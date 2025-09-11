Ft
09. 12.
péntek
JD Vance politikai erőszak charlie kirk gyilkosság merénylet Donald Trump Egyesült Államok

Amerika gyászol: Charlie Kirk holttestét az Air Force Two szállítja haza

2025. szeptember 11. 22:20

Az Egyesült Államok alelnöke is elkíséri az influenszert az utolsó útjára.

2025. szeptember 11. 22:20
null

A 31 évesen meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk holttestét az Egyesült Államok alelnöki repülőgépe, az Air Force Two szállítja haza Arizona államba.

A testet Salt Lake City-ből Phoenixbe viszik, ahol Kirk családja él. A jobboldali véleményformáló földi maradványait J. D. Vance alelnök és felesége, Usha Vance is kíséri, közösen utazva Kirk hozzátartozóival és barátaival. A döntés szimbolikus gesztus is:

a kormányzat így fejezi ki, hogy nemcsak a politikai közösség, hanem az egész országot súlyos veszteség érte Kirk halálával.

Fokozott biztonság Trump körül

A Fehér Ház a tragédiára reagálva szigorította a védett személyek biztonsági intézkedésein. A Secret Service közölte: a következő napokban, amikor Donald Trump elnök nyilvános eseményeken – például a New York Yankees baseball mérkőzésén – vesz részt, a megszokottnál is fokozottabb rendőri és biztonsági jelenlétet biztosítanak majd.

Az elnök a legmagasabb szintű védelemben részesül”

– hangsúlyozta a titkosszolgálat.

Sokk az egyetemen, vita az erőszakról

A merénylet helyszínén, a Utah Valley University campusán a diákok és az oktatók sokkos állapotban vannak. A merénylet ideje alatt zajló rendezvény résztvevők közül többen elmondták:

rettegve gondolnak arra, hogy a jövő héten visszatérjenek az oktatási intézménybe.

Egy 25 éves hallgató úgy fogalmazott:

Nagyon ideges vagyok, fontolgatom, hogy ezentúl fegyvert hordok magamnál, hogy biztonságban érezzem magam.”

A tragédia nemcsak az egyetemi közösséget rázta meg, hanem országos vitát is újraindított arról, hogyan lehetne megelőzni a politikai indíttatású erőszakot.

Felfoghatatlan veszteség

Eközben a közeli hozzátartozókat mély gyász sújtja. Kirk felesége, Erika Kirk, valamint két kisgyermekük a családi otthonban próbálják feldolgozni a történteket.

A tragédia előtt Erika a közösségi médiában egy bibliai idézetet osztott meg:

Isten a mi oltalmunk és erősségünk...”, amely most szimbolikusan is kifejezi a család támaszkeresését.

A hatóságok közölték:

„A család összetört”, és egyelőre nem kívánnak megszólalni nyilvánosan.

Eközben az FBI 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel azoknak, akik érdemi információval tudnak szolgálni a gyilkos kilétéről.

***

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

herden100
•••
2025. szeptember 12. 00:23 Szerkesztve
🗽🇺🇸. eyn.hu/specialis-temak/lucifer-es-ahriman/
Válasz erre
0
0
Barnabás.N
2025. szeptember 11. 23:13
Az én szembemben ő igazi keresztény mártír. Testvérem a Krisztusba vetett hitben. Bátran kiállt azért, amiben hit, a bibliai értékekért: a férfi-nő házasságáért, a teremtés által létrejött szexuális identitásért, a szólás- és vallásszabadságért, a hazájáért. Ezért ölték meg. De hiszem, hogy az igazi mártírok vére csak még jobban megerősít bennünk, hogy még elkötelezettebben ragaszkodjunk ezekhez az értékekhez. Ahogy Jézus mondta röviddel a halála és feltámadása előtt: Ján 12:24 "Bizony, bizony mondom nektek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem."
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!