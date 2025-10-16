Egész Európa rettegésben él: sorra érkeznek a segélykiáltások, egyre kevesebben akarják az Unióban látni Ukrajnát

A The European Conservative cikke szerint az Európai Tanács döntése, amely eltörli vagy csökkenti az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, komoly aggodalmat váltott ki Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon.

Zbigniew Kuźmiuk lengyel parlamenti képviselő szerint ez a lépés „újabb erős ütést mér” a helyi gazdákra, mivel olcsó ukrán termékek áraszthatják el a piacot,

különösen nagy agrárvállalatoktól származó árukkal. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter viszont hangsúlyozta: a döntés Ukrajna támogatását szolgálja és mindkét fél számára gazdasági stabilitást hozhat.

Anders Vistisen dán EP-képviselő arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna EU-csatlakozása jelentősen megterhelné az uniós költségvetést;