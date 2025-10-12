Dübörög az ukrán propaganda: már Ukrajnában is a magyar aláírásgyűjtéssel vannak teli a lapok

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az aláírásgyűjtésről
„Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!” – írja Orbán Viktor .
Az ukránok szerint „Orbán az EU legnyíltabban oroszbarát vezetője”.
A The Kyiv Independent arról ír, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök október 11-én bejelentette, hogy Budapest országos petíciót indít az Európai Unió és Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására irányuló tervvel szemben.
„Néhány héttel ezelőtt Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét:
Európa fizet, az ukránok harcolnak, és Oroszország pedig majd kimerül. Nem mondták el nekünk, hogy ez mennyibe fog kerülni és meddig fog tartani”
– írta a magyar kormányfő a Facebookon a petíciókampány bejelentésekor.
„Dániában egyértelművé tettem: mi nem akarunk részt venni ebben” – folytatta Orbán, hozzátéve, hogy a petíciókampány az ország „minden városát és falvát” megpróbálja elérni.
A lap a tények bemutatása után rátér az ukrán propagandára, és az összes hazugsággal megvádolja a magyar kormányfőt, amivel teli vannak a mainstream portálok: „Orbán, az EU legnyíltabban oroszbarát vezetője szoros kapcsolatokat ápol a Kremllel,
többször is megakadályozta vagy késleltette az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtást, és a Kreml narratíváját ismételgette”
– írják, kifelejtve a képletből Magyarország elemi érdekeit az energiapolitikában, és a folyamatos segítségnyújtást Ukrajnának.
A miniszterelnök közölte, Kijev legfőbb célja, hogy Magyarországot berántsa a háborúba.
Nyitókép: Facebook
