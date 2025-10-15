Gőzerővel evakuálnak az ukránok Kupjanszk környékén, komoly orosz előny alakulhatott ki

A lengyelek nem kerteltek: elég volt az ukrán menekültekből, elérték a határt
Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban.
Lassan, de biztosan zajlik a felmorzsolás.
A Portfolio a Reutersre hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna Harkiv régiójában a helyi hatóságok kedden
evakuációt rendeltek el a szinte teljesen elpusztított Kupjanszk város környékén
fekvő több tucat faluból. A döntést a „romló biztonsági helyzetre” hivatkozva hozták meg, a terület ugyanis súlyos orosz támadásoknak van kitéve, az evakuálandó települések listáját 40-re bővítették, tudjuk meg.
Emlékeztetnek:
az orosz erők hónapok óta nyomulnak előre Kupjanszk városában,
amely kulcsfontosságú célpontnak számít Oroszország nyugat felé történő előrenyomulásában.
Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte nemrég a magas rangú tisztjeivel, hogy Moszkva stratégiai előnyben van a frontvonal teljes területén, írják.
Mindent bevet a cél érdekében.
