Bild: Manfred Weberék mentették meg Ilaria Salist

Most is jókedvűen érkezett a tárgyalására a börtönőröket provokáló német antifa
A bíróság tájékoztatása szerint csak januárban várható elsőfokú ítélet az eljárásban. Az antifa-per kamera és fényképfelvételek vetítésével folytatódott.
Az elméletileg jobboldali pártból is kellett segítség ahhoz, hogy a Budapesten randalírozó antifa terrorbandákkal összefüggésbe hozott képviselőt „megmentsék” Orbántól.
Emlékezetes, egyetlen szavazaton múlt, hogy Ilaria Salis, a budapesti antifa támadások egyik vezéralakjának tartott olasz radikális baloldali aktivista megtarthatta mentelmi jogát az Európai Parlamentben.
A Bild című német lap az elejétől eleveníti fel a szerdán végül mentelmi joga felfüggesztését egyetlenegy szavazattal megúszó szélsőbaloldali Ilaria Salis olasz képviselőnő ügyét. A lap láthatóan igyekszik nagyon óvatos lenni, amikor azt írja, „egyesek számára egy terrorista, akit a lehető leggyorsabban rácsok mögé kell zárni. Mások számára az európai parlamenti képviselői mentelmi jogára minden eddiginél nagyobb szüksége van – védelemként az Orbán Viktor által kormányzott jobboldali Magyarország »ideológiai igazságszolgáltatási rendszerével« szemben”.
Emlékeztet: Salis 15 hónapot töltött magyar őrizetben, mert „állítólag 2023 februárjában, Budapesten egy jobboldali szélsőséges tüntetés résztvevőire vadászott hasonló gondolkodású személyekkel”, közülük német aktivisták ellen vádat is emeltek.
A lap ugyanakkor nem említi meg, hogy ha ez is volt a cél, a találat mellément, ugyanis egyszerű járókelők is áldozatául estek az önbíráskodó külföldi terrorcsapatnak.
Hozzáteszi: Salis mindent tagad, sőt ő maga vádolja a magyar igazságszolgáltatást, és csak Olaszországban hajlandó bíróság elé állni, már csak azért is, mert Magyarországon
az ügyészség 11 év börtönbüntetést követel.
A magyarországi tárgyalásához azonban előbb el kellene venni a mentelmi jogát, hogy kiadható legyen Magyarországnak.
S itt jön a csavar: a mentelmi joggal kapcsolatos keddi szavazás kimenetele bizonytalan volt, azonban a lap szerint aznap már úgy tűnt, megúszhatja. Az illetékes bizottság ugyan enyhe, egyfős többséggel megerősítette a mentelmi jogát, és jellemzően ilyenkor a plenáris is követi ezt az útmutatást, azonban most volt ebben némi bizonytalanság.
A kényes témára tekintettel Roberta Metsola titkos szavazást rendelt el a többi, kézfeltartásos helyett, és noha az egyik – Salis mentelmi jogának felfüggesztésére szavazni akaró – képviselő kártyája nem működött, és egyetlen fős többséggel ment át a mentelmi jog megtartása, nem rendelték el a szavazás megismétlését.
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
A matek azonban nem jön ki, csak akkor, ha a baloldali szélsőségest támogató pártok mellett legalább egyvalaki átszavazott az elméletileg jobboldali Néppártból (EPP), amelyben többek között a magyarországi Tisza Párt is működik.
Axel Voss CDU-s (tehát EPP-s) képviselő fel is libbentette a fátylat, szerintük ez nem a baloldali szélsőséges erőszak eltűrését jelenti, hanem azt, hogy nem bíznak a magyar jogállamban –
ezzel szemben az AfD az EP fekete napjaként írta le és a baloldali szélsőséges erőszak védelmeként.
