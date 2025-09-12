Ft
09. 12.
péntek
Charlie Kirk Christopher Landau Egyesült Államok

Szívszaggató: megszólalt az egyetemista, akivel a merénylet előtt utoljára vitázott Charlie Kirk

2025. szeptember 12. 08:53

Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: az ügyészek halálbüntetést fognak indítványozni a támadóra.

2025. szeptember 12. 08:53
null

Az amerikai hatóságok helyi, megyei, állami és szövetségi szinten is nagy erőkkel kutatnak a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetője után. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója és Dan Bongino igazgató-helyettes Utah államban a helyszínről felügyeli a vizsgálatot és a tettes utáni hajszát. Az FBI Utah-i irodája kiadta a feltételezett merénylő fotóját, kérve a lakosság segítségét, valamint 100 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott – írja a Sky News.

Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette: az ügyészek halálbüntetést fognak indítványozni a támadóra.

A kormányzó a lap szerint elmondta, hogy a nyomozók mintegy 200 kihallgatást tartottak, miközben 20 bűnüldöző szerv dolgozik a nyomozáson.

Hunter Kozak, a liberális egyetemi hallgató, aki épp Charlie Kirknek tett fel egy vitaindító kérdést közvetlenül a támadás előtt, a The Washington Postnak beszélt a merényletről.

Mint elmondta, épp befejezte az aktivistának feltett kérdését arról, hogy hány tömeges lövöldözés történt az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben, amikor egy hangos durranást hallott.

A 29 éves filozófia és matematika szakos hallgató nem ismerte fel azonnal a hangot, de ösztönösen eltakarta a fejét és hátralépett a mikrofontól, miközben a tömeg sikoltozott. Amikor meglátta, hogy Charlie Kirk vérzik, rögtön tudta, hogy mi történt. 

Az eszem azonnal azt súgta: feküdj a földre. Aztán azt gondoltam: ez egy merénylet. Ő volt a célpont. Pontosan célba találtak. Charlie meghalt”

 – mondta Hunter Kozak.

Hivatalosan kijelentem, hogy mennyire nem értek egyet Charlie Kirkkel, de hát haver, ő is csak egy ember. Elfelejtettük ezt?”

 – tette fel a kérdést.

Külföldeket tilthatnak ki az országból?

Christopher Landau külügyminiszter-helyettes csütörtökön jelezte, hogy az Egyesült Államok megtilthatja azon külföldiek beutazását, akik támogatóan nyilatkoztak a Charlie Kirk ellen elkövetett merényletről. A diplomata a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a politikai gyilkosság fényében azon külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és gyűlöletet, nem kívánatosak az Egyesült Államokban.

Undorodva láttam, hogy egyesek a közösségi médiában örömet hangoztattak, megmagyarázták, vagy kicsinyítették az esemény súlyát, és utasítottam a konzuli tisztségviselőinket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket

– fogalmazott Christopher Landau.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a Pentagonnál tartott szeptember 11-i megemlékezésen tartott beszédében Charlie Kirk-ről is hősként emlékezett, és közölte, hogy posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést, az Elnöki Szabadság Érmet adományozza számára. Szintén elnöki döntésre vasárnap estig félárbócra engedték az amerikai nemzeti zászlót az Egyesült Államok szövetségi középületein.

(MTI)

Nyitókép forrása: Melissa MAJCHRZAK / AFP

polárüveg
2025. szeptember 12. 10:55
Az, aki egy bűncselekménnyel egyetért, vagy a bűncselekménynek örül, az az erkölcs olyan mélységén van, ahol a tettessel azonosult. Azért ért egyet vele és örül neki. Ilyen módon eszmeileg a tettes társává hasonult, vagyis eszmei tettestárs. A földi bíróság az ilyet nem ítéli el, de minden ember élete végén eljön az igazság bírájának a mérlege: ott ezt a súlyos bűncselekménnyel azonosulást a mérlegére dobják. Eszerint lendül a mérlege. Ne kövessük el ezt a hibát!
karakter-2
2025. szeptember 12. 10:43
Miután Kirköt lelőtték egy árulkodó arcberendezésű férfi felugrott, és kézfelemelve ünnepelte a kivégzést. Mint Szálasi kivégzését. youtube.com/watch?v=rRBDkJuJgC4
ergo07-2
2025. szeptember 12. 10:31
Elég gyanús az egész. Miért pont akkor lőtt a merénylő, amikor ezt a kérdést tette fel? Ki volt az aki pont ekkor a fehér sapkájához nyúlt? Sok-sok évig hittem, hogy balos ismerőseimet el tudom gondolkodtatni. Tévedtem. Arról viszont meggyőződtem, hogy egyre jobban gyakorolják az álszent magatartást.
Geza2
2025. szeptember 12. 10:28
"Az amerikai hatóságok ... nagy erőkkel kutatnak a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetője után." Az igazi merénylő estére már el volt ásva a sivatagban, ha hinni lehet a klasszikusnak.
