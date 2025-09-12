Ft
Charlie Kirk merénylet Donald Trump

Breaking: Trump bejelentette, nagy valószínűséggel elfogták Charlie Kirk gyilkosát (FOTÓ)

2025. szeptember 12. 14:23

A gyanúsított őrizetben van.

2025. szeptember 12. 14:23
null

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy 

a hatóságok őrizetében van a gyanúsított.

Részleteket nem közölt. Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták. Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé. Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén.

Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet „még nagyobbá tette” Charlie Kirköt. A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Frissítés

Charlie Kirk gyilkolását az apja adta fel a rendőrségen, források szerint egy 22 éves utahi lakosról, Tyler Robinsonról van szó – írja a New York Post

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

 

Összesen 98 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. szeptember 12. 17:05
A baloldal a Kirk gyilkosság kapcsán totálisan szénné égette saját magát. A világháló tele van gyalázatos "toleráns" ballib bunkókkal, akik örvendeznek Kirk halála miatt. Közben egyre több olyan közösségi média komment is van, jobbérzésű balosoktól, akik kijelentik hogy betelt a pohár és szakítanak a baloldallal. A nagy demokrata politikus Bernie Sanders tett közzé egy videót, amit jobboldali újságírók osztanak meg, amiben nem csak elítéli a gyilkosságot, hanem elítél minden politikai erőszakot, mivel az aláássa azokat az értékeket, amikre egy szabad, demokratikus rendszer alapszik, mindenek előtt a szólásszabadság. Sanders kijelentette, hogy nem erőszakkal, hanem szavakkal kell meggyőzni másokat. Ugyanezt hangsúlyozta Obama, és még sokan mások is. Pl a baloldal nagy aktivista panelje, The View, tagjai is elítélték az erőszakot. Ezen történetesen nagyon meglepődtem.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. szeptember 12. 17:01
„Az apa azt mondta fiának, hogy adja fel magát. Egy ifjúsági lelkészt is segítségül hívott. A lelkész felhívta a rendőrséget, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.“ Ezt írta a mandiner.
Válasz erre
1
1
Ekrü123
2025. szeptember 12. 16:50
csalodtamafideszben 2025. szeptember 12. 16:32 • Szerkesztve "A családi lelkésznek gyónt meg, aki feldobta."- Már amennyiben egy apa családi lelkésznek számít...Mielőtt hozzászólsz nézz már utána a tényeknek pls , úgy talán kevesebb ostobaságot írnál....
Válasz erre
2
1
Szerintem
•••
2025. szeptember 12. 16:50 Szerkesztve
"csalodtamafideszben 2025. szeptember 12. 16:20 Fehér, keresztény, heteró elkövető." Figyelitek? A tiszafosonc mennyire a gyilkos pártját fogja? Kimosdatni persze nem tudja, legalább megpróbálja olyannak beállítani, mint akiket a tiszafosoncok általában gyűlölnek.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!