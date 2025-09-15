Újabb tragédia Kárpátalján: elhunyt egy cukorbeteg katona a kiképzés során

Már ötmillió forint gyűlt össze a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet!
A Mandiner adománygyűjtést szervezett a 76 éves Rosinec Máriának, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.
A háromgyermekes apuka korábbi szolgálat alatt lett beteg, állítja a férfi családja.
Egy 35 éves, Ungvárról behívott katona, aki súlyos cukorbetegségben szenvedett, életét vesztette egy kiképzőközpontban – számolt be róla a Kárpát Hír.
A fiatal férfi, Vjacseszlav Bek, a 10. hegyi rohamdandár veteránja volt, és
annak ellenére mozgósították, hogy három kiskorú gyermeke (4, 6 és 8 évesek) van, valamint inzulinfüggő cukorbetegséggel élt.
A kiképzés során rosszullétre panaszkodott, majd szeptember 13-án egy kórház intenzív osztályán elhunyt. A család szerint Bek a dandárban végzett korábbi szolgálata során többször szenvedett agyrázkódást, ami hozzájárult cukorbetegségének kialakulásához. Halálával három gyermeke maradt apa nélkül.
Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner adománygyűjtést szervezett a 76 éves Rosinec Máriának, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.
***