09. 04.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
háború Háború Ukrajnában Németország Taurus Ukrajna Oroszország Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij orosz hírszerzés

Elszabadulhat a pokol: az orosz titkosszolgálat közölte, mit tervezhet Németország a Taurusokkal

2025. szeptember 04. 21:31

„A Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani” – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája.

2025. szeptember 04. 21:31
null

Utasításba adta Friedrich Merz német kancellár, hogy tartsák titokban Németország szerepét a Taurus manőverező robotrepülőgépek Ukrajnába szállításában – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön.

„A kancellár (...) mérlegeli annak kockázatait, hogy Németország közvetlenül bevonódik az Oroszország elleni harci cselekményekbe. Ezzel kapcsolatban utasításba adta, hogy a lehető legnagyobb mértékben titkolják el Berlin részvételét az ilyen fegyverek Kijevnek történő szállításában” – áll a szolgálat honlapján kiadott tájékoztatás.

Az SZVR szerint a szárnyas rakétákról eltávolítják a gyári jelöléseket, és egyes alkatrészeket kicserélnek.

„Merz azonban nem tud kitérni az elől, hogy a Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani” – olvasható a közleményben, amelynek szerzői szerint az ukránok kiképzése „túl sokáig tartana, és nem biztos, hogy sikerülne befejezni az ukrán fegyveres erők »védelmének összeomlása előtt«”.

Az SZVR revansizmussal vádolta meg a német kormányfőt, és azt állította, hogy szándéka aggodalmat kelt azon német politikusok körében, akik attól tartanak, hogy a Taurus bevetése Moszkva válaszcsapását vonhatja maga után.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Antifleto
2025. szeptember 04. 22:45
Szét kell lőni a picsába még szállítás közben
ezredes-2
2025. szeptember 04. 22:44
Ezt, eddig is tudtuk, hiszen ezrével, tizezrével vannak hohol gúnyába bujtatott zsoldosok és reguláris!!!katonák is a fronton mindenhonnan, Legfőképp lengyelek, litvánok, angolok, de grúzok és dél-amerikaiak is . Hogy meddig tart PUTYIN türelme ez ellen az istentelen, buzeráns söpredék ellen, akik rá akarják tenni kezeiket a mérhetetlen uráli és szibériai vagyonra, hát nem tudom! Nézve a tényeket, én azt látom, hogy már nem sokáig. Hiszen, Trump is 1 msd perc alatt leba..ná a starlinket, ami megbénitaná ezt, a rohadék hohol bandát, de ő is 2-ős játékot "játszik"... Nem jó felé mennek az események...
Martell 2
2025. szeptember 04. 22:31
Ez várható volt a BlackRock ügynöktől.
alenka
•••
2025. szeptember 04. 22:10 Szerkesztve
Hogyne, csakis német bakák képesek igazgatni- irányítani a cuki rakétákat, mert ukiiiikiiikriiiijnii - ban esetleg csak öreg, félig vak szegény bakák harcolnak, meg tapasztalatlan szintén nyomorult fiatalok! Mire jó az, ha ezáltal a NATO támadja Oroszországot?....DE atomtöltet : nur null!!!!....ha az kell a náci pofajukba, kapják meg!....Putin, ne légy ennyire türelmes!
