09. 18.
csütörtök
Jindal Steel International Németország acél ipar Thyssenkrupp India

Zuhanórepülésben a német acél – Orbán receptje lehet az utolsó esély

2025. szeptember 18. 07:16

A német acélipar történelmi válságban van. A helyzet megoldására Berlinnek is a keleti nyitás lehet az utolsó esélye – épp az a stratégia, amelyet Orbán Viktor évekkel ezelőtt meghirdetett.

2025. szeptember 18. 07:16
null

A Naveen Jindal Group részeként működő Jindal Steel International nem kötelező érvényű ajánlatot tett a Thyssenkrupp acélüzletágára – közölte az indiai konglomerátum kedden. A Bloomberg szerint a Jindal nem fedte fel a Németország legnagyobb acélgyártójának számító Thyssenkrupp Steel Europe-ra tett ajánlat pénzügyi részleteit. A nem kötelező érvényű ajánlat olyan vételi vagy befektetési javaslat egy cégre, eszközre vagy üzletágra, amely nem ró jogi kötelezettséget az ajánlattevőre a tranzakció végrehajtására.

A Jindal egy előremutató koncepciót mutatott be a Thyssenkrupp Steel számára, amely megfizethetőbbé teheti a dekarbonizációt”

– közölte a cég. Hozzátették, „a terv biztosítaná az acélgyártást Németországban, és új üzleti lehetőségeket teremtene.” A Jindal azt tervezi, hogy támogatja a német acélgyártót alacsony szén-dioxid-kibocsátással készül acéllal, amelyet az új, hidrogénre alapuló DRI üzeméből szállítana Ománból, ahol a termelés 2027-ben kezdődik. Ez stabil ellátást biztosítana és felgyorsítaná a környezetbarátabb acélgyártásra való átállást – tette hozzá a cég. 

A Reuters szerint a Thyssenkrupp azt nyilatkozta, hogy alaposan megvizsgálja az ajánlatot, „különösen a gazdasági fenntarthatóság, a zöld átállás folytatása és acélüzemeinkben a foglalkoztatás szempontjából”.

Az indiai cég hajlandó átvállalni a Thyssenkrupp Steel Europe nyugdíjkötelezettségeit is egy lehetséges megállapodás részeként

– tette hozzá a hírügynökség. A Thyssenkrupp üzletágai többségének részleges eladására törekszik, hogy „karcsúbbá és fókuszáltabbá” váljon. Tavaly a Jindal Steel megvásárolta a cseh Vitkovice Steel céget is. 

Nyitókép forrása: Ina FASSBENDER / AFP

