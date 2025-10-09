Elszakadt a NATO cérnája: a szövetség a fegyveres drónok bevetését fontolgatja

A NATO-tagállamok egyre határozottabb választ sürgetnek az orosz hibrid hadviselésre, amely az elmúlt hónapokban dróntámadásokban, légsértésekben és szabotázsakciókban is megnyilvánult – számolt be a Financial Times.

A szövetség a keleti határain fegyveres drónok telepítését és a pilóták tűzmegnyitási szabályainak enyhítését fontolgatja.

A cél a hatékonyabb elrettentés és a tagállamok védelmi képességeinek megerősítése.

A javaslat szerint a jelenleg felderítésre használt drónokat fegyverrel is felszerelnék, hogy azonnal reagálhassanak a fenyegetésekre. Emellett lazítanák az eddig rendkívül szigorú tűzmegnyitási protokollokat, amelyek sok esetben akadályozzák a gyors válaszlépést, amikor orosz drónok vagy repülőgépek megsértik a NATO-légteret.