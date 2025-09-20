Trumpék kőkemény lépésre szánták el magukat: óriási bajba került Ukrajna

Az Egyesült Államok gyakorlatilag felfüggesztette európai fegyvereladásainak egy részét, ami Ukrajnát is sújthatja – erről ír a The Atlantic magazin forrásai alapján az Index.

A lap információi szerint a Pentagon készített egy listát a hiánynak minősített rendszerekről, továbbá blokkolja az új igényeket.

Ez legfőképpen a Patriot rakétarendszerekre vonatkozik, amelyeket Washington saját szükségleteire kíván megtartani.

Ez problémát jelent Európa számára, mivel számos ország átadja saját rendszereit Ukrajnának, és amerikai szállításokból számított a készletek pótlására. Most a szövetségesek kénytelenek alternatívákat keresni. Dánia, amely tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, végül 9,1 milliárd dolláros szerződést kötött francia-olasz és német gyártókkal a Patriot helyett.