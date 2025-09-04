Ft
09. 04.
csütörtök
háború Európa Háború Ukrajnában Oroszország Friedrich Merz Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Trump: Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával

2025. szeptember 04. 22:14

Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euróhoz jutott az Európai Uniótól üzemanyag-eladásokból.

2025. szeptember 04. 22:14
null

Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel tartott csütörtöki telefonbeszélgetésében kijelentette, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, mert ezzel az Ukrajna elleni háborút segítenek finanszírozni – közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője.

Trump az Ukrajnát támogató országok koalíciójának képviselőivel beszélt telefonon, miután az országcsoport tagjai Párizsban tanácskoztak Emmanuel Macron francia elnök vezetésével. „Macron elnök és az európai vezetők felhívták Trump elnököt a »tettrekészek koalíciójának« találkozóján.

Trump elnök hangsúlyozta, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, amely a háborút finanszírozza;

Oroszország ugyanis egy év alatt 1,1 milliárd euróhoz jutott az Európai Uniótól üzemanyag-eladásokból. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy az európai vezetőknek gazdasági nyomást kell gyakorolniuk Kínára, amiért finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit” – fűzte hozzá a tisztviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalás után nyilatkozva megerősítette, hogy az orosz export témájáról szó esett az amerikai elnökkel folytatott beszélgetésben. Szavai szerint Donald Trump elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy európai országok továbbra is vásárolnak kőolajat Moszkvától.

Németország szerepvállalása

Stefan Kornelius német kormányszóvivő a nap folyamán a párizsi tanácskozás kapcsán arról beszélt, hogy Németország egyelőre nem akarja elkötelezni magát egy esetleges katonai szerepvállalás mellett az ukrajnai háború rendezését követően,

de készen áll kiszélesíteni a kijevi vezetés támogatását.

Mint mondta, Friedrich Merz német kancellár hangsúlyozta, hogy egyelőre elsősorban az ukrán fegyveres erők finanszírozására, felfegyverzésére és kiképzésére kell összpontosítani. Németország a katonai beavatkozásról a „megfelelő időben fog dönteni, amikor a keretfeltételek tisztázódnak” – fogalmazott Kornelius. A feltételek között említette „az Egyesült Államok beavatkozásának jellegét és mértékét, valamint a tárgyalási folyamat eredményét”.

Hozzátette: a német hadsereg (Bundeswehr) bevetésével kapcsolatban a parlamenté az utolsó szó.

Kornelius szerint Merz amellett foglalt állást, hogy továbbra is törekedni kell egy orosz-ukrán csúcstalálkozóra egy tűzszünet reményében. Amennyiben pedig az orosz fél időre játszana, úgy Európának a szankciós nyomást kellene növelnie a diplomácia rendezés esélyeinek javítása érdekében.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

(MTI)

ekeke1
2025. szeptember 04. 23:00
"Trump: Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával" Bár logikus hogy ez bekövetkezett, hiszen Trumpnak a legfontosabb hogy minél több nyugati olajat adjon el, drágán az európaiaknak.. de azért ennek a mondatnak az elhangzásától féltem a legjobban, mármint hogy ez bekövetkezik. Mert India rájuk csapta az ajtót és az 50 százalékos büntetővámokra. Halvány remény hogy Trump velünk elnézőbb lesz, de ne legyen kétségünk hogy az 'európaiak" elsősorban rajtunk akarják majd ezt leverni éppen rá hivatkozva, és mit ezt nem bírnánk ki.
Gintonic68
2025. szeptember 04. 22:56
Egyes EU országok teljesen belegabalyodtak az ukrán haborúba, csak teljes összeomlásuk esetén állnak le...az USA "segít"...😉
Dermedve
2025. szeptember 04. 22:49
Ha ő lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna. Most, hogy ő lett az elnök, ez a háború soha nem érne véget.
salátás
2025. szeptember 04. 22:41
húzzál vissza amerikázni
