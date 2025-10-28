Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
TCK Ukrajna kényszersorozás

Fogy az ukránok türelme: fegyverrel támadt egy rendőr a sorozótisztekre Odesszában

2025. október 28. 18:45

Egyre durvábban lépnek fel a TCK embereivel szemben.

2025. október 28. 18:45
null

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) vizsgálatot indított egy odesszai rendőr ellen, aki a gyanú szerint ittas állapotban fegyverrel fenyegette meg a Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársait, majd megrongálta szolgálati autójukat – számolt be a Kárpát Hír. Az eset október 27-én este történt egy rutin közúti ellenőrzés során.

A DBR előzetes adatai szerint október 27-én este körülbelül 21:30-kor a TCK munkatársai Odesszában megállítottak egy járművet okmányellenőrzés céljából. Ekkor egy másik autó érkezett a helyszínre, amelyből egy fegyveres férfi szállt ki.

A férfi fenyegetőzött a katonákkal, majd fegyvere tusával betörte a TCK szolgálati autójának ablakát, ezt követően elhajtott.

A támadót rövid időn belül más rendőrök állították meg. Kiderült, hogy egy helyi rendőri egység tagja, aki a DBR szerint alkoholos befolyásoltság alatt állt. A kollégák elvették tőle a fegyvert, és ittas vezetés miatt közigazgatási eljárást indítottak ellene. A DBR büntetőeljárást kezdeményezett rendvédelmi szerv munkatársa elleni fenyegetés miatt (az ukrán Büntető Törvénykönyv 345. cikkének 1. része). A bűncselekményért javítómunka, próbaidőre bocsátás, illetve akár három évig terjedő szabadságkorlátozás vagy szabadságvesztés is kiszabható.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. október 28. 19:25
akkor lesz beke, ha az ukran nep fellazad a hoherrezsim ellen.
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. október 28. 19:06
Miért kell ilyen durva eszközökhöz nyúlni? Adja meg az oroszoknak a toborzóiroda koordinátáit, azok majd a többit elintézik!
Válasz erre
1
0
red-bullshit
2025. október 28. 19:00
Éppen az imént egy kutyáját sétáltató gazdit soroztak be. Természetesen a kutyájával együtt, mert azért ők érzőlelkű állatbarátok.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. október 28. 18:55
Jól tette! Bátor ember! zelenszkijt is sarokba szoríthatná már valaki!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!