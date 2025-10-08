Döntöttek a svédek: Magyarországgal azonos stratégiát választanak, új katonai gépet vetnek be

Svédország modernizálja légierejét: a több mint öt évtizede szolgáló C-130H Hercules (Tp84) flottát négy brazil Embraer KC-390 Millennium szállítógéppel váltja fel – írta a Világgazdaság. A döntés egy Hollandia és Ausztria részvételével zajló nemzetközi beszerzési program része, amely új fejezetet nyit az európai katonai légi szállításban.

Budapest, 2025. augusztus 20. KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából rendezett budapesti légi parádén 2025. augusztus 20-án. Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Magyarország már korábban megrendelte ugyanezt a típust, így a svéd lépés a Gripen vadászgépek után újabb közös katonai képességet jelent a két ország között. A szerződést 2025. október 6-án írták alá Uppsalában, ahol Hollandia – a program vezetője – és az Embraer képviselői is jelen voltak. A megállapodás szerint Hollandia öt, Svédország és Ausztria pedig négy-négy KC-390-est szerez be, további hét gépre szóló opcióval más európai országok számára.