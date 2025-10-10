Ft
10. 10.
péntek
Orbán Balázs drónmerénylet migráció dzsihadista szervezetek miniszterelnök

„Elég egyetlen rossz döntés” – Orbán Balázs szerint Európa a terror küszöbén áll

2025. október 10. 22:24

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a migráció miatt ma nagyobb a terrorveszély, mint valaha.

2025. október 10. 22:24
null

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre, és azt írta, hogy a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában. Ahogy lapunk korábban megírta,

három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, a belga ügyészség pedig a dzsihadista ihletésű terrorcselekmény előkészületéről adott tájékoztatást.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2015 óta figyelmezteti az európai vezetőket a migráció társadalmi feszültségeket okozó, a közbiztonságot rontó és a terrorveszélyt növelő hatásaira. „Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott.

Orbán Balázs szerint „Brüsszel hazai megbízottjai” ma is ugyanerre az útra terelnék Magyarországot, ami szerinte nagy kockázatot jelent a magyar emberek biztonságára. A politikus hangsúlyozta, hogy ha Magyarország el akarja kerülni a radikális szervezetek megjelenését és a mindennapokban állandósuló terrorfenyegetettséget, akkor „továbbra is nemet kell mondani a brüsszeli próbálkozásokra”.

Bejegyzését figyelmeztetéssel zárta, a jövő évi választásra utalva:

Elég egyetlen rossz döntés.”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

***

colose
•••
2025. október 10. 23:09 Szerkesztve
A hazánkat védjük. Európa elveszett. Nem a mi dolgunk. A mi dolgunk a saját hazánk védelme. Brüsszeltől is. Ami bele fog ebbe pusztulni. Ami el fogja pusztítani, az a barátunk. Brüsszel az ellenségünk. Az ellenségünk ellensége pedig a barátunk. Maradjuk ki belőle. Ez nem a mi háborúnk.
elfújta az ellenszél
2025. október 10. 22:52
Álprobléma. A valódi problémát a TV székházbeli csapóajtó fenyegetése jelenti.
uszoda
2025. október 10. 22:39
Hoppácska... egyetlen is elég? Mondjuk ha rádnézek, akkor tudom milyen az.
