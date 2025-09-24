Zelenszkij szerint Oroszországot MOST kell megállítani: Ukrajna MI-alapú drónháborútól tart

Volodimir Zelenszkij szerdán az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében igyekezett figyelmeztetni a szervezet vezetőit egy veszélyes fegyverkezési versenyre, amelyet egy eddig még ismeretlen technikai területen zajlik – számolt be a Portfolio.

Az ukrán elnök a mesterséges intelligencia fegyverekben való alkalmazásának korlátozására igyekezett felhívni a figyelmet.

„Oroszország most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az első, aki létrehoz egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt” – fogalmazott Zelenszkij.