Utasításba adta Friedrich Merz német kancellár, hogy tartsák titokban Németország szerepét a Taurus manőverező robotrepülőgépek Ukrajnába szállításában – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön.

„A kancellár (...) mérlegeli annak kockázatait, hogy Németország közvetlenül bevonódik az Oroszország elleni harci cselekményekbe. Ezzel kapcsolatban utasításba adta, hogy a lehető legnagyobb mértékben titkolják el Berlin részvételét az ilyen fegyverek Kijevnek történő szállításában” – áll a szolgálat honlapján kiadott tájékoztatás.

Az SZVR szerint a szárnyas rakétákról eltávolítják a gyári jelöléseket, és egyes alkatrészeket kicserélnek.

„Merz azonban nem tud kitérni az elől, hogy a Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani” – olvasható a közleményben, amelynek szerzői szerint az ukránok kiképzése „túl sokáig tartana, és nem biztos, hogy sikerülne befejezni az ukrán fegyveres erők »védelmének összeomlása előtt«”.

Az SZVR revansizmussal vádolta meg a német kormányfőt, és azt állította, hogy szándéka aggodalmat kelt azon német politikusok körében, akik attól tartanak, hogy a Taurus bevetése Moszkva válaszcsapását vonhatja maga után.