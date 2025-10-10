Újabb sokatmondó videó született Magyar Péterék adóterveiről

Kitoloncolási hullám indulhat Lettországban – több mint 800 orosz lehet érintett
Az érintettek október 13-ig kaptak haladékot az önként való távozásra.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom új videója a lehető legérthetőbb formában közelítette meg a kérdést.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom új videót tett közzé a közösségi oldalán, amely ironikus módon reflektál Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveire. A rövid animációs videóban egy, a pártot szimbolizáló ravasz róka az erődben élő állatok „javai felől” érdeklődik, majd a végén világossá válik, hogy mindezt jó okkal tette.
Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni
– mondja a videó egyik szereplője.
Nyitókép forrása: A Nemzeti Ellenálás Mozgalom Facebook-oldala
