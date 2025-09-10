Már ötmillió forint gyűlt össze a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet!

Mi kell a nőnek? – Íme két gyönyörű példa arra, hogy miért érdemes az MCC vezetőképzőit választani

Két nő, két külön világ. Az egyik a gyökerekből indult, hogy új értelmet adjon a hagyománynak. A másik a bizonytalanságból, hogy megtalálja önmagát. Különböző utak, mégis összeköti őket valami.