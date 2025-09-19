Ft
Ukrajna Oroszország Donald Trump ukrajnai háború IMF Európai Unió

Fekete lyuk lett Ukrajna költségvetési hiányából: 38 milliárd dollár hiányzik

2025. szeptember 19. 14:54

A tartós harcok megterhelik Ukrajna pénzügyeit éppen akkor, amikor a külföldi politikusok és a nemzetközi intézmények segítőkészsége alábbhagy – írja az Economist.

2025. szeptember 19. 14:54
null

Amióta Oroszország megtámadta, Ukrajna minden évben meghatároz egy összeget – olvasható az Economistban. Ukrajnában a költségvetés meghatározása után a kormány közzéteszi azt az összeget, amennyivel a bevételei várhatóan elmaradnak a kiadásoktól. Ezután a baráti kormányok az IMF segítségével rábeszélik egymást ennek a hiánynak pótlására. 

Idén 38 milliárd dollárt kell előteremteni, ami Ukrajna GDP-jének egyötödével egyenértékű.

A jövő évi folyamat azonban a szokásosnál nehezebbnek bizonyul az Economist szerint. Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke úgy becsli, 50 milliárd dollárra lesz szükség – jóval többre, mint amennyire a külföldi kormányok számítottak, amelyek eddig csak 31 milliárd dollárt ígértek. A tartós harcok megterhelik Ukrajna pénzügyeit éppen akkor, amikor a külföldi politikusok és a nemzetközi intézmények segítőkészsége alábbhagy.

Az ország két legnagyobb finanszírozója az Egyesült Államok és az Európai Unió. Mindkettő a harmadik legnagyobb finanszírozó, az IMF előrejelzéseire támaszkodik, amely a harcok lezárására számított idén. Egy ilyen forgatókönyvben az újjáépítés és Oroszország elrettentésének szükségessége felemésztette volna a pénzt, ugyanakkor több százezer férfi visszatért volna a munkába. A védelmi kiadások csökkentek volna, és a gazdaság elkezdett volna helyreállni. Az IMF becslése szerint ezzel 2027-re Ukrajna hiánya a GDP 5%-a alá esett volna, és innentől sokkal kevesebb külső támogatásra lett volna szükség.

Most, a sikertelen béketárgyalások után az ukrán tisztviselőknek ehelyett további harcokra kell készülniük

– áll az Economist cikkében. Szviridenko 2026-ban 2,8 billió hrivnyára (68 milliárd dollár) szeretné növelni a védelmi kiadásokat, ami 169 milliárd hrivnyás emelkedést jelent. A napi kiadások is nőnek. Tavaly a háború napi 140 millió dollárba került, ez az összeg mára 172 millió dollárra ugrott. A kormány már megemelte a jövedelemadókat és illetékeket vetett ki a pénzügyi intézményekre, ami azt jelenti, hogy kevés további bevételi forrása maradt.

Donald Trump amerikai elnök szkeptikus az ukrán háború finanszírozásával kapcsolatban, és leállította Amerika gazdasági segélyeinek áramlását az országba. Eközben az európai kormányok saját pénzügyi helyzetük szűkösségével küzdenek. Tavaly óta többnyire az orosz jegybanki eszközök kamatait irányították át, de vonakodnak attól, hogy maguk birtokolják el az orosz forrásokat. Az ukrán költségvetési hiány pótlása olyan alamizsnát jelentene, amelytől az országok vezetői tartózkodnak, miközben otthon megszorításokat kell levezényelni.

Ez a helyzet kellemetlenül érinti az IMF-et. Szeptember elején Szviridenko asszony új mentőcsomagot kért a 2027-ben lejáró 16 milliárd dolláros csomag helyett. A tárgyalások azonban kevés előrelépést mutattak. Az IMF úgy véli, hogy az ukrán kormánynak 2027 végére 20 milliárd dollárral többet kell majd költenie, mint amennyit jelenleg előre jelez. Csak azoknak az országoknak tud hitelt nyújtani, amelyek képesek lesznek visszafizetni. 

Az amerikai és európai támogatás korábban mentőövet nyújtott Ukrajnának, de most ez már kevésbé biztos.

Az Economist felidézi: a háborús konfliktusok gyakran az erőforrások kimerülése, nem pedig a harctéri áttörések miatt végződnek. Minél inkább kimerülnek Ukrajna készletei, és minél kevesebb marad a harcosok finanszírozására, annál nagyobb az esélye annak, hogy tárgyalásokba és végül egy megállapodásba kényszerülnek. Hogy ez kívánatos-e, az a nézőponttól függ. Trump elnök, aki szeretné magáénak tudni a békemegállapodást, talán azt gondolja, hogy ez a szükséges.

Mégis, számos külföldi kormány azért finanszírozta Ukrajnát, hogy az a lehető legerősebb pozícióban legyen a tárgyalások során. Számukra egy Ukrajna pénzügyei által kikényszerített megállapodás tragikus pénzkidobást jelentene – zárja cikkét az Economist.

 

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

 

Csigorin
2025. szeptember 19. 16:15
vagyis millionyi halott, tizszerannyi elmenekult, total gazdasagi csod utan eljutnak oda, hogy csak meg kell allapodni, raadasul rosszabb feltetelekkel mint eredetileg lehetett volna. csak gratulalni tudok.
Tegnap
2025. szeptember 19. 16:12
recipracio-2 2025. szeptember 19. 15:34 Hát igen. Ezekből a számokból, amiket ilyen bőkezűen ide szórsz, látható, hogy deficitben, adósságban bőven előttünk van a fényes nyugat: Franciaország, Németország, Olaszország, de még az EU-tól megszabadult Anglia is. Sőt, a románok is a Bokros/Tisza tervet teljesítik, jól behúzzák nekik az övüket. Különben is, ha panaszkodni akarsz, szólj már Brüsszelnek, hogy adják meg nekünk ami jár, ne csak a banderista náci hoholok és a faszpianista offshore-jába öntsék az összes lóvét amit a zsebünkből kilopnak. Ebben a nehéz világban, a kormány sikeresen megvédi amit lehet.
hexahelicene
2025. szeptember 19. 15:49
Julija Szipirtyo, Ukrajna miniszterelnöke: "50 milliárd dollárra lesz szükség" Ennek az őrületnek sosem lesz vége... Trampli cseszte el, de nagyon, már régen kapituláltatni kellett volna a neonáci terrorállamot.
recipracio-2
2025. szeptember 19. 15:45
na mi van fideszes hazaáruló?! Fáj, hogy nyilvánvalóan hülyék akikre szavaztal??? Tehát te még nagyobb barom vagy mert elhitted amit mondtak??? Ciki, mi?! Magyarország bruttó államadóssága 2025 második negyedévének végén 63 981 milliárd forint volt, ami az előző negyedévhez képest 4 ezer milliárd forintos növekedést jelent. Ez az érték hároméves csúcsnak számít, és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az év eleje óta 59,875,7 milliárdról emelkedett. 2010:22 000 milliárd ,ellopva 3000 milliárd MANYUP, OLAF Magyarországon lopják az legtöbb EU-támogatás Magyaroszágon az EU-ban legnagyobb a szegénység... Szerencsére az állami szintű korrupció is. A lényeg: ha nincs Eu- pénz, akkor is lopunk tovább, csak a magyar költségvetésből. Felkészül: adózó állampógár. Az unios csatlakozas ota 2 marshall segelynyi osszeget kaptunk!Ennek a felebol ujjaepitettek nemetorszagot a 2.vh utan es vezeto nagyhatalomma valt.Hol a penz!?
