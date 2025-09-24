Ft
09. 24.
szerda
Ukrajna intelligencia Oroszország drónháború Volodimir Zelenszkij ENSZ Közgyűlés

Zelenszkij szerint Oroszországot MOST kell megállítani: Ukrajna MI-alapú drónháborútól tart

2025. szeptember 24. 20:39

Az ukrán elnök az ENSZ-ben nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna már mesterséges intelligenciát alkalmaz a háborúban és másokkal is megosztaná ezt a tudást.

2025. szeptember 24. 20:39
null

Volodimir Zelenszkij szerdán az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében igyekezett figyelmeztetni a szervezet vezetőit egy veszélyes fegyverkezési versenyre, amelyet egy eddig még ismeretlen technikai területen zajlik – számolt be a Portfolio.

Az ukrán elnök a mesterséges intelligencia fegyverekben való alkalmazásának korlátozására igyekezett felhívni a figyelmet.

„Oroszország most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az első, aki létrehoz egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia terén zajló fegyverkezési verseny „a legpusztítóbb” az emberiség történetében.

Ukrajna vezetője emellett nagy bejelentést is tett.

Nem kell nulláról kezdeniük ezt a versenyt. Készek vagyunk megosztani azt, ami már bizonyított”

– elismerve ezzel azt, hogy Ukrajna kész exportálni a drónok és a mesterséges intelligencia harctéri felhasználásának tudását.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vakiki
2025. szeptember 24. 21:29
Na,miért nem állítja meg Oroszországot?! Hajrá! Ne mástól várja. Ez is csak egy ócska kis szarkeverő. A mocskos EU-val együtt.
kalyibagaliba
2025. szeptember 24. 21:10
MI a faszom?! Szívesen megosztják jó pénzért?! Trump kapcsolja már le végre a Starlinket!!!!!!!!!!
Nemegyangyal
2025. szeptember 24. 21:08
Már megint megnyerték a háborút és még meg is osztják hogy csinálták... Ha nem halna meg annyi ártatlan mindkét oldalon még röhöghetnék is ezen az idiótán.
alenka
2025. szeptember 24. 21:04
Akkor már a drónok is GMO - drónok?....micsoda tudás!....Putin, előre!
