Tyler Robinson: minden, amit a Charlie Kirk elleni merényletről tudni kell

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Donald Trump reméli, tettéért az elkövető halálbüntetést kap. A feltételezett gyilkos, Tyler Robinson mindössze 22 éves.
Az egész világot lesújtotta az elmúlt évek egyik legmegrázóbb politikai eseménye, a Charlie Kirk ellen elkövetett szerdai merénylet. Ahogy arról már lapunk is beszámolt az amerikai jobboldali aktivista és influenszer a Utah állambeli Valley Egyetemen tartott előadást, amikor váratlanul nyaklövés érte.
Charles James Kirk 1993. október 14-én született Illinois államban.
Kirk középiskolásként kapcsolódott be a politikába, amikor 2010-ben önkénteskedni kezdett az Illinois republikánus szenátor kampányában. Később a Turning Point USA, konzervatív egyetemi újság alapítójaként vált ismertté, amelyet 2012-ben hozott létre.
Az aktivista az évek alatt többmilliós követői bázisra tett szert, amivel az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb konzervatív médiaszemélyiségévé vált.
Kirk mindig is lelkes támogatója volt Donald Trumpnak, többször is felszólalt republikánus gyűléseken. Nézetei és éles vitastílusa országos ismertséget hoztak számára, ugyanakkor kritizált személlyé is tették.
Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével. Ez a tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e – vagy valami egészen más. Varga Mátyás Zsolt írása.
Az aktivista Donald Trump közeli bizalmasa és az elnök legidősebb fiának barátja volt. Műsora, a Turning Point USA és a Turning Point Action kulcsszerepet játszott Trump 2024-es választásokon aratott győzelmében.
Senki sem értette vagy ismerte jobban az amerikai fiatalok szívét, mint Charlie
– gyászolt Donald Trump közösségi oldalán.
Az esetet követően az elkövetőt nem sikerült azonnal elkapni. A Utah állambeli helyi hatóságok mellett az FBI is ígéretet tett arra, hogy megtalálja, és törvény elé állítja Charlie Kirk gyilkosát.
Először az előadásnak otthont adó egyetem erősítette meg, hogy Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte meg.
A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket.
Az eset kapcsán a közösségi médiában megjelentek olyan felvételek is, amelyek azt mutatják, ahogy őrizetbe veszik az állítólagos merénylőt. Ezen videók valódiságát az FBI is megerősítette.
Azonban a felvételekről hamar kiderült, hogy nem a valódi elkövető látható rajtuk.
Az FBI jelenlegi és korábbi tisztviselői egyaránt bírálták Kash Patelt, a szervezet igazgatóját, azon kijelentése miatt, miszerint a lövöldözés gyanúsítottját fogták el – írta a Reuters. Ez több órán keresztül tartó felfordulást eredményezett, ami lassította a nyomozást.
Ezt követően hajtóvadászat indult a gyilkos után. A utahi rendőrség csütörtökön egy új videófelvételt tett közzé, amelyen az látható, ahogy Kirk gyilkosa menekül a helyszínről.
Azonban beismerték azt is, hogy a felvétel alapján fogalmuk sincs arról, hogy a gyilkos még mindig Utah területén bujkál-e, vagy már régen átlépte az állam határait és, hogy ki is lehetett az elkövető.
Ezt követően az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, azaz az FBI sajtótájékoztatóan jelezte, hogy megtalálta a fegyvert, amellyel szerda délután megölték a republikánus influenszert.
Sajtótájékoztatót tartottak a hatóságok, fejleményekről is beszámoltak, de egyelőre nincs meg a tettes.
A puskát egy erdős területen találták meg, illetve sikerült ujjlenyomatokat is rögzíteniük – írta a TMZ. A hatóságok elmondták, hogy fotójuk is van a feltételezett elkövetőről és a lakosság segítségét kérték az azon látható férfi beazonosításában.
Az amerikai médiának nyilatkozó több bűnügyi szakértő állapította meg a körülményekkel kapcsolatban, hogy a lövés képzettséget feltételez, ugyanakkor a merénylet kivitelezése alapján maga az elkövető nem gyakorlott bűnöző.
Nagyjából másfél nap keresés után, csütörtök este, helyi idő szerint 23 óra körül a hatóságok megerősítették, őrizetbe vették a feltételezett elkövetőt Utah államban.
A gyanúsított Tyler Robinson, egy 22 éves utahi lakos.
„Jó reggelt, hölgyeim és uraim, elkaptuk” – ezzel a mondattal kezdte a sajtótájékoztatót Spencer Cox, Utah állam kormányzója. A fiatalt férfit az édesapja azonosította be a közzétett fotók alapján. A CNN több forrásra hivatkozva arról írt, hogy a támadó be is vallotta tettét a fotók alapján őt felismerő apjának.
Nem sokkal az FBI sajtótájékoztatóját követően Donald Trump is reagált az esetre.
A gyanúsított őrizetben van.
Azt hiszem, elkaptuk”
– nyilatkozta az elnök.
Donald Trump elmondta, hogy reméli, tettéért az elkövető halálbüntetést kap. Továbbá megerősítette, hogy az eset kapcsán péntek este adnak majd ki hivatalos, elnöki közleményt.
A nyomozás során gyűjtött információk szerint Tyler Robinson az elmúlt években radikalizálódott politikai nézeteit tekintve, és többször kifejtette ellenszenvét Charlie Kirkkel szemben is.
Spencer Cox, Utah állam kormányzója elmondta, hogy mind a fegyveren – egy tolózáras puskán –, mind a töltényeken üzenetek voltak. Ezek közül kiemelte, hogy
a töltények egyikén egy baloldali mozgalmi dal címe szerepelt, a „Bella Ciao”, egy másikon pedig az állt, hogy „Hej fasiszta, kapd el”.
A kormányzó megjegyezte, hogy az indíték ennek fényében magáért beszél.
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója arról számolt be, hogy kevesebb, mint másfél nap alatt több mint 11 ezer lakossági bejelentést kaptak, amiért köszönetet mondott, és elismerését fejezte ki a különböző hatóságok hatékony együttműködéséért is.
Példaszerűnek mondta a helyi, állami és szövetségi rendvédelmi szervek közös munkáját, aminek köszönhetően 33 óra alatt képesek voltak elfogni a gyanúsítottat.
A sajtótájékoztatón Spencer Cox kormányzó azt is elmondta, hogy Utah állam törvényei szerint a vádhatóságnak 3 napja van megtenni a vádindítványt, így Tyler Robinson első bírósági meghallgatása a jövő hét elején történhet meg.
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP
