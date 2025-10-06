Forradalmi újítás Európában: Magyarország és Szlovákia az élen, az osztrákok és a csehek még várnak a sorukra

Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt
Nem bírják a költségnövekedést.
Az osztrák cég új típusú cement-helyettesítőt fejlesztett ki, amely 95 százalékkal kevesebb CO₂-kibocsátással jár a hagyományos cementhez képest, a vállalat első gyártóüzeme Mosonmagyaróváron működik, innen látják el a magyar és szlovák piacot is.
A Cyment Austria GmbH új típusú cement-helyettesítőt fejlesztett ki, amely 95 százalékkal kevesebb CO₂-kibocsátással jár a hagyományos cementhez képest – írja a Kurier, amely hangsúlyozza, Magyarországról indul a forradalmi, környezetbarát termék gyártása.
A cég első gyártóüzeme Mosonmagyaróváron működik, innen látják el a magyar és szlovák piacot is.
Reinhard Kandera ügyvezető szerint a termék főként ipari hulladékból származó anyagokat használ fel, így jelentős környezeti előnyt kínál. A cikk szerint az osztrák és cseh piacra való belépés hamarosan várható.
