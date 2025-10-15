Ft
10. 15.
szerda
evakuáció Ukrajna Kupjanszk Harkiv orosz-ukrán háború Oroszország

Gőzerővel evakuálnak az ukránok Kupjanszk környékén, komoly orosz előny alakulhatott ki

2025. október 15. 08:46

Lassan, de biztosan zajlik a felmorzsolás.

2025. október 15. 08:46
null

A Portfolio a Reutersre hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna Harkiv régiójában a helyi hatóságok kedden 

evakuációt rendeltek el a szinte teljesen elpusztított Kupjanszk város környékén

fekvő több tucat faluból. A döntést a „romló biztonsági helyzetre” hivatkozva hozták meg, a terület ugyanis súlyos orosz támadásoknak van kitéve, az evakuálandó települések listáját 40-re bővítették, tudjuk meg.

Emlékeztetnek: 

az orosz erők hónapok óta nyomulnak előre Kupjanszk városában, 

amely kulcsfontosságú célpontnak számít Oroszország nyugat felé történő előrenyomulásában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte nemrég a magas rangú tisztjeivel, hogy Moszkva stratégiai előnyben van a frontvonal teljes területén, írják.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

