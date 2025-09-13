Von der Leyen kicsi és megfizethető autókról álmodik – miután kicsinálta a kicsi és megfizethető autókat

Aki látni sem bírja Ursula von der Leyen ábrázatját, az kellő mennyiségű felháborodnivalót találhatott az Európai Unió helyzetéről szóló szerda reggeli beszédében. „Európa harcban áll” – tényleg?

„Tudjuk, mi okozta az árak emelkedését: az orosz fosszilis energiahordozóktól való túlzott függés. Ezért ideje megszabadulnunk a mocskos orosz fosszilis energiahordozóktól” – úgy-e?

És tényleg attól lesz szabadabb, függetlenebb és „ellenállóképesebb” az európai média, ha a legtöbb uniós tagállamban burkoltan, minimum egyben pedig teljesen nyíltan belpolitikai aktorként működő Európai Bizottság még sokkal nagyobb mértékben finanszírozza? Gázában valóban attól lesz béke, hogy az Európai Unió német vezetője jól megszankcionálja Izraelt? Látszott azért a toronyban némi baj.

És egyébként azoknak sem kellett búslakodniuk, akik kedvelik Ursula von der Leyent – kétségtelenül mondott ugyanis értelmes dolgokat például a 2028-ig (azaz a kihívás mértékével arányosan záros határidőn belül) megreformálandó, tőkepiaci, pénzügyi, telekommunikációs és energetikai tekintetben elmélyítendő közös piacról, vagy éppen arról, hogy a Bizottság több eszközt akar a tagállamok kezébe adni az egész Európát sújtó lakhatási válság megoldásához. Kószál a fősodratú Brüsszelben néhány kifejezetten építő gondolat, ha nem azok a hangosak, akkor is.

Volt viszont valami, ami talán nem ütötte meg igazán azok szívét, akik nem győri gyerekek. Én az vagyok; nekem az autóipar nem absztrakt nemzetgazdasági ág egy mentális polcon az egészségturizmus és a halgazdálkodás között.