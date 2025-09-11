Kitálalt az FBI: szélsőséges fanatikus lehetett a merénylő, immár fotókat is közzétettek róla

Az FBI közzétette Charlie Kirk lehetséges merénylőjének a fényképét – írja a The Wall Street Journal.

A lap beszámolt róla, hogy a lövöldöző még mindig szabadlábon van.

A hatóságok úgy vélik, hogy a lövöldözés gyanúsítottja valószínűleg egyetemista korú fiatal, de nyomatékosították, hogy a nyomozás még mindig korai szakaszban van. Arról viszont már van elképzelésük, hogy milyen fegyvert használhatott az elkövető, ugyanis egy törölközőbe csavarva egy közeli erdős részen találtak egy vadászpuskát, amiben még lőszerek is voltak. Ezalapján arról is beszámoltak, hogy

a lőszerre transznemű és antifasiszta ideológiára utaló jeleket véstek.

A nyomozók szerint nem világos még, hogy a gyanúsított milyen messzire juthatott az éjszaka folyamán.