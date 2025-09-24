Zelenszkij szerint Oroszországot MOST kell megállítani: Ukrajna MI-alapú drónháborútól tart

Rohamosan tágul az ukrán pénznyelő: hétről hétre dollármilliárdokkal nő a költségvetési hiány
Ukrajna újabb hitelfelvételről tárgyalt az IMF-fel. A hitelező cég még Zelenszkijéknél is nagyobb összeget szabna ki a baráti kormányokra.
Az ukrán elnök az ENSZ-ben nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna már mesterséges intelligenciát alkalmaz a háborúban és másokkal is megosztaná ezt a tudást.
Volodimir Zelenszkij szerdán az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében igyekezett figyelmeztetni a szervezet vezetőit egy veszélyes fegyverkezési versenyre, amelyet egy eddig még ismeretlen technikai területen zajlik – számolt be a Portfolio.
Az ukrán elnök a mesterséges intelligencia fegyverekben való alkalmazásának korlátozására igyekezett felhívni a figyelmet.
„Oroszország most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az első, aki létrehoz egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt” – fogalmazott Zelenszkij.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna újabb hitelfelvételről tárgyalt az IMF-fel. A hitelező cég még Zelenszkijéknél is nagyobb összeget szabna ki a baráti kormányokra.
Az ukrán elnök úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia terén zajló fegyverkezési verseny „a legpusztítóbb” az emberiség történetében.
Ukrajna vezetője emellett nagy bejelentést is tett.
Nem kell nulláról kezdeniük ezt a versenyt. Készek vagyunk megosztani azt, ami már bizonyított”
– elismerve ezzel azt, hogy Ukrajna kész exportálni a drónok és a mesterséges intelligencia harctéri felhasználásának tudását.
Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP
***