Amerika gyászol: Charlie Kirk holttestét az Air Force Two szállítja haza

Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
Az Egyesült Államok alelnöke is elkíséri az influenszert az utolsó útjára.
A 31 évesen meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk holttestét az Egyesült Államok alelnöki repülőgépe, az Air Force Two szállítja haza Arizona államba.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy mesterlövész gyilkolta meg a jobboldal egyik legnépszerűbb politikai kommentátorát.
A testet Salt Lake City-ből Phoenixbe viszik, ahol Kirk családja él. A jobboldali véleményformáló földi maradványait J. D. Vance alelnök és felesége, Usha Vance is kíséri, közösen utazva Kirk hozzátartozóival és barátaival. A döntés szimbolikus gesztus is:
a kormányzat így fejezi ki, hogy nemcsak a politikai közösség, hanem az egész országot súlyos veszteség érte Kirk halálával.
A Fehér Ház a tragédiára reagálva szigorította a védett személyek biztonsági intézkedésein. A Secret Service közölte: a következő napokban, amikor Donald Trump elnök nyilvános eseményeken – például a New York Yankees baseball mérkőzésén – vesz részt, a megszokottnál is fokozottabb rendőri és biztonsági jelenlétet biztosítanak majd.
Az elnök a legmagasabb szintű védelemben részesül”
– hangsúlyozta a titkosszolgálat.
A merénylet helyszínén, a Utah Valley University campusán a diákok és az oktatók sokkos állapotban vannak. A merénylet ideje alatt zajló rendezvény résztvevők közül többen elmondták:
rettegve gondolnak arra, hogy a jövő héten visszatérjenek az oktatási intézménybe.
Egy 25 éves hallgató úgy fogalmazott:
Nagyon ideges vagyok, fontolgatom, hogy ezentúl fegyvert hordok magamnál, hogy biztonságban érezzem magam.”
A tragédia nemcsak az egyetemi közösséget rázta meg, hanem országos vitát is újraindított arról, hogyan lehetne megelőzni a politikai indíttatású erőszakot.
Ezt is ajánljuk a témában
A politikai erőszak a hazai ellenzéki oldalon is egyre nyíltabban jelenik meg, de a politikusok még lecsillapíthatják a kedélyeket – figyelmeztet Horváth József.
Eközben a közeli hozzátartozókat mély gyász sújtja. Kirk felesége, Erika Kirk, valamint két kisgyermekük a családi otthonban próbálják feldolgozni a történteket.
A tragédia előtt Erika a közösségi médiában egy bibliai idézetet osztott meg:
Isten a mi oltalmunk és erősségünk...”, amely most szimbolikusan is kifejezi a család támaszkeresését.
A hatóságok közölték:
„A család összetört”, és egyelőre nem kívánnak megszólalni nyilvánosan.
Eközben az FBI 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel azoknak, akik érdemi információval tudnak szolgálni a gyilkos kilétéről.
Ezt is ajánljuk a témában
A tájékoztatás alapján kiderült, hogy a lőszerre transznemű, valamint antifasiszta ideológiára utaló jeleket véstek.
***
Fotó: ANGELA WEISS / AFP