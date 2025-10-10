Hadházy Ákos bolondnak nevezte Herczeg Zoltánt, aki ezt dicséretként könyvelte el

Ahogy lapunk korábban megírta, Herczeg Zoltánt október 7-én első fokon egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kábítószer-birtoklás miatt. Társa két év felfüggesztettet kapott kábítószer-kereskedelemért. Mivel mindkét fél fellebbezett, az ítélet nem jogerős.

Az ítéletre reagálva Hadházy Ákos SMS-t írt Herczeg Zoltánnak, aki az üzenetváltást büszkén közzé is tette a közösségi oldalán. A dolog pikantériáját az adta, hogy Hadházy a „hősként/bolondként” meghatározást használta Herczeg kapcsán. Ironikus módon, a sokak által szélsőségesnek gondolt „politikai akciókba” rendszeresen belekeveredő Hadházy használta a „bolond” jelzőt Herczegre, amit a divattervező nem vett sértésnek, sőt, egyenesesen dicséretként könyvelte el.

Ha valakitől, akkor tőle elfogadom a bolond jelzőt, mert tudom, hogy a legszentebb értelemben gondolja és viszont

– kommentálta Herczeg Zoltán.