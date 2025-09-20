Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Kijev rakétarendszer The Atlantic Egyesült Államok

Trumpék kőkemény lépésre szánták el magukat: óriási bajba került Ukrajna

2025. szeptember 20. 12:22

A Pentagon készített egy listát a hiánynak minősített rendszerekről, továbbá blokkolja az új igényeket.

2025. szeptember 20. 12:22
null

Az Egyesült Államok gyakorlatilag felfüggesztette európai fegyvereladásainak egy részét, ami Ukrajnát is sújthatja – erről ír a The Atlantic magazin forrásai alapján az Index.

A lap információi szerint a Pentagon készített egy listát a hiánynak minősített rendszerekről, továbbá blokkolja az új igényeket.

 Ez legfőképpen a Patriot rakétarendszerekre vonatkozik, amelyeket Washington saját szükségleteire kíván megtartani.

Ez problémát jelent Európa számára, mivel számos ország átadja saját rendszereit Ukrajnának, és amerikai szállításokból számított a készletek pótlására. Most a szövetségesek kénytelenek alternatívákat keresni. Dánia, amely tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, végül 9,1 milliárd dolláros szerződést kötött francia-olasz és német gyártókkal a Patriot helyett.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap megjegyzi, hogy ugyanakkor éppen a Patriot rendszereket kéri leggyakrabban Kijev, és az amerikaiak hiánya vált a jelenlegi exportszerződések felfüggesztésének okává.

Nyitókép forrása: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. szeptember 20. 14:15
Mindig is lehetett tudni, hogy a NATO az utolsó ukrán katonáig harcol. Ebben semmi sem változott.
Válasz erre
5
0
llnnhegyi
2025. szeptember 20. 14:08
Az összes Patrióta rakéta egység megy Közel- Keletre. Vaskupolába.
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 20. 14:04 Szerkesztve
Biden, Merkel, Boris Johnson,Ursula,CIA, NATO rátok ég a háború bűne!
Válasz erre
5
0
massivement5
2025. szeptember 20. 13:55
"francia-olasz és német gyártókkal a Patriot helyett." Nagyon helyes, ők az igazi Európa, nem a moslék fidkányok, Európa agyhalott, moszkovita orkszopó bozgorjai Szerencsére ketyeg az óra.
Válasz erre
0
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!