Fogy az ukránok türelme: fegyverrel támadt egy rendőr a sorozótisztekre Odesszában

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) vizsgálatot indított egy odesszai rendőr ellen, aki a gyanú szerint ittas állapotban fegyverrel fenyegette meg a Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársait, majd megrongálta szolgálati autójukat – számolt be a Kárpát Hír. Az eset október 27-én este történt egy rutin közúti ellenőrzés során.

A DBR előzetes adatai szerint október 27-én este körülbelül 21:30-kor a TCK munkatársai Odesszában megállítottak egy járművet okmányellenőrzés céljából. Ekkor egy másik autó érkezett a helyszínre, amelyből egy fegyveres férfi szállt ki.

A férfi fenyegetőzött a katonákkal, majd fegyvere tusával betörte a TCK szolgálati autójának ablakát, ezt követően elhajtott.

A támadót rövid időn belül más rendőrök állították meg. Kiderült, hogy egy helyi rendőri egység tagja, aki a DBR szerint alkoholos befolyásoltság alatt állt. A kollégák elvették tőle a fegyvert, és ittas vezetés miatt közigazgatási eljárást indítottak ellene. A DBR büntetőeljárást kezdeményezett rendvédelmi szerv munkatársa elleni fenyegetés miatt (az ukrán Büntető Törvénykönyv 345. cikkének 1. része). A bűncselekményért javítómunka, próbaidőre bocsátás, illetve akár három évig terjedő szabadságkorlátozás vagy szabadságvesztés is kiszabható.

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP