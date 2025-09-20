Trumpék kőkemény lépésre szánták el magukat: óriási bajba került Ukrajna

Az oroszok ismét rakéta- és drónesőt zúdítottak több ukrán városra
Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.
A Pentagon készített egy listát a hiánynak minősített rendszerekről, továbbá blokkolja az új igényeket.
Az Egyesült Államok gyakorlatilag felfüggesztette európai fegyvereladásainak egy részét, ami Ukrajnát is sújthatja – erről ír a The Atlantic magazin forrásai alapján az Index.
A lap információi szerint a Pentagon készített egy listát a hiánynak minősített rendszerekről, továbbá blokkolja az új igényeket.
Ez legfőképpen a Patriot rakétarendszerekre vonatkozik, amelyeket Washington saját szükségleteire kíván megtartani.
Ez problémát jelent Európa számára, mivel számos ország átadja saját rendszereit Ukrajnának, és amerikai szállításokból számított a készletek pótlására. Most a szövetségesek kénytelenek alternatívákat keresni. Dánia, amely tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, végül 9,1 milliárd dolláros szerződést kötött francia-olasz és német gyártókkal a Patriot helyett.
Ezt is ajánljuk a témában
Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.
A lap megjegyzi, hogy ugyanakkor éppen a Patriot rendszereket kéri leggyakrabban Kijev, és az amerikaiak hiánya vált a jelenlegi exportszerződések felfüggesztésének okává.
Nyitókép forrása: MTI/AP/Efrem Lukackij