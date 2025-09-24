Rohamosan tágul az ukrán pénznyelő: hétről hétre dollármilliárdokkal nő a költségvetési hiány

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn meggyőzte Ukrajnát, hogy fogadja el az alap 65 milliárd dolláros becslését a 2027-ig szükséges külföldi finanszírozásról, a korábbi 38 milliárd dolláros ukrán becslés helyett. A nemzetközi szakértők szerint valójában ekkora lehet az ország költségvetési hiánya – számolt be az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az IMF 65 milliárd dollára becsüli az ukrán költségvetés hiányát.

Forrás: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A pénzügyi hiány fedezését Ukrajna és az IMF a baráti kormányoktól várja, akik most úgy tűnik, az eredeti tervekhez képest jóval magasabb összeggel számolhatnak Kijev támogatása kapcsán.

A washigtoni székhelyű hitelező egy 8 milliárd dolláros hitelösszegről is megállapodott Kijevvel – bár a lap szerint ez az információ még nem hivatalos –, amely összeget az Európai Bizottsággal is megosztottak.

Ukrajna jelenlegi 15,5 milliárd dolláros hitelprogramja 2027-ben jár le, így akkortól lesz esedékes az újabb hitel felvétele.