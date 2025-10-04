Ft
10. 04.
szombat
Hadházy Ákos Magyar Péter interjú Orbán Viktor

Hadházy kiütheti a nyeregből Magyar Pétert, egy dologban már most veri

2025. október 04. 06:51

Magyar Péter kezdhet komolyan izgulni.

2025. október 04. 06:51
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Mandiner megkérdezte Orbán Viktort Hadházy Ákos országgyűlési képviselő elméletéről, miszerint a fülébe a napokban adott interjúja során egy fülhallgatót helyeztek el, és onnan kapott utasításokat.

»Bolond. Hadházyról mindenki tudja. Ugye mondtam, hogy a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott. Ezért ma a politikában megélnek olyan emberek is, akik effektív bolondok, viszont figyelmet váltanak ki mint a szórakoztatóipar szereplői. Tehát ő nem a politikusok közé tartozik, hanem a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé« – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyar Péter tehát kezdhet komolyan izgulni a pozícióját illetően, mert Hadházy a lódítások, hazudozások, kamuhírek terén kezdi utolérni, sőt a mostani őrültségével már túl is tett rajta.

Ragadós a hülyeség.”

Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

OszkárOszi
2025. október 04. 07:46 Szerkesztve
Hadházi és Petermagyar kb. egyforma eséllyel höz össze a megmozdulásaikra ugyanolyan kevés, de annál hisztisebb embert.Szóval, a legaljáért versenyeznek.
balbako_
2025. október 04. 07:44
A na ki a gonoszabb hülye versenyben Szaros: Szarházy döntetlen.
kobi40
2025. október 04. 07:35
Érdemes két parazitát versenyeztetni?
Galerida
2025. október 04. 07:31
Nem kell őket bántani, hiszen mindketten kiemelkednek intellektuálisan a híveik közül és jól tükrözik azok elmeállapotát is! Similis simili gaudet!
