Oroszország veszély Észtország határ pánik

Észtország újra bepánikolt, az oroszok a határ mellett mozognak

2025. október 12. 07:09

Félelem és rettegés északon.

null

Az news.err.ee a délkelet-észtországi „Saatsei csizmáról” ír – ez egy különleges, 115 hektáros orosz terület, amely mélyen benyúlik Észtországba. Hozzáteszik: az észt állampolgárok engedéllyel áthaladhatnak rajta, ám megállni tilos. Mint kiderült, péntek délután 

a határőrök egy szokatlanul nagyszámú, fegyveres egységet észleltek az orosz oldalon, 

ezért az észtek azonnali hatállyal lezárták az átkelőt.

„Először az út mentén haladtak, majd egy ponton sort alkottak az úton át. Ez egyértelműen 

fenyegető helyzetet jelentett” – hüledezett a határőrizeti vezetője.

A hatóságok ezután megkezdték a járművek megállítását a terület mindkét oldalán, és figyelmeztették a sofőröket a kockázatra. 

Az orosz fél megkeresésre mindössze annyit közölt: „semmi különös nem történik, az észlelt mozgások rutinműveletek részei” 

– tudjuk meg.

Jelenleg egy kerülőút van érvényben. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenes forgalmi jelzéseket, és kerüljék el a lezárt szakaszt, amíg a helyzet nem rendeződik. 

Nyitókép: Alessandro Rampazzo / Anadolu Agency via AFP

 

Héja
2025. október 12. 08:13
Az észt nagyhatalom izmozik. Arrafelé az észt kiskanállal fogyasztják.
Obsitos Technikus
2025. október 12. 07:36
Na ehhez képest Kalinyingrádból a nemzetközi jogot megsértve, évek óta nem lehet szárazföldön eljutni Fehéroroszországig, és az amerikaiak RC-135-ös légiharc-támogató kémgépe a múlt héten órákig körözött a Kalinigrad FIR-ben, még egy rárepülést is végrehajtva. Pofátok lapos halevő szarok.
nyúlgerinc
2025. október 12. 07:28
Megy a cukkolás....csak nehogy ezek a szemét ládák robbantsák ki a III: Világháborút....félelmükben...amúgy az érdekelne, hogy az orosz ajkú lakosságukkal hogy bánnak?...mint az ukránok a donyecki orosszal...akkor ne csodálkozzanak, ha az oroszok ismét bekebelezik őket, tök jogosan.
counter-revolution
2025. október 12. 07:25
Az orosz kisebbséget nem félnek elnyomni.
