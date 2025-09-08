Trumpnál végleg betelt a pohár, sorsdöntő lépésre szánta el magát – máris „diktátor” lett belőle

A 21 esztendős Eric Tarpinian-Jachym arról álmodott, hogy egy nap Washingtonban fog dolgozni. Álma hamarabb teljesült, mint remélte: idén nyáron felvették kongresszusi gyakornoknak Ron Estes republikánus képviselő irodájába. Egy júniusi estén a főváros egyik gyorsétterméből jött ki, mikor lövések dördültek, és több golyó eltalálta. A rendőrök közölték: Eric rosszkor volt rossz helyen, fegyveres leszámolás zajlott az utcán. Az akció célpontja csak könnyebben sérült meg, Eric viszont másnap meghalt a kórházban. Idén ez már a 84. gyilkosság volt Washingtonban, s Donald Trump elnök drasztikus lépésre szánta el magát: ha a városvezetés nem lép fel a bűnözés ellen, ő beveti a Nemzeti Gárdát, hogy helyreállítsa a rendet.

Trump augusztus elején jelentette be, hogy a Nemzeti Gárda katonái adminisztratív és logisztikai támogatást fognak nyújtani a helyi rendfenntartó erőknek. Ezenkívül ideiglenesen kinevezte a Kábítószer-ellenes Hivatal vezetőjét a washingtoni rendőrség felügyeletére, és növelte a szövetségi hatóságok jelenlétét. A várost vezető Demokrata Pártban felháborodással reagáltak, és autoriternek nyilvánították az elnök lépését, emellett számtalan elemzés jelent meg a médiában arról, hogy Trump „egy nem létező válságot” próbál kezelni. Azonban augusztus végén már Muriel Bowser polgármester is elismerte, hogy a beavatkozás óta csökkent a bűncselekmények száma. Donald Trump jelezte, hogy Chicago a következő város, ahol rendet raknának, azonban kérdéses, hogy ezt lehetővé teszi-e a törvény. Kwame Raoul Illinois állami főügyész azt mondta, hogy az elnök úgy viselkedik, mint egy diktátor, és hozzátette: „precedens nélküli, hogy Trump amerikai földön amerikai városok amerikai lakosai ellen fordítja a hadsereget”.

Fotó: Shutterstock

Több szakértő rámutatott, hogy az elnök jogosan beszél válságról. Washington csak egy azon demokrata vezetésű városok közül, amelyek egyre élhetetlenebbek a bűnözés miatt. Heather Mac Donald közíró szerint hiába emelik ki a baloldali elemzők és politikusok, hogy a fővárosban az utóbbi években statisztikailag csökkent a bűnözés, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne rossz a helyzet a 700 ezer lakosú településen. „Naponta csaknem tíz erőszakos bűncselekmény, hat rablás, három fegyveres támadás és több mint tizennégy autólopás történt. 2023 első tíz hónapjában naponta három fiatalkorút lőttek le. 2024-ben a város gyilkossági rátája 27,3 haláleset volt 100 ezer lakosra vetítve.” Ezzel szemben Londonban 2023-ban 1,3, Svájcban 2021-ben 0,48 gyilkosság jutott 100 ezer lakosra. Mac Donald szerint a nyugati világ bármely más országában vészhelyzetet hirdetnének ki, ha olyan magas lenne a gyilkosságok és más erőszakos bűn- cselekmények száma, mint Washingtonban.

Ráadásul nem is a fővárosban a legdrámaibb a helyzet, a gyilkossági statisztikákban New Orleans és Detroit is megelőzi. Heather Mac Donald szerint azért fajult el a helyzet, mert elfogadottá és „normálissá” vált a bűnözés, mondhatni, része lett a nagyvárosi mindennapoknak. „A néhai demokrata szenátor, Daniel Patrick Moynihan 1993-ban alkotta meg a »deviáns viselkedés normalizálása« kifejezést, hogy leírja az antiszociális viselkedés normalizálódását a modern Amerikában. A korábban elfogadhatatlannak tartott deviáns viselkedés új normává vált, amely alig érdemel figyelmet” – írta a New York-i City Journal hasábjain.