, miközben a közéleti hitelességét leginkább az általa terjesztett félrevezető állítások rombolják.
A politikus láthatóan tovább építi a jól ismert „antikorrupt” imázst – miközben évek óta ugyanazt a történetet meséli, új tények nélkül.
