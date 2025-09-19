Fekete lyuk lett Ukrajna költségvetési hiányából: 38 milliárd dollár hiányzik

– áll az Economist cikkében. Szviridenko 2026-ban 2,8 billió hrivnyára (68 milliárd dollár) szeretné növelni a védelmi kiadásokat, ami 169 milliárd hrivnyás emelkedést jelent. A napi kiadások is nőnek. Tavaly a háború napi 140 millió dollárba került, ez az összeg mára 172 millió dollárra ugrott. A kormány már megemelte a jövedelemadókat és illetékeket vetett ki a pénzügyi intézményekre, ami azt jelenti, hogy kevés további bevételi forrása maradt.
Donald Trump amerikai elnök szkeptikus az ukrán háború finanszírozásával kapcsolatban, és leállította Amerika gazdasági segélyeinek áramlását az országba. Eközben az európai kormányok saját pénzügyi helyzetük szűkösségével küzdenek. Tavaly óta többnyire az orosz jegybanki eszközök kamatait irányították át, de vonakodnak attól, hogy maguk birtokolják el az orosz forrásokat. Az ukrán költségvetési hiány pótlása olyan alamizsnát jelentene, amelytől az országok vezetői tartózkodnak, miközben otthon megszorításokat kell levezényelni.
Ez a helyzet kellemetlenül érinti az IMF-et. Szeptember elején Szviridenko asszony új mentőcsomagot kért a 2027-ben lejáró 16 milliárd dolláros csomag helyett. A tárgyalások azonban kevés előrelépést mutattak. Az IMF úgy véli, hogy az ukrán kormánynak 2027 végére 20 milliárd dollárral többet kell majd költenie, mint amennyit jelenleg előre jelez. Csak azoknak az országoknak tud hitelt nyújtani, amelyek képesek lesznek visszafizetni.
Az amerikai és európai támogatás korábban mentőövet nyújtott Ukrajnának, de most ez már kevésbé biztos.
Az Economist felidézi: a háborús konfliktusok gyakran az erőforrások kimerülése, nem pedig a harctéri áttörések miatt végződnek. Minél inkább kimerülnek Ukrajna készletei, és minél kevesebb marad a harcosok finanszírozására, annál nagyobb az esélye annak, hogy tárgyalásokba és végül egy megállapodásba kényszerülnek. Hogy ez kívánatos-e, az a nézőponttól függ. Trump elnök, aki szeretné magáénak tudni a békemegállapodást, talán azt gondolja, hogy ez a szükséges.