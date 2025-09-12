Szívszaggató: megszólalt az egyetemista, akivel a merénylet előtt utoljára vitázott Charlie Kirk

Charlie Kirk-merénylet: a szakértő szerint ez lehetett a foglalkozása a feltételezett gyilkosnak
Daniel Franks korábbi FBI-ügynök megállapítása szerint a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.
Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: az ügyészek halálbüntetést fognak indítványozni a támadóra.
Az amerikai hatóságok helyi, megyei, állami és szövetségi szinten is nagy erőkkel kutatnak a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetője után. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója és Dan Bongino igazgató-helyettes Utah államban a helyszínről felügyeli a vizsgálatot és a tettes utáni hajszát. Az FBI Utah-i irodája kiadta a feltételezett merénylő fotóját, kérve a lakosság segítségét, valamint 100 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott – írja a Sky News.
A kormányzó a lap szerint elmondta, hogy a nyomozók mintegy 200 kihallgatást tartottak, miközben 20 bűnüldöző szerv dolgozik a nyomozáson.
Hunter Kozak, a liberális egyetemi hallgató, aki épp Charlie Kirknek tett fel egy vitaindító kérdést közvetlenül a támadás előtt, a The Washington Postnak beszélt a merényletről.
Mint elmondta, épp befejezte az aktivistának feltett kérdését arról, hogy hány tömeges lövöldözés történt az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben, amikor egy hangos durranást hallott.
A 29 éves filozófia és matematika szakos hallgató nem ismerte fel azonnal a hangot, de ösztönösen eltakarta a fejét és hátralépett a mikrofontól, miközben a tömeg sikoltozott. Amikor meglátta, hogy Charlie Kirk vérzik, rögtön tudta, hogy mi történt.
Az eszem azonnal azt súgta: feküdj a földre. Aztán azt gondoltam: ez egy merénylet. Ő volt a célpont. Pontosan célba találtak. Charlie meghalt”
– mondta Hunter Kozak.
Hivatalosan kijelentem, hogy mennyire nem értek egyet Charlie Kirkkel, de hát haver, ő is csak egy ember. Elfelejtettük ezt?”
– tette fel a kérdést.
Christopher Landau külügyminiszter-helyettes csütörtökön jelezte, hogy az Egyesült Államok megtilthatja azon külföldiek beutazását, akik támogatóan nyilatkoztak a Charlie Kirk ellen elkövetett merényletről. A diplomata a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a politikai gyilkosság fényében azon külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és gyűlöletet, nem kívánatosak az Egyesült Államokban.
Undorodva láttam, hogy egyesek a közösségi médiában örömet hangoztattak, megmagyarázták, vagy kicsinyítették az esemény súlyát, és utasítottam a konzuli tisztségviselőinket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket
– fogalmazott Christopher Landau.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a Pentagonnál tartott szeptember 11-i megemlékezésen tartott beszédében Charlie Kirk-ről is hősként emlékezett, és közölte, hogy posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést, az Elnöki Szabadság Érmet adományozza számára. Szintén elnöki döntésre vasárnap estig félárbócra engedték az amerikai nemzeti zászlót az Egyesült Államok szövetségi középületein.
Az Egyesült Államok alelnöke is elkíséri az influenszert az utolsó útjára.
(MTI)
Nyitókép forrása: Melissa MAJCHRZAK / AFP