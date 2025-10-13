Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kijev orosz-ukrán háború Budapest vasút vonat Bombariadó

Bombariadó volt a Budapest–Kijev járaton, az utasokat evakuálták (VIDEÓ)

2025. október 13. 06:29

Pokolgépet kerestek.

2025. október 13. 06:29
null

Az Unian arról ír, hogy Ukrajnában riadalmat okoztak a bombariadókról szóló bejelentések, amelyek miatt a hatóságok sürgősséggel intézkedtek, és utasokat szállítottak le a vonatokról, köztük a Budapest–Kijev járatról is.

Szakemberek, szolgálati kutyás egységek és más illetékes szolgálatok vonultak a helyszínre.

 A rendőrök kívül és a vagonok belsejében is átvizsgálták a vonatot. Robbanóanyagot nem találtak, a járat visszatért a megszokott útvonalára” – áll még az Ivano-Frankivszki területi rendőrség Facebook-közleményében, ám rögtön ezután további riasztások is érkeztek.

A Budapest–Kijev vonatot is átvizsgálták, azonban

 nem találtak robbanószerkezetet. 

Hozzátették: a vizsgálatok idejére az utasokat biztonságos helyre evakuálták.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2025. október 13. 08:57 Szerkesztve
Ennek az ukrán információs műveletnek az a lényege, hogy a cikkben 4 szó szerepeljen: "bombariadó", "vonat" és "Budapest-Kijev".
Válasz erre
0
0
mickroby
2025. október 13. 08:50
Valakit kerestek, és bombariadónak álcázták...
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. október 13. 07:54
Ez a foslékosok közvetlen járata a tartótisztjeikhez?
Válasz erre
4
0
valaki-954
2025. október 13. 07:49
Az ukránok nem férnek a bőrükben. Csinálják a vaklármát, hogy belerángassanak a háborújukba.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!