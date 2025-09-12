Szívszaggató: megszólalt az egyetemista, akivel a merénylet előtt utoljára vitázott Charlie Kirk

Az amerikai hatóságok helyi, megyei, állami és szövetségi szinten is nagy erőkkel kutatnak a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetője után. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója és Dan Bongino igazgató-helyettes Utah államban a helyszínről felügyeli a vizsgálatot és a tettes utáni hajszát. Az FBI Utah-i irodája kiadta a feltételezett merénylő fotóját, kérve a lakosság segítségét, valamint 100 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott – írja a Sky News.

Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: az ügyészek halálbüntetést fognak indítványozni a támadóra.

A kormányzó a lap szerint elmondta, hogy a nyomozók mintegy 200 kihallgatást tartottak, miközben 20 bűnüldöző szerv dolgozik a nyomozáson.

Hunter Kozak, a liberális egyetemi hallgató, aki épp Charlie Kirknek tett fel egy vitaindító kérdést közvetlenül a támadás előtt, a The Washington Postnak beszélt a merényletről.

Mint elmondta, épp befejezte az aktivistának feltett kérdését arról, hogy hány tömeges lövöldözés történt az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben, amikor egy hangos durranást hallott.