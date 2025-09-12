Tyler Robinson: minden, amit a Charlie Kirk elleni merényletről tudni kell

Az FBI jelenlegi és korábbi tisztviselői egyaránt bírálták Kash Patelt, a szervezet igazgatóját, azon kijelentése miatt, miszerint a lövöldözés gyanúsítottját fogták el – írta a Reuters. Ez több órán keresztül tartó felfordulást eredményezett, ami lassította a nyomozást.

Ezt követően hajtóvadászat indult a gyilkos után. A utahi rendőrség csütörtökön egy új videófelvételt tett közzé, amelyen az látható, ahogy Kirk gyilkosa menekül a helyszínről.

#The_FBI posts a video showing #Charlie_Kirk’s_killer fleeing the scene after the shooting.



He jumped off the roof of the building, moved quickly through the parking lot, then began to walk to mix with people before entering a timberland area. pic.twitter.com/rwy75S3w1Z — ļěńæħæmdi75 𓃭𓇋𓈖𓄿 🟢☀️🔴☀️🟡 (@avankurdstan75) September 12, 2025

Azonban beismerték azt is, hogy a felvétel alapján fogalmuk sincs arról, hogy a gyilkos még mindig Utah területén bujkál-e, vagy már régen átlépte az állam határait és, hogy ki is lehetett az elkövető.

Ezt követően az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, azaz az FBI sajtótájékoztatóan jelezte, hogy megtalálta a fegyvert, amellyel szerda délután megölték a republikánus influenszert.