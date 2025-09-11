Amerika gyászol: Charlie Kirk holttestét az Air Force Two szállítja haza

A Fehér Ház a tragédiára reagálva szigorította a védett személyek biztonsági intézkedésein. A Secret Service közölte: a következő napokban, amikor Donald Trump elnök nyilvános eseményeken – például a New York Yankees baseball mérkőzésén – vesz részt, a megszokottnál is fokozottabb rendőri és biztonsági jelenlétet biztosítanak majd.

Az elnök a legmagasabb szintű védelemben részesül”

– hangsúlyozta a titkosszolgálat.

Sokk az egyetemen, vita az erőszakról

A merénylet helyszínén, a Utah Valley University campusán a diákok és az oktatók sokkos állapotban vannak. A merénylet ideje alatt zajló rendezvény résztvevők közül többen elmondták: