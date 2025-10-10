„Elég egyetlen rossz döntés” – Orbán Balázs szerint Európa a terror küszöbén áll

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre, és azt írta, hogy a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában. Ahogy lapunk korábban megírta,

három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, a belga ügyészség pedig a dzsihadista ihletésű terrorcselekmény előkészületéről adott tájékoztatást.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2015 óta figyelmezteti az európai vezetőket a migráció társadalmi feszültségeket okozó, a közbiztonságot rontó és a terrorveszélyt növelő hatásaira. „Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott.