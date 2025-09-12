Breaking: Trump bejelentette, nagy valószínűséggel elfogták Charlie Kirk gyilkosát (FOTÓ)

Iskolatetőről az erdőbe: videón mutatjuk, hogyan szökött meg Charlie Kirk feltételezett gyilkosa (VIDEÓ)
A felvételt az Utah állambeli Közbiztonsági Minisztérium hozta nyilvánosságra.
A gyanúsított őrizetben van.
Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy
a hatóságok őrizetében van a gyanúsított.
Részleteket nem közölt. Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták. Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé. Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén.
Ezt is ajánljuk a témában
A felvételt az Utah állambeli Közbiztonsági Minisztérium hozta nyilvánosságra.
Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet „még nagyobbá tette” Charlie Kirköt. A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.
Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.
Charlie Kirk gyilkolását az apja adta fel a rendőrségen, források szerint egy 22 éves utahi lakosról, Tyler Robinsonról van szó – írja a New York Post.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy 22 éves utahi férfi a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottja, közölte a rendőrség.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP