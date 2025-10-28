Elképesztő: az AI segítségével vadásznak majd azokra, akik LMBTQ-ellenes dolgokat mondanak

Brazíliában új mesterséges intelligenciával működő rendszert indítottak el, amelynek célja az online térben megjelenő, LMBTQ-ellenesnek minősített tartalmak figyelése és jogi eljárások előkészítése – írta meg a Attitude.

Az állami támogatással létrehozott Platform of Respect nevű kezdeményezés az „Aletheia” nevű MI-eszközt használja, amely közösségi oldalakat, blogokat és hírportálokat pásztáz „dezinformáció” és gyűlöletbeszéd után kutatva – ideértve a biológiai nemről szóló „sértő megjegyzéseket” is.

A projektet részben a transznemű politikus, Erika Hilton finanszírozza, és célja, hogy az ilyen bejegyzések szerzőit jogilag is felelősségre lehessen vonni.

A programot a brazil Emberi Jogi Minisztérium és az Aliança Nacional LGBTI+ nevű civil szervezet közösen hozta létre. Az MI-felület feladata az online profilok folyamatos megfigyelése, a gyanús tartalmak összegyűjtése és jogi vizsgálatra való továbbítása.

A fejlesztésen jogászok, kommunikációs szakemberek és újságírók dolgoztak másfél éven keresztül, azzal a céllal, hogy hatékonyan lépjenek fel a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen.