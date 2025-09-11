Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
FBI Charlie Kirk merénylő merénylet fanatikus fegyver antifasiszta transznemű Egyesült Államok baloldal

Kitálalt az FBI: szélsőséges fanatikus lehetett a merénylő, immár fotókat is közzétettek róla

2025. szeptember 11. 19:41

A tájékoztatás alapján kiderült, hogy a lőszerre transznemű, valamint antifasiszta ideológiára utaló jeleket véstek.

2025. szeptember 11. 19:41
null

Az FBI közzétette Charlie Kirk lehetséges merénylőjének a fényképét – írja a The Wall Street Journal.

A lap beszámolt róla, hogy a lövöldöző még mindig szabadlábon van.

A hatóságok úgy vélik, hogy a lövöldözés gyanúsítottja valószínűleg egyetemista korú fiatal, de nyomatékosították, hogy a nyomozás még mindig korai szakaszban van. Arról viszont már van elképzelésük, hogy milyen fegyvert használhatott az elkövető, ugyanis egy törölközőbe csavarva egy közeli erdős részen találtak egy vadászpuskát, amiben még lőszerek is voltak. Ezalapján arról is beszámoltak, hogy

a lőszerre transznemű és antifasiszta ideológiára utaló jeleket véstek.

A nyomozók szerint nem világos még, hogy a gyanúsított milyen messzire juthatott az éjszaka folyamán.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt tekintheti meg a feltételezett elkövetőről közölt fotókat:

A nyitókép illusztráció. Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 11. 20:51
Ami késik az nem múlik : civilwar . Legkésőbb akkor fog kitörni , amikor kipurcan a Dollár .
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. szeptember 11. 20:43
Kitálalt ?? ócsak, hitvány, bulvár Mandinre !
Válasz erre
2
0
HoldChore
2025. szeptember 11. 20:40
Az FBI keretein belül lövették le, Hogy a fenébe találnák meg?
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2025. szeptember 11. 20:37
Ez egy megalapozott keresés, vagy az FBI megint bedob egy Oswaldhoz hasonló balekot..??
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!