„Elég egyetlen rossz döntés” – Orbán Balázs szerint Európa a terror küszöbén áll

Célkeresztbe vették a terroristák a belga miniszterelnököt: elképesztő módszerrel törtek volna az életére
Érdekes dolgok kerültek elő a házkutatások során.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a migráció miatt ma nagyobb a terrorveszély, mint valaha.
Orbán Balázs a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre, és azt írta, hogy a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában. Ahogy lapunk korábban megírta,
három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, a belga ügyészség pedig a dzsihadista ihletésű terrorcselekmény előkészületéről adott tájékoztatást.
A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2015 óta figyelmezteti az európai vezetőket a migráció társadalmi feszültségeket okozó, a közbiztonságot rontó és a terrorveszélyt növelő hatásaira. „Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt” – fogalmazott.
Orbán Balázs szerint „Brüsszel hazai megbízottjai” ma is ugyanerre az útra terelnék Magyarországot, ami szerinte nagy kockázatot jelent a magyar emberek biztonságára. A politikus hangsúlyozta, hogy ha Magyarország el akarja kerülni a radikális szervezetek megjelenését és a mindennapokban állandósuló terrorfenyegetettséget, akkor „továbbra is nemet kell mondani a brüsszeli próbálkozásokra”.
Bejegyzését figyelmeztetéssel zárta, a jövő évi választásra utalva:
Elég egyetlen rossz döntés.”
