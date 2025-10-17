Vacsorázz minden este a gyerekeddel! – interjú Ian Rowe amerikai oktatási szakértővel

Ian Rowe amerikai oktatási szakember, az American Enterprise Institute vezető munkatársa a Mathias Corvinus Collegium ünnepélyes évnyitóján mondott beszédet. Rowe az általa vezetett intézményekben kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a gyerekek a megfelelő tárgyi tudás mellett morális iránytűt, mentális és lelki támogatást is kapjanak, amikre mind szükség van ahhoz, hogy sikeres felnőttek legyenek.

A szakértő szerint a korai internethasználat súlyos hatással van a gyerekek mentális és ideológiai fejlődésére.

Forrás: haon.hu/Czinege Melinda

Az amerikai közép és felsőoktatási intézmények válságáról kérdeztük, és arról az alternatíváról, amit az általa vezetett intézményekben nyújtanak az őket választó családoknak. Beszélt arról, hogyan nevelnek ideológiai befolyás nélkül, a szülőkkel együttműködve sikeres felnőtteket, és arról is, mit tanácsol azoknak a szülőknek, akik szeretnék, ha a gyerekeik az ő értékrendjüket vinnék tovább.

Ian Rowe erős hivatástudata is egy jó családi mintának köszönhető

Az amerikai szakember szerteágazó karrierútjába egy biztos pontot állapítottunk meg egyértelműen: mindig is az oktatás, és a gyerekekkel való foglalkozás állt a középpontjában.