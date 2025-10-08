Bild: Manfred Weberék mentették meg Ilaria Salist

Hozzáteszi: Salis mindent tagad, sőt ő maga vádolja a magyar igazságszolgáltatást, és csak Olaszországban hajlandó bíróság elé állni, már csak azért is, mert Magyarországon

az ügyészség 11 év börtönbüntetést követel.

A magyarországi tárgyalásához azonban előbb el kellene venni a mentelmi jogát, hogy kiadható legyen Magyarországnak.

S itt jön a csavar: a mentelmi joggal kapcsolatos keddi szavazás kimenetele bizonytalan volt, azonban a lap szerint aznap már úgy tűnt, megúszhatja. Az illetékes bizottság ugyan enyhe, egyfős többséggel megerősítette a mentelmi jogát, és jellemzően ilyenkor a plenáris is követi ezt az útmutatást, azonban most volt ebben némi bizonytalanság.

A kényes témára tekintettel Roberta Metsola titkos szavazást rendelt el a többi, kézfeltartásos helyett, és noha az egyik – Salis mentelmi jogának felfüggesztésére szavazni akaró – képviselő kártyája nem működött, és egyetlen fős többséggel ment át a mentelmi jog megtartása, nem rendelték el a szavazás megismétlését.