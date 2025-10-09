Elszakadt a NATO cérnája: a szövetség a fegyveres drónok bevetését fontolgatja

Döntöttek a svédek: Magyarországgal azonos stratégiát választanak, új katonai gépet vetnek be
A Gripen mellett újabb azonos típust fog üzemeltetni a magyar és a svéd légierő.
A pilóták tűzmegnyitási szabályainak enyhítésén is gondolkodnak a tagállamok.
A NATO-tagállamok egyre határozottabb választ sürgetnek az orosz hibrid hadviselésre, amely az elmúlt hónapokban dróntámadásokban, légsértésekben és szabotázsakciókban is megnyilvánult – számolt be a Financial Times.
A szövetség a keleti határain fegyveres drónok telepítését és a pilóták tűzmegnyitási szabályainak enyhítését fontolgatja.
A cél a hatékonyabb elrettentés és a tagállamok védelmi képességeinek megerősítése.
A javaslat szerint a jelenleg felderítésre használt drónokat fegyverrel is felszerelnék, hogy azonnal reagálhassanak a fenyegetésekre. Emellett lazítanák az eddig rendkívül szigorú tűzmegnyitási protokollokat, amelyek sok esetben akadályozzák a gyors válaszlépést, amikor orosz drónok vagy repülőgépek megsértik a NATO-légteret.
Több szövetséges – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – támogatja a keményebb fellépést, míg néhány nyugat-európai ország, például Németország, óvatosságra int a közvetlen konfrontáció veszélye miatt. A keleti tagállamok ugyanakkor hangsúlyozzák: a hibrid támadások ellen nem elég a diplomácia, határozott katonai válaszra is szükség van.
Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is új biztonsági intézkedéseket készít elő, többek között az orosz diplomaták mozgásának korlátozását és drónelhárító rendszerek telepítését uniós forrásból.
A NATO már megkezdte az Eastern Sentry hadműveletet, amely a keleti tagállamok légvédelmét erősíti. Bár a fegyveres drónok bevetéséről még nem született döntés, a szövetség egyre inkább a megelőző, elrettentő stratégia irányába mozdul el.
