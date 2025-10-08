Döntöttek a svédek: Magyarországgal azonos stratégiát választanak, új katonai gépet vetnek be

Valami olyan jutott a magyar hadsereg birtokába, ami eddig csak a nagyoknak volt
Iparági becslések szerint 85 millió dollárba kerül egy ilyen eszköz.
A Gripen mellett újabb azonos típust fog üzemeltetni a magyar és a svéd légierő.
Svédország modernizálja légierejét: a több mint öt évtizede szolgáló C-130H Hercules (Tp84) flottát négy brazil Embraer KC-390 Millennium szállítógéppel váltja fel – írta a Világgazdaság. A döntés egy Hollandia és Ausztria részvételével zajló nemzetközi beszerzési program része, amely új fejezetet nyit az európai katonai légi szállításban.
Magyarország már korábban megrendelte ugyanezt a típust, így a svéd lépés a Gripen vadászgépek után újabb közös katonai képességet jelent a két ország között. A szerződést 2025. október 6-án írták alá Uppsalában, ahol Hollandia – a program vezetője – és az Embraer képviselői is jelen voltak. A megállapodás szerint Hollandia öt, Svédország és Ausztria pedig négy-négy KC-390-est szerez be, további hét gépre szóló opcióval más európai országok számára.
Himalája méretű költségvetési hiányukon a megvásárlás már nem sokat ront, de hogyan fogják a flottát fenntartani?
A KC-390-es modern, sokoldalú típus: akár 26 tonna terhet szállít, 870 km/órás sebességgel repül, és alkalmas csapatszállításra, légi utántöltésre, valamint humanitárius feladatokra. A svéd légierő a Herculesek 2030-ig tervezett üzemeltetése helyett választotta a brazil gépeket, amelyeket a Lockheed Martin C-130J-30 típusa ellenében ítélt korszerűbbnek. A közös beszerzés csökkenti a karbantartási és kiképzési költségeket, miközben erősíti az európai védelmi együttműködést. Az első svéd KC-390-es 2027-ben érkezhet, fokozatosan kiváltva a C-130-asokat igazodva Svédország új NATO-szerepéhez.
A típust már több ország, köztük Magyarország, Portugália, Csehország és Szlovákia is választotta.
Magyarország 2020-ban szerződött két KC-390-esre, amelyek közül az első már megérkezett, a második elektromos rendszereit pedig tesztelték. A gépek az elavult – szovjet gyártmányú, ukrán – Antonov An-26-osokat váltják, egységáruk iparági becslések szerint 85 millió dollár körül mozog.
Nyitókép forrása: Bertrand GUAY / AFP
