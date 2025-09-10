Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner adománygyűjtés Kárpátalja

Már ötmillió forint gyűlt össze a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet!

2025. szeptember 10. 13:20

A Mandiner adománygyűjtést szervezett a 76 éves Rosinec Máriának, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

2025. szeptember 10. 13:20
null

Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. 

A gyűjtés során összegyűlt az ötmillió forint,

amely a tragikus sorsú kárpátaljai család mindennapjait hivatott megkönnyíteni. A számukra szervezett gyűjtésről minden további információt megtalál ebben a cikkben

Ezt is ajánljuk a témában

Hogyan segíthetnek?

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg: 

Nyitókép: Mandiner


 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!