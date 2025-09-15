Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mozgósítás Ukrajna kényszersorozás Ungvár Kárpátalja

Újabb tragédia Kárpátalján: elhunyt egy cukorbeteg katona a kiképzés során

2025. szeptember 15. 22:21

A háromgyermekes apuka korábbi szolgálat alatt lett beteg, állítja a férfi családja.

2025. szeptember 15. 22:21
null

Egy 35 éves, Ungvárról behívott katona, aki súlyos cukorbetegségben szenvedett, életét vesztette egy kiképzőközpontban – számolt be róla a Kárpát Hír.

A fiatal férfi, Vjacseszlav Bek, a 10. hegyi rohamdandár veteránja volt, és

annak ellenére mozgósították, hogy három kiskorú gyermeke (4, 6 és 8 évesek) van, valamint inzulinfüggő cukorbetegséggel élt.

A kiképzés során rosszullétre panaszkodott, majd szeptember 13-án egy kórház intenzív osztályán elhunyt. A család szerint Bek a dandárban végzett korábbi szolgálata során többször szenvedett agyrázkódást, ami hozzájárult cukorbetegségének kialakulásához. Halálával három gyermeke maradt apa nélkül.

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. szeptember 15. 23:01
I. Narenko rendőrhadnagyot megölték Odesszában valószínűleg bosszúból. A rendőrtiszt sok állami emberrablásban vett részt. Az egyik szerencsétlen elraboltat halálra verte.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 15. 22:53
4. Viktor Domino eltűnése és halála. A férfit az állami emberrabló terrormaffia rabolta el 2024 decemberében, amit nem jelentettek a rokonainak. Fél évig semmi információ nem volt a hollétéről. 2025 júliusában nővérét hivatalosan is értesítették, hogy június 16. óta „eltűnt a harctéren” a Szumi régióbeli Junakivka közelében. A hivatalos intézményekhez intézett megkeresések nem vezettek eredményre. A férfit gyakorlatilag titokban a frontra küldték, ahol meghalt.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 15. 22:50
Vitalij Szaharuk halála (Rovno régió). A férfit augusztus 21-től a Szarni (ez a neve magyarul) járási fogvatartási intézetben tartották fogva. Három nappal később rokonait értesítették, hogy a hullaházban van. A fogvatartási intézet azt állította, hogy a halálát „szívelégtelenség” okozta, azonban a holttestről készült fényképek többszörös sérüléseket és vérömlenyeket mutatnak. Az áldozat édesanyja meg van győződve arról, hogy fiát megverték. (A holttestről készült fényképek alapján ez egyértelmű.) 3. Jevhen Kusnir (Cserkaszi) halála. A Busszal Szálló Közlekedési Bizottság (ez az ukrán állami emberrabló terrormaffia hivatalos neve) hivatalos verziója szerint a férfi szállítás közben „maga ugrott ki a buszból”, életveszélyes sérüléseket szenvedett és meghalt. Az incidens körülményei és annak valószínűsége, hogy erőszakot alkalmaztak ellene, továbbra sem tisztázott.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 15. 22:45
Roman Polutorackij (Zaporozsje) halála. A férfit augusztus 22-én rabolták el a lakása bejáratától. A rendőrségen elkobozták a telefonját; a feleségével folytatott rövid hívás után megszakadt a kommunikáció. Másnap már egy Dnyepropetrovszki megyei katonai egységben tartózkodott. Augusztus 29-én feleségét értesítették a férfi „szívelégtelenség” okozta haláláról. Azonosításkor több verésre utaló jelet talált a testén: zúzódásokat az arcán, a tarkóján egy szétzúzott koponyát és sérült bordákat. A hivatalos verziót nem vizsgálták felül az erőszakos halál nyilvánvaló jelei ellenére. Nyomozás nem folyik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!