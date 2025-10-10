Európai alkotmányos válsággal fenyegetne Ukrajna EU-s tagságának erőltetése

Ezáltal a többségi döntéshozatalra (QMV) való átállás a tárgyalások során pusztán Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében egyáltalán nem tűnik tagállami érdeknek. Hiába Magyarország állandó kritizálása, ebben az esetben egyértelmű és logikus, hogy más ellenzői is vannak a kérdésnek. A jobboldali elfogultsággal nem vádolható Politico szerint sem tetszik az ötlet Franciaországnak, Hollandiának és Görögországnak, de nehezen elképzelhető, hogy Ciprus, Horvátország vagy Bulgária is repesne érte. A többi ország érdekei között megjelenik az oly szokásos szkepticizmus egy konkrét tagjelölt jövőbeli csatlakozásával szemben (például Törökország vagy Észak-Macedónia miatt), de a nap végén a tagállamoknak egyszerűen nem érdeke olyan döntésbe beleegyezni, ami ennyire csökkenti a befolyásukat. Végső soron az is egyértelmű, hogy egy relatíve kisebb súlyú ügy tekintetében erőltetnének messzemenő következményekkel járó döntést a tagállamokra – hiszen a csatlakozási fejezetek megnyitása hiába szükséges a tárgyalások előrehaladásához, a relatíve kevésbé fajsúlyos döntések közé tartozik a folyamatban.

Egy ilyen döntés pedig valóban messzemenő következményekkel járna és precedenst teremtene, hogy bármilyen esetben, amikor egy egyhangúságot igénylő döntésnél nincs konszenzus, nyomást lehessen helyezni a tagállamokra, hogy egyszerűen QMV-vel döntsenek – nem csak bővítéspolitika, hanem bármilyen szakpolitika esetében.

Ráadásul az EU ezzel végleg szembemenne azon tradíciójával, hogy még nem konszenzusos döntések esetén is egyhangúságra törekedjen.

Ha a történet itt véget érne, már ez az érv is elegendő lenne – főként, mivel, ha egyhangú döntés szükséges ahhoz, hogy később minősített többséggel lehessen szavazni, akkor nyilvánvaló, hogy a javaslat nem fog átmenni. Ezt azonban António Costa és több tagállam is pontosan tudhatja. Így amikor Magyarország „kikerüléséről” beszélnek, valójában arról van szó, hogy Magyarország ne tudja vétóval megakadályozni a folyamatot. Ez már önmagában is rendkívül súlyos precedenst jelentene, hiszen, ha jogi trükközéssel ki lehet hagyni egyes tagállamokat a döntéshozatalból, azzal kvázi a tudatosan és direkt nehezen alkalmazható 7. cikkely üresedne ki – és a döntés így szinte rögtönítélő bíróság jelleggel születne meg.