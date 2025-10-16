Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
unió Brüsszel Lengyelország Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Franciaország Volodimir Zelenszkij Európai Unió Szlovákia

Egész Európa rettegésben él: sorra érkeznek a segélykiáltások, egyre kevesebben akarják az Unióban látni Ukrajnát

2025. október 16. 17:12

Szinte már mindenhol ellenállásba ütközik Von der Leyenék terve.

2025. október 16. 17:12
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen.

A The European Conservative cikke szerint az Európai Tanács döntése, amely eltörli vagy csökkenti az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, komoly aggodalmat váltott ki Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon.

Zbigniew Kuźmiuk lengyel parlamenti képviselő szerint ez a lépés „újabb erős ütést mér” a helyi gazdákra, mivel olcsó ukrán termékek áraszthatják el a piacot,

különösen nagy agrárvállalatoktól származó árukkal. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter viszont hangsúlyozta: a döntés Ukrajna támogatását szolgálja és mindkét fél számára gazdasági stabilitást hozhat.

Anders Vistisen dán EP-képviselő arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna EU-csatlakozása jelentősen megterhelné az uniós költségvetést;

Gilles Pennelle francia EP-képviselő pedig attól tart, hogy harmonizáció nélkül a francia gazdák nem tudnának versenyezni.

Magyarországot érintően kiemelik: hazai piacokra is hatással lehet az intézkedés az olcsó import miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Salitis
2025. október 16. 18:06
Ami Ukrajnából jön kaja, azt egyék csak a dánok. Majd nyitunk nekik rákosztályt.
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 16. 17:43
Szóval a Fidesz rettegésben él. Mindig az ellentétét kell érteni annak, amit ezek a ruszkiszopó férgek állítanak.
Válasz erre
0
2
Zsolt75
2025. október 16. 17:21
Ami pesze -szokás szerint - csak addig lenne olcsóbb, míg a hazai konkurencia ki nem nyúvad...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!