Észtország újra bepánikolt, az oroszok a határ mellett mozognak

Az news.err.ee a délkelet-észtországi „Saatsei csizmáról” ír – ez egy különleges, 115 hektáros orosz terület, amely mélyen benyúlik Észtországba. Hozzáteszik: az észt állampolgárok engedéllyel áthaladhatnak rajta, ám megállni tilos. Mint kiderült, péntek délután
a határőrök egy szokatlanul nagyszámú, fegyveres egységet észleltek az orosz oldalon,
ezért az észtek azonnali hatállyal lezárták az átkelőt.
„Először az út mentén haladtak, majd egy ponton sort alkottak az úton át. Ez egyértelműen
fenyegető helyzetet jelentett” – hüledezett a határőrizeti vezetője.
A hatóságok ezután megkezdték a járművek megállítását a terület mindkét oldalán, és figyelmeztették a sofőröket a kockázatra.
Az orosz fél megkeresésre mindössze annyit közölt: „semmi különös nem történik, az észlelt mozgások rutinműveletek részei”
– tudjuk meg.
Jelenleg egy kerülőút van érvényben. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenes forgalmi jelzéseket, és kerüljék el a lezárt szakaszt, amíg a helyzet nem rendeződik.
