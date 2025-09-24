Rohamosan tágul az ukrán pénznyelő: hétről hétre dollármilliárdokkal nő a költségvetési hiány

Fekete lyuk lett Ukrajna költségvetési hiányából: 38 milliárd dollár hiányzik
A tartós harcok megterhelik Ukrajna pénzügyeit éppen akkor, amikor a külföldi politikusok és a nemzetközi intézmények segítőkészsége alábbhagy – írja az Economist.
Ukrajna újabb hitelfelvételről tárgyalt az IMF-fel. A hitelező cég még Zelenszkijéknél is nagyobb összeget szabna ki a baráti kormányokra.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn meggyőzte Ukrajnát, hogy fogadja el az alap 65 milliárd dolláros becslését a 2027-ig szükséges külföldi finanszírozásról, a korábbi 38 milliárd dolláros ukrán becslés helyett. A nemzetközi szakértők szerint valójában ekkora lehet az ország költségvetési hiánya – számolt be az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva a Reuters.
A pénzügyi hiány fedezését Ukrajna és az IMF a baráti kormányoktól várja, akik most úgy tűnik, az eredeti tervekhez képest jóval magasabb összeggel számolhatnak Kijev támogatása kapcsán.
A washigtoni székhelyű hitelező egy 8 milliárd dolláros hitelösszegről is megállapodott Kijevvel – bár a lap szerint ez az információ még nem hivatalos –, amely összeget az Európai Bizottsággal is megosztottak.
Ukrajna jelenlegi 15,5 milliárd dolláros hitelprogramja 2027-ben jár le, így akkortól lesz esedékes az újabb hitel felvétele.
A háborúban álló ország jelenleg költségvetése 60 százalékát fordítja az oroszok elleni harcokra, és
nagy mértékben függ nyugati szövetségeseitől a nyugdíjak, a közszférában dolgozók bérének és a humanitárius kiadások finanszírozása terén.
A múlt héten Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter kijelentette, hogy az ország új négyéves hitelprogramot kezdeményez az IMF-fel az Oroszországgal folytatott háború miatt.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az ukrán költségvetési hiány gyakorlatilag fekete lyukként tágul. Két hete még 38 milliárd dolláros hiányról volt szó, múlt héten az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko már arról beszélt, hogy Ukrajnának 50 milliárd dollárra lesz szüksége, mára pedig 65 milliárd dollár hiányzik az ukrán költségvetésből.
Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet