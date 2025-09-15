Újabb tragédia Kárpátalján: elhunyt egy cukorbeteg katona a kiképzés során

Egy 35 éves, Ungvárról behívott katona, aki súlyos cukorbetegségben szenvedett, életét vesztette egy kiképzőközpontban – számolt be róla a Kárpát Hír.

A fiatal férfi, Vjacseszlav Bek, a 10. hegyi rohamdandár veteránja volt, és

annak ellenére mozgósították, hogy három kiskorú gyermeke (4, 6 és 8 évesek) van, valamint inzulinfüggő cukorbetegséggel élt.

A kiképzés során rosszullétre panaszkodott, majd szeptember 13-án egy kórház intenzív osztályán elhunyt. A család szerint Bek a dandárban végzett korábbi szolgálata során többször szenvedett agyrázkódást, ami hozzájárult cukorbetegségének kialakulásához. Halálával három gyermeke maradt apa nélkül.

