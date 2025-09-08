Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Gárda Washington gyilkosság Donald Trump katona

Trumpnál végleg betelt a pohár, sorsdöntő lépésre szánta el magát – máris „diktátor” lett belőle

2025. szeptember 08. 12:24

Trump gyakorlatilag elérte, hogy a demokraták az ellen a politika ellen tiltakozzanak, amelyet az átlag lakosok támogatnak.

2025. szeptember 08. 12:24
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

A 21 esztendős Eric Tarpinian-Jachym arról álmodott, hogy egy nap Washingtonban fog dolgozni. Álma hamarabb teljesült, mint remélte: idén nyáron felvették kongresszusi gyakornoknak Ron Estes republikánus képviselő irodájába. Egy júniusi estén a főváros egyik gyorsétterméből jött ki, mikor lövések dördültek, és több golyó eltalálta. A rendőrök közölték: Eric rosszkor volt rossz helyen, fegyveres leszámolás zajlott az utcán. Az akció célpontja csak könnyebben sérült meg, Eric viszont másnap meghalt a kórházban. Idén ez már a 84. gyilkosság volt Washingtonban, s Donald Trump elnök drasztikus lépésre szánta el magát: ha a városvezetés nem lép fel a bűnözés ellen, ő beveti a Nemzeti Gárdát, hogy helyreállítsa a rendet. 

Trump augusztus elején jelentette be, hogy a Nemzeti Gárda katonái adminisztratív és logisztikai támogatást fognak nyújtani a helyi rendfenntartó erőknek. Ezenkívül ideiglenesen kinevezte a Kábítószer-ellenes Hivatal vezetőjét a washingtoni rendőrség felügyeletére, és növelte a szövetségi hatóságok jelenlétét. A várost vezető Demokrata Pártban felháborodással reagáltak, és autoriternek nyilvánították az elnök lépését, emellett számtalan elemzés jelent meg a médiában arról, hogy Trump „egy nem létező válságot” próbál kezelni. Azonban augusztus végén már Muriel Bowser polgármester is elismerte, hogy a beavatkozás óta csökkent a bűncselekmények száma. Donald Trump jelezte, hogy Chicago a következő város, ahol rendet raknának, azonban kérdéses, hogy ezt lehetővé teszi-e a törvény. Kwame Raoul Illinois állami főügyész azt mondta, hogy az elnök úgy viselkedik, mint egy diktátor, és hozzátette: „precedens nélküli, hogy Trump amerikai földön amerikai városok amerikai lakosai ellen fordítja a hadsereget”. 

Washington,,Dc,,Usa,-,Feb.,14,,2020:,Homeless,Tents,Covered
Fotó: Shutterstock

Több szakértő rámutatott, hogy az elnök jogosan beszél válságról. Washington csak egy azon demokrata vezetésű városok közül, amelyek egyre élhetetlenebbek a bűnözés miatt. Heather Mac Donald közíró szerint hiába emelik ki a baloldali elemzők és politikusok, hogy a fővárosban az utóbbi években statisztikailag csökkent a bűnözés, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne rossz a helyzet a 700 ezer lakosú településen. „Naponta csaknem tíz erőszakos bűncselekmény, hat rablás, három fegyveres támadás és több mint tizennégy autólopás történt. 2023 első tíz hónapjában naponta három fiatalkorút lőttek le. 2024-ben a város gyilkossági rátája 27,3 haláleset volt 100 ezer lakosra vetítve.” Ezzel szemben Londonban 2023-ban 1,3, Svájcban 2021-ben 0,48 gyilkosság jutott 100 ezer lakosra. Mac Donald szerint a nyugati világ bármely más országában vészhelyzetet hirdetnének ki, ha olyan magas lenne a gyilkosságok és más erőszakos bűn- cselekmények száma, mint Washingtonban. 

Ráadásul nem is a fővárosban a legdrámaibb a helyzet, a gyilkossági statisztikákban New Orleans és Detroit is megelőzi. Heather Mac Donald szerint azért fajult el a helyzet, mert elfogadottá és „normálissá” vált a bűnözés, mondhatni, része lett a nagyvárosi mindennapoknak. „A néhai demokrata szenátor, Daniel Patrick Moynihan 1993-ban alkotta meg a »deviáns viselkedés normalizálása« kifejezést, hogy leírja az antiszociális viselkedés normalizálódását a modern Amerikában. A korábban elfogadhatatlannak tartott deviáns viselkedés új normává vált, amely alig érdemel figyelmet” – írta a New York-i City Journal hasábjain. 

