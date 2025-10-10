Ft
róka mód Nemzeti Ellenálás Mozgalom terv videó animációs

Újabb sokatmondó videó született Magyar Péterék adóterveiről

2025. október 10. 19:29

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom új videója a lehető legérthetőbb formában közelítette meg a kérdést.

2025. október 10. 19:29
null

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom új videót tett közzé a közösségi oldalán, amely ironikus módon reflektál Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveire. A rövid animációs videóban egy, a pártot szimbolizáló ravasz róka az erődben élő állatok „javai felől” érdeklődik, majd a végén világossá válik, hogy mindezt jó okkal tette.

Nem volt jó ötlet a Tisza-partra költözni

– mondja a videó egyik szereplője.

Nyitókép forrása: A Nemzeti Ellenálás Mozgalom Facebook-oldala

***

pipa89
•••
2025. október 10. 20:31 Szerkesztve
Bizony, bizony. Ezek a magánvagyont ugyanúgy átjátszanák, ahogy a nemzeti vagyont is. A régi szadeszosok megjelenése óriási veszély!!!!! Észnél kell lenni, mert ezek úgy visszacsatolnák a pénzmafffia hálózatára az országot, hogy megnyikkanni sem volna időnk! Bingó a kis animáció💖
Válasz erre
3
0
