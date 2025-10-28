Ft
10. 28.
kedd
gyűlöletbeszéd Brazíliában bűncselekmény lmbtq mesterséges intelligencia

Elképesztő: az AI segítségével vadásznak majd azokra, akik LMBTQ-ellenes dolgokat mondanak

2025. október 28. 15:12

A technológia képes elemezni a szövegekben az iróniát, a szarkazmust és a mögöttes szándékokat is.

2025. október 28. 15:12
null

Brazíliában új mesterséges intelligenciával működő rendszert indítottak el, amelynek célja az online térben megjelenő, LMBTQ-ellenesnek minősített tartalmak figyelése és jogi eljárások előkészítése – írta meg a Attitude

Az állami támogatással létrehozott Platform of Respect nevű kezdeményezés az „Aletheia” nevű MI-eszközt használja, amely közösségi oldalakat, blogokat és hírportálokat pásztáz „dezinformáció” és gyűlöletbeszéd után kutatva – ideértve a biológiai nemről szóló „sértő megjegyzéseket” is. 

A projektet részben a transznemű politikus, Erika Hilton finanszírozza, és célja, hogy az ilyen bejegyzések szerzőit jogilag is felelősségre lehessen vonni.

A programot a brazil Emberi Jogi Minisztérium és az Aliança Nacional LGBTI+ nevű civil szervezet közösen hozta létre. Az MI-felület feladata az online profilok folyamatos megfigyelése, a gyanús tartalmak összegyűjtése és jogi vizsgálatra való továbbítása. 

A fejlesztésen jogászok, kommunikációs szakemberek és újságírók dolgoztak másfél éven keresztül, azzal a céllal, hogy hatékonyan lépjenek fel a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen. 

A technológia képes elemezni a portugál nyelvű szövegekben az iróniát, a szarkazmust és a mögöttes szándékokat is.

Amikor a rendszer olyan tartalmat talál, amelyet hamisnak vagy gyűlöletkeltőnek ítél, automatikusan elmenti azt egy adatbázisba. Innen a kijelölt ügyvéd – aki az LGBTI+ szervezet alkalmazásában áll – átnézi az anyagot, és dönthet annak bíróság elé terjesztéséről. 

A brazil kormány szerint az új eszköz célja, hogy „felelősségre vonja a gyűlöletbeszédet és dezinformációt terjesztő szerzőket”, és ezáltal erősítse a kisebbségek védelmét.

A rendszer azonban komoly vitákat váltott ki. 

Kritikusai attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia politikai fegyverré válhat, amely elhallgattatja azokat, akik biológiai tényekre vagy nemi kérdésekre vonatkozó eltérő véleményt fogalmaznak meg. 

Isabella Cêpa, a nők és gyermekek elleni erőszak elleni küzdelem ismert aktivistája úgy fogalmazott: „A mesterséges intelligencia bevetése a politikai másként gondolkodók felkutatására olyasmi volt, amiről azt hittük, sosem válhat valósággá Brazíliában.” 

Majd hozzátette: „Ma a brazil társadalomnak attól kell félnie, hogy az állam elkapja, mert kimondta: kettő meg kettő az négy.”

A vita különösen éles, mivel Brazília legfelsőbb bírósága már 2019-ben a rasszizmushoz hasonló bűncselekményként minősítette az LMBTQ+-ellenes diszkriminációt, a transzfóbia pedig a büntető törvénykönyv alapján is jogsértésnek számít.

Nyitókép: Ronaldo Silva / AFP

survivor
2025. október 28. 17:19
Meg kell tanulni úgy fogalmazni, hogy ne legyen megfogható. Ti sok kis pöcs , nem éltetek a Kádár rendszerben, nem tanultatok árnyaltan , finoman beszélni. statisztikai tényközlésként kell kimondani dolgokat. Hogy a migrik egyes országokban számarányaikhoz képest a börtönben túl vannak reprezentálva, éh a szuperlibsu Google AI szerint SE gyűlöletbeszéd.
survivor
2025. október 28. 17:16
nuevoreynuevaley 2025 jan. 1-en bevezette az uj fideszes netes cenzurat, Konkrétan hogyan is ? Te hazug fasz?
altercat1
2025. október 28. 17:15
be-bop-a-Lula, she's gay baby...
survivor
2025. október 28. 17:13
Az apa férfi, az anya nő. Ez csak a tények leszögezése nem gyűlöletkeltő, nem uszító. Ez KEVÉS egy perhez..