A legrosszabb állapotban levő nagyvárosokat kivétel nélkül a Demokrata Párt irányítja. 

A tömörülés hagyományosan keményen fellépett a bűnözők ellen, „a törvény és a rend fenntartása” pártoktól független jelszava volt a hatóságoknak. Ez azonban az utóbbi két évtizedben megváltozott. Michael Shellenberger amerikai újságíró szerint a probléma az, hogy a demokrata párti városvezetők egyszerűen nem tartatják be a törvényeket a lakosokkal. A The Telegraphnak adott interjúban elmondta: San Franciscóban élt harminc éven keresztül, és átélte a leépülését. A külváros utcái tele vannak hajléktalanokkal, akiknek a jelentős része vagy drogos, vagy mentálisan beteg, a parkokat sátrak lepik el, és dollármilliók mennek el csak az emberi széklet eltakarítására. Az erőszakos bűnözőket a progresszív ügyészek könnyű büntetéssel elengedik, vagy el sem ítélik. Shellenberger magyarázata szerint ennek ideológiai okai vannak: a demokraták úgy gondolják, hogy a bűnözők áldozatok, ezért tolerálni kell a tevékenységüket, ezenfelül azt állítják, hogy a rendőrség az, amely nem akadályozza meg a bűncselekményeket. Ezért is támogatták a 2020-as Black Lives Matter-zavargások alatt azt, hogy számolják fel a rendőrséget, vagy legalább vonjanak el tőle jelentős pénzeket. Ez állhat annak hátterében, ahogy a baloldal Trump akcióját fogadta. 

A Demokrata Párt azonban valószínűleg politikai hibát követ el azzal, ha ellenzi a bűnözés elleni kemény fellépést. Több tévécsatorna riportere is kilátogatott azokba a negyedekbe, ahol a legrosszabb a bűnözés aránya a fővárosban, és ott 

a lakosok nagy többsége örült a Nemzeti Gárda jelenlétének. 

Trump gyakorlatilag elérte, hogy a demokraták az ellen a politika ellen tiltakozzanak, amelyet az átlag lakosok támogatnak. A nagyvárosok lakói, akik együtt élnek a baloldali helyhatóság hibáinak következményeivel, örülnének, ha végre nagyobb lenne a biztonság. A júniusban lelőtt kongresszusi gyakornok édesanyja is támogatja az elnök elhatározását. Tamara Tarpinian-Jachym könnyek között mesélte, miként reagált, miután hallotta, hogy Donald Trump rendet rak a fővárosban: „Eric, a halálod nem volt hiábavaló. Biztonságossá fogják tenni Washingtont. A halálod nem volt hiábavaló!”

Nyitókép: Katonák Abraham Lincoln mauzóleuma előtt a fővárosban
Fotó: AFP/Saul Loeb

 

canadian-deplorable
2025. szeptember 08. 15:03
"Trump gyakorlatilag elérte, hogy a demokraták az ellen a politika ellen tiltakozzanak, amelyet az átlag lakosok támogatnak." Nagyon így van és nem csak a bűnözéssel kapcsolatban, hanem az illegális migrációval is. A demokraták foggal-körömmel próbálják fenntartani, a lakosság nagy többségének pedig tele a hócipője.
XTRO
2025. szeptember 08. 14:36
Budapesten is sokat segítene….
angie1
2025. szeptember 08. 14:13
Szerintem nagyon jól csinálja Trump és ez tetszik az amerikaiaknak! Egyébként nekem is. Megszünteti a sátorvárosokat és helyette áthelyezi őket és akit lehet, próbálják integrálni. Aki pedig ilkegálisan tartózkodik ott, az mehet vissza! Mi a probléma a rendben és abban, hogy biztonságosan tud az ember élni a hazájában?!
Gubbio
2025. szeptember 08. 13:50
Azért hogyan tudják a baloldaliak megmagyarázni a bűnözők, a kábítószerkereskedők, a közrendet semmibe vevők megvédését?
