Elképesztő: az AI segítségével vadásznak majd azokra, akik LMBTQ-ellenes dolgokat mondanak

Brazíliában új mesterséges intelligenciával működő rendszert indítottak el, amelynek célja az online térben megjelenő, LMBTQ-ellenesnek minősített tartalmak figyelése és jogi eljárások előkészítése – írta meg a Attitude.
Az állami támogatással létrehozott Platform of Respect nevű kezdeményezés az „Aletheia” nevű MI-eszközt használja, amely közösségi oldalakat, blogokat és hírportálokat pásztáz „dezinformáció” és gyűlöletbeszéd után kutatva – ideértve a biológiai nemről szóló „sértő megjegyzéseket” is.
A projektet részben a transznemű politikus, Erika Hilton finanszírozza, és célja, hogy az ilyen bejegyzések szerzőit jogilag is felelősségre lehessen vonni.
A programot a brazil Emberi Jogi Minisztérium és az Aliança Nacional LGBTI+ nevű civil szervezet közösen hozta létre. Az MI-felület feladata az online profilok folyamatos megfigyelése, a gyanús tartalmak összegyűjtése és jogi vizsgálatra való továbbítása.
A fejlesztésen jogászok, kommunikációs szakemberek és újságírók dolgoztak másfél éven keresztül, azzal a céllal, hogy hatékonyan lépjenek fel a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen.
A technológia képes elemezni a portugál nyelvű szövegekben az iróniát, a szarkazmust és a mögöttes szándékokat is.
Amikor a rendszer olyan tartalmat talál, amelyet hamisnak vagy gyűlöletkeltőnek ítél, automatikusan elmenti azt egy adatbázisba. Innen a kijelölt ügyvéd – aki az LGBTI+ szervezet alkalmazásában áll – átnézi az anyagot, és dönthet annak bíróság elé terjesztéséről.
A brazil kormány szerint az új eszköz célja, hogy „felelősségre vonja a gyűlöletbeszédet és dezinformációt terjesztő szerzőket”, és ezáltal erősítse a kisebbségek védelmét.
A rendszer azonban komoly vitákat váltott ki.
Kritikusai attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia politikai fegyverré válhat, amely elhallgattatja azokat, akik biológiai tényekre vagy nemi kérdésekre vonatkozó eltérő véleményt fogalmaznak meg.
Isabella Cêpa, a nők és gyermekek elleni erőszak elleni küzdelem ismert aktivistája úgy fogalmazott: „A mesterséges intelligencia bevetése a politikai másként gondolkodók felkutatására olyasmi volt, amiről azt hittük, sosem válhat valósággá Brazíliában.”
Majd hozzátette: „Ma a brazil társadalomnak attól kell félnie, hogy az állam elkapja, mert kimondta: kettő meg kettő az négy.”
A vita különösen éles, mivel Brazília legfelsőbb bírósága már 2019-ben a rasszizmushoz hasonló bűncselekményként minősítette az LMBTQ+-ellenes diszkriminációt, a transzfóbia pedig a büntető törvénykönyv alapján is jogsértésnek számít.
Nyitókép: Ronaldo Silva / AFP