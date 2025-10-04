„A Mandiner megkérdezte Orbán Viktort Hadházy Ákos országgyűlési képviselő elméletéről, miszerint a fülébe a napokban adott interjúja során egy fülhallgatót helyeztek el, és onnan kapott utasításokat.

»Bolond. Hadházyról mindenki tudja. Ugye mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. Ezért ma a politikában megélnek olyan emberek is, akik effektív bolondok, viszont figyelmet váltanak ki mint a szórakoztatóipar szereplői. Tehát ő nem a politikusok közé tartozik, hanem a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé« – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyar Péter tehát kezdhet komolyan izgulni a pozícióját illetően, mert Hadházy a lódítások, hazudozások, kamuhírek terén kezdi utolérni, sőt a mostani őrültségével már túl is tett rajta.

Ragadós a hülyeség.”