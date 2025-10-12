Ft
10. 12.
vasárnap
Ukrajna orosz-ukrán háború EU-tagság Orbán Viktor petíció

Dübörög az ukrán propaganda: már Ukrajnában is a magyar aláírásgyűjtéssel vannak teli a lapok

2025. október 12. 07:57

Az ukránok szerint „Orbán az EU legnyíltabban oroszbarát vezetője”.

2025. október 12. 07:57
null

A The Kyiv Independent arról ír, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök október 11-én bejelentette, hogy Budapest országos petíciót indít az Európai Unió és Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására irányuló tervvel szemben.

„Néhány héttel ezelőtt Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: 

Európa fizet, az ukránok harcolnak, és Oroszország pedig majd kimerül. Nem mondták el nekünk, hogy ez mennyibe fog kerülni és meddig fog tartani” 

írta a magyar kormányfő a Facebookon a petíciókampány bejelentésekor.

„Dániában egyértelművé tettem: mi nem akarunk részt venni ebben” – folytatta Orbán, hozzátéve, hogy a petíciókampány az ország „minden városát és falvát” megpróbálja elérni.

A lap a tények bemutatása után rátér az ukrán propagandára, és az összes hazugsággal megvádolja a magyar kormányfőt, amivel teli vannak a mainstream portálok: „Orbán, az EU legnyíltabban oroszbarát vezetője szoros kapcsolatokat ápol a Kremllel, 

többször is megakadályozta vagy késleltette az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtást, és a Kreml narratíváját ismételgette” 

– írják, kifelejtve a képletből Magyarország elemi érdekeit az energiapolitikában, és a folyamatos segítségnyújtást Ukrajnának.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

betakentaur
•••
2025. október 12. 08:18
Mennyire agymosottnak - hogy finoman fejezzem ki magam - kell lennie egy ország lakosságának, hogy a katonailag hatalmas közvetlen szomszédot évtizedeken át hergelje egy távoli kibic biztatására. Vonatkozik ez a teljes Román, cseh, lengyel, észt-litván-lett vonalra. Az ukránok hülyeségéről immár mérési eredmények vannak. Az emberek rég elveszítették a józan ítélőképességüket.
salátás
2025. október 12. 08:13
amikor valaki ezzel az oroszpártisággal hazudozik, az elvitatja a jogunkat a saját külpolitikához. fel se tételezi, hogy lehetnek saját érdekeink,
