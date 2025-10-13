Bombariadó volt a Budapest–Kijev járaton, az utasokat evakuálták (VIDEÓ)

A helyzet rosszabb, mint amire a budapestiek 2024-ben nemet mondtak – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek
Helyzetértékelésre kértük a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjét.
Pokolgépet kerestek.
Az Unian arról ír, hogy Ukrajnában riadalmat okoztak a bombariadókról szóló bejelentések, amelyek miatt a hatóságok sürgősséggel intézkedtek, és utasokat szállítottak le a vonatokról, köztük a Budapest–Kijev járatról is.
Szakemberek, szolgálati kutyás egységek és más illetékes szolgálatok vonultak a helyszínre.
A rendőrök kívül és a vagonok belsejében is átvizsgálták a vonatot. Robbanóanyagot nem találtak, a járat visszatért a megszokott útvonalára” – áll még az Ivano-Frankivszki területi rendőrség Facebook-közleményében, ám rögtön ezután további riasztások is érkeztek.
A Budapest–Kijev vonatot is átvizsgálták, azonban
nem találtak robbanószerkezetet.
Hozzátették: a vizsgálatok idejére az utasokat biztonságos helyre evakuálták.
