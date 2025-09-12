Breaking: Trump bejelentette, nagy valószínűséggel elfogták Charlie Kirk gyilkosát (FOTÓ)

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Frissítés

Charlie Kirk gyilkolását az apja adta fel a rendőrségen, források szerint egy 22 éves utahi lakosról, Tyler Robinsonról van szó – írja a New York Post.