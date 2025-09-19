Fekete lyuk lett Ukrajna költségvetési hiányából: 38 milliárd dollár hiányzik

Amióta Oroszország megtámadta, Ukrajna minden évben meghatároz egy összeget – olvasható az Economistban. Ukrajnában a költségvetés meghatározása után a kormány közzéteszi azt az összeget, amennyivel a bevételei várhatóan elmaradnak a kiadásoktól. Ezután a baráti kormányok az IMF segítségével rábeszélik egymást ennek a hiánynak pótlására.

Idén 38 milliárd dollárt kell előteremteni, ami Ukrajna GDP-jének egyötödével egyenértékű.

A jövő évi folyamat azonban a szokásosnál nehezebbnek bizonyul az Economist szerint. Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke úgy becsli, 50 milliárd dollárra lesz szükség – jóval többre, mint amennyire a külföldi kormányok számítottak, amelyek eddig csak 31 milliárd dollárt ígértek. A tartós harcok megterhelik Ukrajna pénzügyeit éppen akkor, amikor a külföldi politikusok és a nemzetközi intézmények segítőkészsége alábbhagy.

Az ország két legnagyobb finanszírozója az Egyesült Államok és az Európai Unió. Mindkettő a harmadik legnagyobb finanszírozó, az IMF előrejelzéseire támaszkodik, amely a harcok lezárására számított idén. Egy ilyen forgatókönyvben az újjáépítés és Oroszország elrettentésének szükségessége felemésztette volna a pénzt, ugyanakkor több százezer férfi visszatért volna a munkába. A védelmi kiadások csökkentek volna, és a gazdaság elkezdett volna helyreállni. Az IMF becslése szerint ezzel 2027-re Ukrajna hiánya a GDP 5%-a alá esett volna, és innentől sokkal kevesebb külső támogatásra lett volna szükség.